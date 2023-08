NY PARR-BOK: Etter suksesser som «Vaffelhjarte» og «Tonje Glimmerdal» er Maria Parr ute med en ny helstøpt barnebok, «Oskar og Eg».

Rent gull! Bokanmeldelse: Maria Parr: «Oskar og eg»

Maria Parrs nye barnebok er rent gull – og Parr befester sin posisjon som en av de beste barnebokforfatterne her til lands.

Maria Parr er helt unik i samtidslitteraturen.

Helt fra debuten i 2005 har hun slått an en egen tone i barnebøkene sine, som har fått umiddelbar klassikerstatus. «Vaffelhjarte» har gått sin seiersgang som både TV-serie og teaterstykke, og «Tonje Glimmerdal» mottok flere av de gjeveste litterære prisene det er mulig å få her til lands.

«Tonje Glimmerdal» var også med på denne kåringen over tiårets 10 beste barnebøker.

Det er en begivenhet når Maria Parr kommer med ny bok, og årets «Oskar og eg» er tapning i rent gull av utsøkt Maria Parr-kvalitet.

UNIK FORFATTER: Maria Parrs barnebøker «Vaffelhjarte» og «Tonje Flimmerdal» har fått umiddelbar klassikerstatus. Nå er hun ute med «Oskar og eg» – som er utsøkt Parr-kvalitet.

Boken er helstøpt. Kapitlene oppleves nesten som egne bøker fordi hvert av dem inneholder en avsluttende historie som følger en perfekt spenningskurve. Kapitlene fungerer utmerket til høytlesning, og de har alle fristende og morsomme undertitler.

Info BOKANMELDELSE: «Oskar og eg» Forfatter: Maria Parr

Illustrert av: Åshild Irgens

Barnebok: Fra 9 år

Forlag: Samlaget

Sider: 197

Pris: 349 kr. Vis mer

Kjøp boken « Oskar og eg av Maria Parr » Norli 305,- Til butikk

På alle vis er dette en bok som er skrevet i øyehøyde med barna.

Perspektivet på hverdagshendelser og småkonflikter i den vesle vestlandsbygda er troverdig skildret gjennom åtteårige Ida. Den egentlige hovedpersonen er broren hennes, Oskar 5 år, som er så lett å gjøre glad.

Søskenskapet deres er rikt og komplekst beskrevet, og det er til å håpe på at dette er første bok i en serie.

Sjekk også denne Parr-boken: Slukelesing

De barnlige perspektivene på foreldrene er til ettertanke for de voksne leserne.

Kan ikke de voksne slutte å tenke på penger og sukker hele tiden, ønsketenker Ida.

Og kan ikke bare de voksne forklare med en gang, så slipper barna å være uhøflige ved å spørre?

HVEM ER MARIA PARR? Maria Parr (f. 1981) fra Fiskå i Vanylven er utdannet lektor og har etter debuten med «Vaffelhjarte» i 2005 fått en unik posisjon i norsk barnelitteratur. For «Tonje Glimmerdal» fikk hun både Brageprisen og Kritikerprisen. Bøkene til Parr er oversatt til en rekke språk.

Det som gir handlingen en dypere og mørkere klang er at onkel Øyvind er dødssyk og dør.

Morens sorgprosess over lillebroren er vart og klokt skildret med små drypp av nedstemthet, sinne og gode minner.

Innslagene av vrede tilfører realisme og humor til all harmonien. Moren utbryter en morgen at hun ikke bryr seg om ektemannen tar på seg refleks slik at bilene ser ham, men kunne han gjøre livet hennes litt lettere ved å være et godt forbilde for barna.

Situasjonskomikken er vanskelig å gjenskape her, også fordi språket til Maria Parr er så fullt av fart og fandenivoldskhet. Bare hos Parr kommer uttrykkene «et hula liv» og «fryd og fela for en fart!» til sin rett.

«Oskar og eg» er full av varme og følelsesladede øyeblikk, og salmen «Fager kveldsol smiler» har aldri vært så vakker som her.

Maria Parr skriver fram fine mennesker i et idyllisk univers man vil være i lenge.

Det gjør ingenting at vestlandsbygda er den samme i alle bøkene, det får være varemerket hennes. For en glede det er at forfatteren så vidt har bikket 40 år og har mange bøker foran seg.