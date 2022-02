FORBUD: Noen av bøkene som var klaget inn av foreldre ved skoler i Utah i desember i fjor, deriblant «The Bluest Eye» av Toni Morrison.

Elever saksøker skoler etter boksensur

To elever står bak et gruppesøksmål mot en skolekrets i Missouri, etter at flere bøker ble fjernet fra skolebibliotekene.

Styret i skolekretsen Wentzville i St. Louis stemte i januar for å fjerne nobelprisvinner Toni Morrisons bok «The Bluest Eye» fra skolebibliotekene. Argumentene er at den inneholder beskrivelser av sex, vold, voldtekt og incest.

Flere andre bøker ble også fjernet midlertidig mens de blir vurdert, skriver NPR St. Louis.

Det har den siste tiden vært en bølge av bokforbud i skolene i flere delstater i USA. Flere av bøkene som er fjernet fra skolebibliotek og pensum handler om undertrykkelse av minoriteter, rasisme og LHBTQ+.

Borgerrettighetsforeningen The American Civil Liberties Union (ACLU) i Missouri fører den føderale rettssaken på vegne av de mindreårige elevene og deres familier.

De hevder elevene har «en grunnlovsfestet rettighet til å slippe offentlig forvaltning som har som formål å undertrykke tanker og synspunkter som uttrykkes i de forbudte bøkene.»

Styret i skolekretsen oppgir at de er klar over søksmålet, men ikke ønsker å kommentere det.

NPR St. Louis gjennomgikk i november bøkene som da sto i fare for å bli fjernet. De fant at to tredjedeler av verkene var skrevet av ikke-hvite eller LHBTQ+-forfattere. Siden da har det kommet flere formelle forslag om å fjerne bøker i lokale skolekretser.

– Dette handler ikke bare om hvilket som helst bokforbud, som kommer av og til, der skolekretsen er uenig med bokens ideologi. Her har Wentzville målrettet gått etter og fjernet bøker som er fra minoriteters ståsted eller synspunkt, sier ACLU-leder i Missouri Tony Rothert.

Ifølge NPR er prosessen at hvem som helst kan be om at en bok blir fjernet fra skolebibliotekene. Da må skolekretsen gjøre en formell gjennomgang. Mens mange lokale kretser lar bøkene være mens de blir gjennomgått, fjerner Wentzville-kretsen alle bøker som blir vurdert.

ACLU mener dette gjør sensur altfor enkelt. Ifølge Time var det et lignende søksmål i Texas i 2000 etter at to bøker om homofile og lesbiske ( «Heather Has Two Mommies» og «Daddy’s Roommate») ble fjernet fra et offentlig bibliotek i Wichita Falls. Dommeren kom der frem til at loven som tillot dette var grunnlovsstridig.