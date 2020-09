ÅPENHJERTIG: Christine Koht røper såre hemmeligheter i ny bok. Foto: AGNETE BRUN

Bipolare Christine Koht åpner opp: «Mye av det jeg skal fortelle er flaut»

Da Christine Koht (53) sto på scenen og tok publikum med storm, ante ikke offentligheten at hun var sykelig manisk og ofte ruset på piller og kokain.

Oppdatert nå nettopp

Nå skal sannheten frem. Koht, som fra sykesengen de siste par årene har innviet alle i kreften hun ble rammet av i 2018, har nemlig mer på hjertet. Mye mer.

«Jeg har tenkt at hvis det skal være noen vits med denne boken, nå, etter alt jeg har vært igjennom, og mens jeg ennå lever, så kan jeg like gjerne fortelle alt. Alt jeg har vært redd for, alt jeg har skammet meg over, alt jeg har angret på, alt jeg har villet skjule for andre; det blir så smått i møtet med døden», sier hun i «Kohts bok», som lanseres denne uken.

Det var ikke planen å fortelle så mye som hun faktisk gjør. I samtalene med forfatter Joachim Førsund (49), som hun også har hatt podkast med, endte Koht likevel med å skrelle av alle lag.

les også Christine Koht om slanking: – Vi kan ikke holde på sånn!

Komikeren er opptatt av at «Kohts bok» skal være morsom – selv om hun bretter ut mørke familiehemmeligheter, kokain- og pillemisbruk, innleggelse på lukket avdeling, bipolar lidelse, sex-affærer med andre enn kjæresten – og graviditet.

«Sørger du for at det kommer fram at jeg er veldig morsom og veldig klok?» spør hun Førsund i boken, noe han svarer bekreftende på.

Men noe annet er også svært viktig for Koht: Det må skinne gjennom i boken at hun er sårbar.

HJEMME: Christine Koht delte dette bildet med VGs lesere i vår, da hun ble skrevet ut av sykehuset, og endelig kunne få sove hjemme i Tønsberg. Foto: PRIVAT

53-åringen ble skrevet ut av sykehuset i vår, men de siste ukene har en rekke akuttsituasjoner ført til nye sykehusopphold.

Kohts store ønske var å holde pressekonferanse for bokslippet. Sånn blir det ikke.

– Det er litt dumt, men en veldig liten ting, sånn egentlig. Jeg er på Rikshospitalet hos de flotte folkene som har reddet livet mitt, så da kan jeg ikke klage, sier Koht i en e-post til VG.

Christine Koht (53): Utdannet lærer, men kjent som komiker og programleder.

Startet karrieren i radiOrakel og begynte i NRK Radio i 1997.

Kjent for bl.a. «Koht vs. J-Diva», «Koht i kommunen», «Jan Johansen – jakten på den norske mannen» og «Koht og kidsa».

Også kjent som standupkomiker, bl.a. med «Koht på scenen».

Fått flere priser, som to Gullruten-statuetter for beste programleder, Neshornprisen og «Årets navn» i VG.

Gift med Pernille Rygg (57).

Bor i Tønsberg. Vis mer

Men boken kommer. For nå skal det frem i lyset, alt som kun de nærmeste – og knapt nok dem – har visst om. Men også mørk familiehistorie, om nazitilknytning i tidligere generasjoner, som har ført til intens skamfølelse.

Koht forteller i boken at hun har vært redd for at andre skulle få vite om alt som har skjult seg bak fasaden. At ingen da ville ingen ha noe med henne å gjøre.

«Skammen er så destruktiv», sier hun.

På spørsmål fra VG om hvor sikker hun har vært på at det er riktig å dele så mye, svarer Koht:

– Sikker kan man aldri være. Men vi har tenkt grundig gjennom det, Pernille og jeg, og vi hadde veldig tillit til Joachim. Og Joachim og jeg er enige om dette, litt journalistisk – det er ikke noen vits i å gjøre sånt som dette hvis det ikke er konkret og direkte. Livet er ikke et foredrag, liksom.

