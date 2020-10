DØD: Etter å ha vært syk og svak de siste månedene, døde Jan Myrdal fredag . Foto: Thomas Johansson/TT / TT NYHETSBYRÅN

Forfatteren Jan Myrdal er død

Forfatteren, skribenten og debattanten Jan Myrdal er død. Han ble 93 år gammel.

Det melder Aftonbladet.

Myrdal ble innlagt på sykehus i går kveld og døde fredag formiddag.

– Jan har vært svak de siste månedene, så det kom ikke helt uventet. Jeg har møtt ham regelmessig mot slutten og snakket med ham om hans bøker, og da kunne han snakke og fortelle, men han kunne ikke skrive lenger noe som gjorde at han mistet livsgnisten, sier Lasse Diding til Aftonbladet.

Diding var initiativtaker til grunnleggelsen av Jan Myrdalsällskapet 2008, og leide et hus med Henning Mankell til å huse privatbiblioteket Myrdal donerte til selskapet.

Jan Myrdal var sønn av to av arkitektene bak den svenske velferdsstaten Alva og Gunnar Myrdal.

Det vakte stor oppsikt da han i flere selvbiografiske bøker som Barndom (1982), En annan värld (1984) og Tolv på det trettonde (1989), tegnet et uforsonelige bilde av sine berømte foreldre.

Gjennom sin lange karriere ble den svenske forfatteren Myrdal tildelt en rekke forskjellige priser. 1976 fikk han Vilhelm Moberg-stipendiet og ni år senere Litteraturfrämjandets stora romanpris. 2002 fikk han Ivar Lo-Johanssons personlige pris og han har fått priser for sitt arbeid med fransk litteratur.

– Han var en svært betydningsfull svensk forfatter, samtidig var han også en kontroversiell politisk figur, skriver Expressen.

Det vakte for eksempel oppsikt da han i 2016 fikk kritikk for å ha tatt Marine Le Pen i forsvar på et høyreradikalt nettsted. Le Pen har forstått arbeiderklassen og snakker deres språk, mente Myrdal. Le Pen «knytter direkte til den tradisjonelle franske venstresidens verdier». Verdier som ifølge Myrdal er å tale USA midt imot, å forlate EU og NATO, å knytte nære bånd med Kina og Russland, samt, (selvfølgelig) å bekjempe den økonomiske og kulturelle nyliberalismen. «Äldre franska kommunister jag talat med upplever att 90 prosent av hennes krav är sådana de själva en gång ställde», skrev Myrdal.

Jan Myrdal var gift med Andrea Gaytán Myrdal men de skilte seg i 2018. Jan Myrdal har sønnen Janken Myrdal som han fikk med sin første kone Nadja Wiking og datteren Eva Myrdal som han fikk med Maj Lidberg.

