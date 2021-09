TERNINGKAST 6! Anne Holt er tilbake i sitt ess, det samme er Hanne Wilhelmsen.

Anne Holt på sitt aller beste! Bokanmeldelse: «Det ellevte manus»

Anne Holt er på sitt aller beste når hun igjen slipper løs sin gamle krimhelt Hanne Wilhelmsen.

Av Elin Brend Bjørhei

Publisert: Nå nettopp

«Det ellevte manus» er skrevet med et skarpt blikk på oss som samfunn og enkeltmennesker, og med en lidenskap som ligger som en bankende nerve gjennom teksten.

Sentralt i handlingen står covid-19 pandemien og norsk forlagsbransje. To temaer Holt har vist stort engasjement for og behandler med finesse og snert.

Boken er skrevet med klokskap, empati og kunnskap. Tittelen er snedig, og spiller blant annet på at dette er den ellevte boken i krimserien om Hanne Wilhelmsen.

«Det ellevte manus» Forfatter: Anne Holt

Sjanger: Krim

Forlag: Gyldendal

Sider: 410

Pris: 399 kr. Vis mer

Krimhistorien er smart, karakterene fascinerende, og hver scene virker nennsomt plottet ned til minste detalj. Her er troverdige relasjoner og dialoger som gnistrer. Her flettes sarkasme og aktualitet sømløst sammen med håpefulle og vare skildringer, med nydelige og originale metaforer.

Leseren sitter igjen med en følelse av at forfatteren har gått rett til åren for sin skaperkraft.

«Det ellevte manus» er riktignok en krimroman, men også en av de beste norske bokskildringene så langt av covid-19 pandemien.

Holt skriver innsiktsfullt og rørende om hvordan uåret 2020 får Oslo til å «ligge sammenkrøket i skyggen av seg selv», og om hvordan innbyggerne strever med den nye hverdagen.

Men Hanne Wilhelmsen er i paradis. Etter fire år i nærmest selvpålagt isolasjon i Frogner-leiligheten hun deler med konen Nefis og datteren Ida, våger hun seg ut i Oslonattens pandemi-tomme gater. Her får hun selskap av etterforsker Henrik Holme, som behøver hjelp til å oppklare et drap.

les også Anne Holt om truslene og hatet: - Jeg forandret meg

Liket av en kvinne er funnet i et tilfeldig bagasjerom. Kvinnen er naken, og ansiktet skåret bort. Obduksjonen avdekker detaljer som gjør dødsfallet mer mystisk.

Parallelt med dette følger vi den unge redaktøren Ebba Braut, som nylig har fått jobb i Norges aller største forlagshus: Storkhøj. Gleden over den nye jobben snus til fortvilelse, da hun blir holdt ansvarlig for at manuset til forlagets største forfatter forsvinner. Ebba stifter også bekjentskap med Hanne Wilhelmsen, som har skrevet sin første politiroman.

Anne Holt skriver kostelig om forholdet mellom forfatter og redaktør. Norske forfattere skildres som en gjeng selvopptatte personer som tror de er verdensmestre. Bortsett fra Jan Kjærstad ...

SA NEI TIL ALT PROMOARBEID: Tidligere denne uken skrev Anne Holt på Facebook: «Jeg er så lei av lanseringsintervjuer med meg selv at jeg kan ligge våken av skrekk om natta ved tanken på hvor kjedelig det må være for andre». Hun oppfordret istedet folk til å kjøpe Bjørn H. Samsets klimabok «2070».

Hun skriver om det nye cowboy-forlaget Wild Horses, som «har lokket til seg noen gode, etablerte forfattere». Om Cappelen Damm som er «trygt» og «sidrumpa». Mens Kagge blir omtalt som et «sprettent» og «artig» forlag.

Og hun stikker litt til norske kulturjournalister.

«Det ellevte manus» gir et humoristisk og interessant innblikk i norsk forlagsbransje, og er samtidig en spennende og engasjerende krim. Det er imponerende hvordan de ulike delene av plottet speiler hverandre. Ebba Braut er for eksempel utdannet teolog, og karakterene rundt henne har navn som stammer fra Bibelen.

Det gjennomgående temaet isolasjon og ensomhet, behandles fra flere vinkler. Her får vi også gjensyn med en rød tråd i Holts bøker: Dysfunksjonelle familier.

Det kan synes som om pandemien og debattene i bokbransjen har forløst Anne Holts sterke krimforfatterkvaliteter.

«Det ellevte manus» blir stående igjen som et tidsbilde av Norge våren 2020 og greier det kunststykket både å underholde leseren, og samtidig få en til å reflektere slik at man føler at man er litt klokere og har fått et nytt syn på sine medmennesker når siste ord er lest.

Dette er Anne Holt på sitt aller beste.

Anmeldt av: Elin Brend Bjørhei