Da ansiktet og kroppen forandret seg etter kortisonbehandlingen, gruet den folkekjære programlederen seg til å møte folk. Men hun tok tyren ved hornene.

– Det betydde mye for mange andre som skammet seg, sier Koht, som i fjor ble kåret til «Årets navn» i VG, og i tillegg fikk Kreftforeningens hederspris.

I boken sier hun:

«Det kan vel ikke være sånn at jeg blir hyllet når jeg snakker fritt om fysisk sykdom, men så må jeg holde munn om at jeg er bipolar?» (...) «Så lenge folk skjønner at jeg egentlig er snill, så er det greit. Så lenge folk skjønner at jeg ikke er stolt av alt jeg har gjort.»

– Etter at jeg fikk kreft, kjenner jeg at det ikke er livet som er farlig, bare døden, sier Koht til VG.

Koht fikk ikke diagnosen bipolar før i 2011, men mener at hun allerede som 17-åring viste tegn på lidelsen. Første gang hun ble lagt inn på psykiatrisk, var hun i 20-årene.

Hun var da allerede kjæreste med tre år eldre Pernille Rygg, som hun giftet seg med i 2013 – etter 23 års forhold.

Men at Koht hadde en manisk lidelse, skulle det gå mange år før noen skjønte. Og da hadde hun allerede vært i rampelyset i nær 15 år.

STOLT: Christine Koht med Gullruten-statuetten i 2007. Foto: Marit Hommedal / SCANPIX

At forholdet til Rygg skulle ende i bryllup, var ikke gitt. Når Koht ser tilbake, er det sårt å innse hva hun utsatte kjæresten for, alle sidesprangene med tilfeldige menn – og rusmisbruket.

Koht mener selv hun ble manisk av suksessen. Og grådig.

«Pernille prøvde å legge inn pauser, men jeg ville ikke. Hvordan skulle en pause kunne konkurrere med bruset fra publikum. (...) Og da jeg begynte å tjene penger, ble jeg grådig på penger også.»

les også Christine Koht: – Urettferdig at jeg aldri skal slutte å bli så syk

Det begynte i 2005–2006. Med piller for nakkeplager og litt kokain i helgene. Men det var ikke alle festene som noen år senere gjorde henne avhengig, det var manien.

I 2010 fikk Koht et enormt behov for å utforske seksualiteten. Rygg er lesbisk, men Koht er bifil, og dette hadde vært et diskusjonstema dem imellom. I boken forteller Koht hvordan hun mener hun manipulerte samlivsterapeuten til å få dem alle tre til å bli enige om at Koht burde få tillate seg sidesprang.

Når Koht er manisk, trekkes hun nemlig mot upassende oppførsel, gjerne sex. Men at manien hadde et navn, det var det altså ennå ingen som visste.

LANG HISTORIE: Pernille Rygg og Christine Koht i sitt daværende hjem i Oslo i 2003. Foto: Helge Mikalsen, VG

Koht forteller om hyppige møter med menn, om at hun pakket kofferten med sexleketøy og kunne være borte i flere dager. Hjemme gikk en bekymret samboer og ventet.

Rygg (57) på sin side opplevde at hun undergravde egen selvfølelse. At ingen med respekt for seg selv burde godta noe sånt. Men i stedet brukte hun all tid på å beskytte kjæresten og skjerme øvrig familie. For ingen skulle vite.

Når boken nå foreligger er det med Ryggs velsignelse. Men det har vært masse ulike følelser underveis.

– Jeg tror på Christines opplevelse av at alle hemmelighetene må bort. For meg er alt det vonde tilbakelagt og gjennomarbeidet. Det kom en fase med kreften som var mye tøffere enn alt det andre. I dag er vi trygge sammen, sier Rygg til VG.

Hun mener boken er preget av stort mot, mye selvransakelse og selvinnsikt. Men også av lettelsen ved at Koht etter hvert fikk en diagnose som forklarte ting.

2010: Christine Koht på Toten i forbindelse med en TV-innspilling. Foto: Geir Olsen, VG

Koht er lei for at terapeuten ikke forsto at hun var manisk. De seksuelle møtene med menn førte ikke noe godt med seg. Og det var nå kokainmisbruket tok av. Lenge holdt hun det skjult for samboeren.

