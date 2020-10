FORFATTEREN: Olaug Nilssen følger opp den Brageprisvinnende romanen «Tung tids tale» med en ny roman om å være i en familie med et alvorlig alvorlig funksjonshemmet barn. Foto: Bent René Synnevåg

Når familien smadres. Bokanmeldelse: Olaug Nilssen: «Yt etter evne, få etter behov»

Hva skjer når et barn blir så krevende at de voksne omkring slites i stykker? Olaug Nilssen tar temaet så ut i sin nye roman at en familie nesten smadres av slitasje og bekymring.

Olaug Nilssen er en allsidig og spennende forfatter å følge.

Etter gjennombruddet «Få meg på, for faen» (2005) fulgte bøker i flere sjangre. For «Tung tids tale» (2017) fikk hun Brageprisen, en bok om sitt liv med et sterkt funksjonshemmet barn.

FAKTA: «Yt etter evne, få etter behov» Forfatter: Olaug Nilssen Sjanger: Roman Forlag: Samlaget Sider: 191 sider Pris: 379,- Vis mer

I årets roman tar hun temaet videre, for ikke å si hun tar temaet helt ut, så en familie nesten smadres av slitasje og bekymring. Her er så inngående beskrivelser og bevegende scener som bare en mor med inngående erfaring med krevende barn kan gi.

Det er atskillig nattemørke og martrende tanker også på dagtid i denne lille romanen.

Her er tre søstre og en mor - som rives og slites om ansvar, plikt, om å yte og å få. Søstrene Rakel, Lea og Linda blir døtre i det de også kjemper om morens oppmerksomhet. Ja, her er menn også, ikke så tydelig tegnet, en litt passiv far, en aktiv ektemann, en sliten pleiemedhjelper, en ansvarsløs sjef som er for nærgående overfor sine ansatte kvinner, men som har noe fornuft i seg likevel.

Men hovedpersonen er gutten Benjamin, et alvorlig funksjonshemmet barn, en autist som er vanskelig å styre og anstrengende å være lenge sammen med.

Leas mor er syk, så storesøster Rakel har påtatt seg eneansvaret for Benjamin. Men en morgen når Benjamin leveres fra avlastningshjem til Rakel, er Rakel sporløst borte. Da settes spillet i gang.

Olaug Nilssen vet å skildre situasjoner dramatisk, korthugd og effektivt.

Grepet er myndig, og fortellerstemmen både tydelig og flerfoldig, i det Nilssen lar bokens kvinner og menn fortelle sin versjon fra sitt ståsted, i kapittel etter kapittel.

Det hele skjer over fire dager på slutten av november, med 1. desember og en snøfylt natt som slutt. Romanen gis dermed et fortettet driv og en kraft, med skildringer av uoverensstemmelsene mellom søstre/døtre/mor som en gjenganger, og med en lang rekke scener der den stadig mer krevende Benjamin gjør uutslettelig inntrykk.

«Benjamin lar seg ikkje overmanne. (...) Det er ikkje til å begripe, det er berre til å akseptere. Han er rein natur. Han treng mat, drikke, hus, varme, søvn, sansestimulering og skjerming mot sanseinntrykk», sier Rakel et sted. «Eg veit ikkje om han treng kjærleik. Men han kjem ganske snart til å trenge sex.»

Og Rakel er matter of fact, hun lærer seg hvordan hun tydelig skal avvise Benjamins seksuelle oppvåkning og orientering mot henne selv.

Den marxistisk inspirerte tittelen «Yt etter evne, få etter behov» sier sitt om temaet i boken. Her er moral nok. Men også atskillig humor og snert, som raljeringen over spill og sosiale medier.

Den syke Lea spiller Hay Day på Ipaden i sin ensomhet, og poster bilder hun kanskje ikke burde gjort. Og beskrivelsen av familiens lukkede Facebook-gruppe påkaller latteren når yngstedatter blir fornærmet over barndomsbilder der barnevognen med henne er satt i skyggen. Og moren fjerner «likes» for ikke å støte henne!

Olaug Nilssen har ganske sikkert smilt til sine kaotiske skikkelser idet hun loser dem relativt trygt i land. Rettere sagt, den underfundige Benjamin bistår der.

Anmeldt av: Guri Hjeltnes

Publisert: 10.10.20 kl. 11:37

