LEGENDE; Bob Dylan, her i Los Angeles i 2004.

Bob Dylan legger seg langflat etter autografblemme

Bob Dylan (81) sier han har utvist «dårlig dømmekraft» etter at fans kjøpte det de ble lovet var signerte bøker og kunstverk.

De som bestilte boken «The Philosophy of Modern Song», i et begrenset opplag på 900 eksemplarer, ble nemlig lovet at hver bok skulle være personlig signert av Dylan selv.

Det var de imidlertid ikke.

Sannheten kom for en dag da kjøpere begynte å poste bilder av autografene på nettet. Da skal det ifølge Rolling Stone ha blitt klart at det i stedet var brukt en «auto-pen», eller en underskriftsmaskin.

Beklager

Maskinen skal ifølge bladet ha laget minst 17 signaturvarianter til bøkene, som hadde en prislapp på 6000 kroner.

Dylan legger seg langflat. Han skriver på Facebook at han «beklager på det sterkeste».

«Til mine fans og følgere», åpner 81-åringen med, før han forklarer at han er blitt gjort oppmerksom på «en viss kontrovers» rundt både nye kunstverk og utgaver av «The Philosophy of Modern Song».

«Jeg har opp gjennom årene signert hvert eneste trykte kunstverk selv, og det har aldri vært noe problem. Men – i 2019 ble jeg rammet av en veldig plagsom svimmelhet, og det vedvarte inn i årene med pandemi», forteller Dylan.

Han fortsetter med å opplyse om at det trengs en stab på fem mennesker for å gjøre signeringsseansene mulig.

Skal rydde opp

«Og vi kunne ikke finne et trygt sted som fungerte tilfredsstillende mens viruset herjet. Så under pandemien var det umulig å signere noe som helst, og svimmelheten gjorde det ikke enklere», skriver Dylan.

Tidsfrister nærmet seg, og Dylan forklarer at noen foreslo for ham å bruke en såkalt auto-pen.

«Og jeg ble samtidig forsikret om at dette er noe som brukes «hele tiden» innen kunst- og litteraturverdenen.»

Han innser nå at det ikke var noen god idé.

«Å bruke en maskin, var dårlig dømmekraft, og jeg ønsker å rette opp i dette umiddelbart», skriver Dylan, og legger til at han nå jobber med forlaget Simon & Schuster og galleri-partnere for å gi kjøperne penger tilbake.

Flere tusen har kommentert under posten, og mange peker på at det hører med til de absolutte sjeldenhetene at artistveteranen går til det skrittet å skrive til fansen på den måten.

Forlaget snudde

Rolling Stone skriver at Simon & Schuster i forrige uke meldte at en tilbakebetaling var uaktuelt, siden signaturene i utgangspunktet var Dylans, men i en «gjengitt form».

Men de har snudd og sier nå at de skal «refundere beløp til samtlige kjøpere».

Også Castle Galleries i England beklager på Facebook, der de har delt Dylans innlegg, og hvor de lover å betale tilbake.