I to år var Koht avhengig av både piller og kokain. Hun jobbet hardt og turnerte over hele Norge. Og hun var ruset både av og på scenen.

«Jeg var veldig opptatt av kroppen min, av å bli tynnere, av å få muskler. Jeg spiste ingenting, jeg sov ingenting; jeg tok bare masse piller, masse kokain og trente som en gærning.»

Det var i denne perioden Koht bokstavelig talt hoppet opp i fruktfatet på Aschehougs hagefest i Oslo, noe VG fanget på kamera og til nå har trodd var et planlagt stunt. Det var det ikke.

– Sånn som det jeg har på meg nå, sånn har jeg det inni meg, sa Koht til VG om det fargesprakende festantrekket den gangen.

«Kjennetegn nummer én på mani: upassende oppførsel», forklarer hun i boken.

UBESKJEDEN: Christine Koht på Aschehougs hagefest i 2010. Foto: Jan Petter Lynau, VG

Det var først da en venn antydet overfor Rygg at Koht kanskje hadde bipolar lidelse at biter falt på plass. Koht veide da 48 kilo og var i fritt fall.

Samboeren fikk overtalt Koht til å søke hjelp. Problemet var bare at Koht hadde enda en uke igjen med forestillinger på Chat Noir, og for å gjennomføre trengte hun kokain. Hun fikk denne ene uken av samboeren, men etterpå måtte det tas grep.

«Jeg ruset meg, hadde forestilling, ruset meg igjen, sov et par timer, ruset meg, ny forestilling», forteller Koht.

FARGEKLATT: Christine Koht, her under et intervju med VG i Oslo i 2016. Foto: Annemor Larsen, VG

Etter siste show bar det inn på akuttpsykiatrisk avdeling. To uker senere var hun ute med en diagnose: bipolar lidelse 1, som kjennetegnes av maniske og depressive episoder.

I boken forteller Koht om alle de kunstneriske geniene med samme diagnose, som psykiateren ramset opp.

«Ernest Hemingway og Winston Churchill og Sylvia Plath! (...) Tenk, Michelangelo! (...) Jeg ble jo helt yr der jeg satt.»

«SKAVLAN»: Christine Koht hos Fredrik Skavlan i 2010, sammen med Hank von Helvete, Josef Fares, og Efva Attling. Foto: Gorm Kallestad / Scanpix

For Koht er det viktig ikke bare å skildre det som er vondt og destruktivt ved å være bipolar. For det er også morsomt og fantastisk, mener hun. Selv føler Koht at det er umulig å skille personligheten fra den bipolare siden.

Men det var tøft å være kjæreste på den tiden, innrømmer Rygg.

– Da jeg satt alene og googlet bipolar, så var det barske dager. Men det har kommet mye bra ut av dette. En historie med en god slutt, sier hun.

PARTYLØVE: Christine Koht på Komiprisen i Oslo i 2013. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB

Det skulle komme flere smeller. For selv om Kohts maniske oppførsel hadde fått et navn, var hun fortsatt rusavhengig.

I samtalene med forfatteren beskriver Koht hvordan det føltes da hun trodde kjæresten kom til å forlate henne. Leserne blir tatt med på en rå seanse under avrusning, der pårørende skulle tale i plenum.

Rygg serverte en tordentale hun hadde skrevet ned, blant annet om at hun hadde måttet bære Kohts koffert med sexleketøy ned alle trappene fordi den var så tung at Koht ikke klarte det selv.

«Du tok hjertet mitt og tørka deg i ræva med det!» ropte Rygg til kjæresten – foran alle.

les også – Enormt sliten etter ett år som dødssyk

Selv beskriver Rygg dette som en katarsis – en slags renselse av sjelen. Alt kom ut, alt måtte ut. Men da kunne hun også slippe det.

– Jeg visste ikke at det kunne være så effektivt. For meg var det mirakuløst å gjøre seg ferdig med alt én gang for alle.

Rygg vet ikke selv om hun virkelig hadde kommet til å gå fra samboeren.

