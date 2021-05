VAR REISEKLAR: Cissi Wallin (36) sto klar med kofferten i gangen for å reise til Norge søndag da hun fikk beskjed om at saksøker Fredrik Virtanen har trukket saken mot henne og det norske forlaget som ga ut hennes bok «Alt som var mitt». Foto: PHOTOGRAPHER JEZZICA SUNMO

Fredrik Virtanen trekker saken mot Cissi Wallin: − En seier

Bare én uke før metoo-rettssaken mellom de to svenske medieprofilene Fredrik Virtanen og Cissi Wallin skulle opp i Norge, trekker Virtanen saken.

– Det er rett og slett full retrett fra Fredrik Virtanen, bekrefter advokat Jon Wessel-Aas til VG.

Han representerer det norske forlaget Memo, som sammen med Cissi Wallin, var saksøkt av den tidligere Aftonbladet-journalisten Fredrik Virtanen for ærekrenkelser etter at de ga ut Wallins selvbiografiske bok «Alt som var mitt» i 2020. I boken forteller Wallin om en påstått voldtekt i 2006.

Rettssaken skulle starte 31. mai i Ringerike, Asker og Bærum tingrett. Allerede i dag, søndag ettermiddag, var Cissi Wallin på vei til Norge for å sitte i innreisekarantene slik at hun skulle bli klar til å møte i retten neste mandag.

Men da hun sto reiseklar i gangen hjemme, fikk hun beskjeden om at Virtanen har trukket saken helt.

– Ja, det var virkelig helt uventet. Jeg vet at mine og forlagets advokater ble kontaktet av Virtanens advokat i går om et forlik, men det sa vi blankt nei til. Jeg har ofret så mye og lagt så mye ned i dette – og jeg var veldig innstilt på å stå opp for både meg selv, for boken og for ytringsfriheten, sier Cissi Wallin til VG på telefon.

– Jeg er litt skuffet fordi vi hadde en god sak, men det er helt klart en stor seier, sier Wallin.

VG har forsøkt å komme i kontakt med Fredrik Virtanens norske advokat Carl Bore flere ganger søndag uten å lykkes. Bore uttalte til VG for fire dager siden at søksmålet bygget på at boken inneholdt grovt ærekrenkende og usanne anklager.

Måtte gå fra stillingen

I korte trekk startet denne historien med at Cissi Wallin i et instagraminnlegg i 2017 anklaget Fredrik Virtanen for å ha voldtatt henne i 2006. Dette var midt i det svenske metoo-oppgjøret. Selv har han hele tiden hevdet at han ikke var skyldig, men han måtte gå fra sin mangeårige stilling i Aftonbladet etter en intern gransking.

TRAKK SEG: Den svenske journalisten Fredrik Virtanen saksøkte Cissi Wallin, det norske forlaget Memo og forleggerne Marie og Geir Lexow, for ærekrenkelser, men én uke før rettssaken har han trukket saken. Foto: Tore Meek / NTB scanpix

Virtanen gikk til sak mot Cissi Wallin på grunn av instagraminnlegget, og i desember 2019 ble Wallin dømt for grove ærekrenkelser etter voldtektsanklagene hun kom med i 2017. Både Wallin og Virtanen har anket saken i Sverige: Wallin ønsker frikjennelse, mens Virtanen ønsker en høyere erstatningssum.

Men mens de ventet på ankesaken, gikk Virtanen til ny sak etter at Wallin ga ut boken «Alt som var mitt» i 2020 – i både Sverige og Norge.

– Jeg har vært klar til å kjempe videre for min sak og for ytringsfriheten i Norge og Sverige – og jeg har vært klar for å ta dette hele veien om det skulle bli nødvendig. Denne saken er blitt en del av min hverdag, og man kan ikke gi seg hverken for sin egen del eller av prinsipielle hensyn, sier Wallin til VG.

Advokat: - Det samme som frikjennelse

Men søndag kom beskjeden om at Virtanen trekker saken – noe som ifølge advokat Jon Wessel-Aas betyr det samme som at Cissi Wallin og Memo forlag er frifunnet.

– Våre parter skal derfor få dekket sine sakskostnader – og her jo det snakk om et halvt års saksforberedelser og flere hundre tusen kroner, opplyser Wessel-Aas til VG.

Det norske forlaget Memo ble også overrasket over at Virtanen trekker saken i siste liten.

– Det er jo en seier for oss, men samtidig er vi lei oss på Cissi Wallins vegne, for her hadde hun fått anledning til å sannsynliggjøre og føre bevis for anklagene. Hun skulle blant annet føre to vitner som er utsatt for lignende påståtte overgrep av Virtanen, og den muligheten har hun ikke i det svenske rettssystemet der man kan bli dømt for ærekrenkelser uavhengig om det som sies er sant eller ikke, sier forlegger Marie Lexow i Memo til VG.

UTGA BOKEN PÅ NORSK: Forlegger-ekteparet som driver lille Memo forlag ville utgi Cissi Wallins bok på norsk blant annet fordi de mener saken er mer ensidig dekket i Norge enn i Sverige. Foto: Øivind Haug.

Det norske forlaget har hele veien ment at Cissi Wallin er i sin fulle rett til å fortelle sin historie og har omtalt boken «Alt som var mitt» som en «motbok» til Fredrik Virtanens bok «Uten nåde – en ransakelse» som kom ut over et år før Wallins bok.

– Vi hadde ikke tenkt å gi oss på at hun var i sin fulle rett til å fortelle sin historie, og vi har vært helt klare på at denne saken handler om ytringsfrihet og retten til å få lov til å fortelle sin historie, sier Lexow.

Cissi Wallin er fortsatt under etterforskning i Sverige for den svenske utgaven av boken – som hun ga ut selv fordi forlaget som opprinnelig skulle utgi boken, trakk seg bare uker før planlagt utgivelse.