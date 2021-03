DEBUTERER: Den norske frilansjournalisten Julie S. Werenskiold debuterer i disse dager med thrilleren «Et lite, etisk feiltrinn» - om frilansjournalisten Svala Saltfjord - en antihelt vi ikke har sett maken til her på berget, mener VGs anmelder Ingvar Ambjørnsen. Foto: Julie Pike

Norsk thriller gir full gass! Bokanmeldelse Julie S. Werenskiold: «Et lite etisk feiltrinn»

«Et lite, etisk feiltrinn» er kanskje en litt blodfattig tittel på en thriller, men bare glem det. Og hold deg fast. For Julie S. Werenskiold gir full gass fra side en og holder klampen i bånn helt til siste slutt.

Av Ingvar Ambjørnsen

Hennes hovedperson, frilans-journalisten Svala Saltfjord er dessuten en litterær antihelt som vi så langt ikke har sett maken til her på berget.

Forfyllet. Vulgær og illeluktende. Klin gæren. Og lett å like. Likevel: Det blir litt mye av henne etter en stund.

FAKTA: «Et lite, etisk feiltrinn» Forfatter: Julie Werenskiold

Sjanger: Thriller

Forlag: Gyldendal

Sidetall: 425

Pris: 379 kr. Vis mer

På en jobbreise blir Svala nektet innreise til USA. Krise. Det kan hun rett og slett ikke leve med. Men det er ikke bønn. Hun blir satt på første fly tilbake til Europa, og begynner øyeblikkelig å skylle i seg whisky og annet for bedre å kunne forstå hva dette handler om.

Ved siden av seg har hun en amerikansk byråkrat, som mener at han kanskje kan hjelpe henne. Han sitter på informasjon som han godt kan tenke seg å få spredd, for eksempel av en journalist fra et lite land i nord. Nytt visum til USA kan han også love.

Svala Saltfjord slår til. Og storyen er det ikke noe å si på, skal det vise seg. En politisk bombe som virkelig kan få det til å klirre i rutene i alle verdens mediehus. Men er den sann? Rettere sagt: Hva er sannhet i en tid der absolutt alt kan manipuleres og forfalskes?

Werenskiold skriver godt, og viser stor innsikt i både internasjonal politikk og presse. Stilen er oppjaget, og pepret med ord og uttrykk som nå for tiden er egnet til å krenke både grupper og enkeltpersoner. Utmerket.

Sjangermessig er romanen helt opplagt en thriller, men i en underavdeling som må kunne kalles crazy og helt over stokk og stein. Et rufsete moderne eventyr, der hovedpersonen jages av leiemordere og sikkerhetstjenester, umulige deadlines og like umulige valg.

Her er ut og inn av taxier, på og av fly, fra livsfarlig slum i Los Angeles til Tanzania og løvenes Serengeti, tilbake til Oslo for et mistenkelig dødsfall (og et par streker kokain på Lorry), videre, videre, kaste seg ned, løpe som en gal, kjapp sex, så nesten død nok en gang, avslørt, stilt til ansvar, flykte videre…Kort sagt: Det blir litt for mye av det gode etter hvert.

Samtidig har romanen den styrken at selv om fortellingen er aldri så vill og usannsynlig, sitter leseren der hele tiden og vet at den virkeligheten som vi alle tråkker rundt i faktisk er nesten akkurat like crazy.

Anmeldt av: Ingvar Ambjørnsen