– Men Christine hadde uansett godt av å være redd for det. Det var sunt. Jeg skjelte henne ut, og jeg kommer aldri til å gjøre det igjen. Det er vidunderlig.

Ble gravid

En dag etter rusavvenningen uteble menstruasjonen. Koht var 44 år og gravid.

Koht og samboeren hadde tidligere ønsket seg barn og seriøst vurdert muligheten. Men det var ikke på denne måten det skulle skje. I boken beskrives det slik: «Barnet var unnfanget i kokainrus og mani, og barnefaren var en mann ingen av dem kjente».

Hun tenkte først å fullføre svangerskapet, men endte med å ta abort.

BRYLLUP: Christine Koht og Pernille Rygg giftet seg i Ris kirke i 2013 – etter mange kaotiske år. Foto: Helge Mikalsen, VG

Livet var nå inne i et nytt spor. Ting roet seg, og to år etter rusavvenningen ga Koht og Rygg hverandre sitt ja.

Prøvelsene paret har møtt de siste årene i form av Kohts kreftsykdom, er av et helt annet slag. Programlederen fikk diagnosen føflekkreft i slimhinnene i november 2018.

– Jeg hadde kreft i en cyste, mandlene og halsen. Og bak den ene nyren. Syv svulster til sammen, har Koht tidligere forklart.

Flere ganger har det vært kritisk, og de nærmeste er blitt tilkalt fordi det kunne være slutten. Men Koht klamrer seg til livet.

les også Livredd Christine Koht ute av sykehus: Takker Norge for dugnaden

På 53-årsdagen sin i mai i år fortalte Koht at hun hadde fått prøvesvar som viste at det ikke var spredning av kreften. Men immunforsvaret er svekket, og helsen er dårlig.

Koht innser alvoret. Hun har hørt om andre som er blitt kvitt kreften, men som får tilbakefall – og plutselig er borte.

«Jeg tenker sånn hele tiden, egentlig. Selv om jeg er glad og har det fint, så lurer det liksom like bak, hele tiden. Det er et mørkt hull der, som jeg kan falle ned i når som helst», sier hun i boken.

Men ikke bare er livskraften sterk. Ønsket om kjærlighet, er også stort.

«Jeg vil at folk skal elske meg. Jeg vil sette spor. Jeg vil at de skal si, etter at jeg er død, at Christine Koht, hun beveget alle.»

Når VG spør Koht om hvordan det føles å lette hjertet i boken, svarer hun at hun er stolt, spent og litt nervøs.

– Men jeg har veldig sterke erfaringer med at folk lite fordomsfulle. Det er så mange vennlige sjeler her i landet. Det har jeg merket mens jeg har vært syk. Og det er jo fint. Vi kan kjenne oss igjen i hverandre, selv i helt ekstreme situasjoner. Vi er likere enn vi tror.

MAKKERE: Forfatter Joachim Førsund har skrevet «Kohts bok» – om Christine Koht. Foto: AGNETE BRUN

Joachim Førsund forklarer at boken hele veien har vært gjenstand for konstante etiske vurderinger.

– Christine har vært veldig tydelig på at hun vil være åpen, også om det som rammer henne. Christine vant flere priser for sin åpenhet om kreften, og hun var helt klar på å være like åpen om bipolar lidelse, selv om disse historiene er mer tabubelagt og stiller Christine selv i et langt styggere lys. Jeg har selvfølgelig også rådført meg med Christines nærmeste underveis, sier Førsund til VG.

Han har vært i tvil om hvor dypt de skulle gå.

– Men hvis jeg skulle pyntet for mye på sannheten, ville jeg undergravd bokens prosjekt. Christine er en veldig kompleks person, men samtidig er det lett å fremstille henne forenklet. Det har nok vært det mest utfordrende, å vise frem hele henne, hvem hun er, både foran og bak fasaden, sier han.

– Jeg håper at folk som leser denne boken lærer av Christine. At de blir rausere med hverandre, og at de er rause og overbærende med Christine også.

Publisert: 23.09.20 kl. 13:38 Oppdatert: 23.09.20 kl. 14:04

Les også

Mer om Christine Koht Biografi