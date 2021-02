FRA BLOGG TIL KRIM: Kristine Getz blogget og ga ut bok om egne spiseforstyrrelser tidlig på 2010-tallet. I dag er hun frisk og har skrevet en kriminalroman der hun blant annet tar oppgjør med mammabloggerne som utleverer barna sine på sosiale medier.

Plukket opp av Nesbøs tyske forlag: − Kristine blir vår hovedsatsing

Allerede før krimbokdebuten til den tidligere bloggeren Kristine Getz er kommet på norsk, er den kjøpt opp av Jo Nesbøs tyske forlag.

Krimboken «Poppy» blir det tyske storforlaget Ullsteins hovedsatsing i 2022, bekrefter seniorredaktør Claudia Winkler i Ullstein forlag overfor VG.

– «Poppy» er den sprekeste krimmen fra Skandinavia jeg har lest på veldig lenge, sier Winkler.

Litteraturagent Inga Semmingsen hos Oslo Literary Agency, som forvalter rettighetene, sier til VG at når et forlag av dette kaliberet vil ha en bok som sin hovedtittel, betyr det enormt mye.

– Det betyr jo at dette er noe de virkelig har tro på og satser på, noe som er spesielt for en norsk debutant. Særlig innenfor krimsjangeren er tilbudet enormt, og forlag vurderer manus fra hele verden. Så dette er veldig spesielt, sier Semmingsen.

I bokverdenen fører et slikt kjøp til at forlag over hele verden blir interesserte.

– Interessen skyter selvsagt i været når et så stort tysk forlag kupper en bok på denne måten. Akkurat nå er det mange redaktører rundt om som sitter og leser «Poppy», sier Semmingsen.

Blogget om spiseforstyrrelser

Selv sitter forfatter Kristine Getz hjemme i Denver i Colorado og er lettere sjokkert.

– Det har nok ikke gått opp for meg ennå, dette var både overraskende og overveldende. Jeg håper det er fortjent, sier Getz som innrømmer at dette har utløst en god dose prestasjonsangst.

FLYTTET TIL USA: Kristine Getz var en av Norges første bloggere – men slettet seg etter hvert fra alle digitale flater. Hun flyttet til USA for ni år siden og er bosatt med mannen i Denver Colorado der hun jobber som frilansskribent.

– Ja, boken er jo ikke utgitt ennå. Det hjelper at jeg allerede er i gang med oppfølgeren og kan flykte inn i den, men jeg er skikkelig nervøs og spent, sier Getz.

Noen husker henne kanskje fra tidlig 2010-tallet da hun blogget om sine egne spiseforstyrrelser – og også fikk mye oppmerksomhet da hun ga ut boken «Hvis jeg forsvinner, ser du meg da?» om samme tema i 2012.

Hun sier at både blogging og bok var viktig for at hun nå debuterer som krimforfatter.

Tar oppgjør med mammabloggere

– Da jeg blogget om tilfriskning fra en spiseforstyrrelse, delte jeg mye personlig og fikk erfare at all åpenhet kommer med en pris. Dette gjenspeiles i bokens tematikk. For mens jeg eksponerte livet mitt av egen fri vilje, opplever jo mange barn – inkludert toåringen Poppy i boken – at denne avgjørelsen tas på deres vegne, sier Getz som med boken blant annet tar et oppgjør med mammabloggeres utlevering av egne barn i sosiale medier.

– Jeg håper at «Poppy» kan bidra i diskusjonen rundt barns rett til privatliv og til selv å skape en digital identitet. Når man som foreldre tjener penger på at barna reklamerer for produkter, har det gått altfor langt. Man blander roller. Personen som har ansvaret for å ivareta barnets beste har plutselig en økonomisk interesse i det.

I krimboken, som kommer på norsk 5. mars, møter vi Lotte Wiik som har nesten en halv million følgere på Instagram – og der datteren Poppy på to år er selve hovedattraksjonen. En dag forsvinner Poppy - bare timer etter at foreldrene la ut et bilde utenfor besteforeldrenes hjem med hashtagen #overnatting.

– Ideen dukket opp da jeg innså at jeg visste mer om et par «bloggerbarn» enn et av mine egne fadderbarn. Det skremte meg og fikk meg til å tenke på alle de som visste like mye, kanskje mer, og hva informasjonen potensielt kan brukes til.