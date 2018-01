SOVNET INN: Bjørg Vik døde fredelig i sin egen seng hjemme i Porsgrunn søndag. Foto: Berg, Bjørn

Forfatter Bjørg Vik er død

Publisert: 08.01.18 13:03

BOK 2018-01-08T12:03:52Z

Forfatter Bjørg Vik døde søndag. Hun ble 82 år gammel.

Porsgrunnsforfatteren Bjørg Vik døde hjemme søndag, bekrefter hennes sønn Lars Vik overfor TA .

- Hun sovnet stille og rolig inn i sin egen seng, skriver han på Facebook.

Bjørg Vik ble født i 1935 og vokste opp på St. Hanshaugen - som hun også skrev om i sine romaner «Små nøkler, store rom» (1988), «Poplene på St. Hanshaugen» (1991) og «Elsi Lund» (1994). Disse bøkene er kjent som Elsi Lund-trilogien.

Fått med deg? Norsk forfatter solgte aller mest i Tyskland i 2017

Vik var også kjent for sine noveller, og hun har hele tre ganger vært nominert til Nordisk Råds litteraturpris. Hun gjorde det også stort som dramatiker, og hennes feministiske stykke «To akter for fem kvinner» ble etter hvert spilt i hele Norden, samt i Tyskland, Østerrike og på Broadway.

Heger minnes Vik

Forlegger Anders Heger i Cappelen Damm mener Viks død setter punktum for et virkelig stort forfatterskap.

- Det er med stor sorg et dypt vemod forlaget har mottatt budskapet om Bjørg Viks bortgang. Med det settes endelig punktum for en av vår tids virkelig store og betydningsfulle kunstnergjerninger, skriver Heger i en nekrolog over Vik.

Heger mener Viks debutbok «Søndag ettermiddag» (1963) var starten på en epoke, ja starten på et nytt litterært Norge.

«Bjørg var selvfølgelig ikke alene. Men den litteratur vi nå ser utfolde seg rundt oss kan vanskelig tenkes uten henne. I bok etter bok, i stykke etter stykke, gikk hun fra å være herold for den nye tid, til å være aktivist i den, til å bli dens naturlige og selvfølgelige førstedame,» skriver Heger som også mener Vik er en forfatter som preget sin tid.

Siste bokanmeldelse: Nifs krim - terningkast 5

«Bjørg Vik plasserte oss i tiden. Gjorde oss viktige. Fra den myke sofaens nødrop til Elsi Lunds vandringer under poplene på St. Hanshaugen var vi der, midt i tiden, midt i leserenes liv, midt i det Norge som endret seg rundt oss,» skriver Heger.

Hjorth om Vik: – Grensesprenger

Forfatterkollega Vigdis Hjorth minnes også Bjørg Vik og kaller henne en foregangskvinne og grensesprenger i litteraturen.

– Det er umulig å tenke seg norsk litteratur av i dag uten hennes avgjørende rolle som grensesprenger. Og fordi hun skriver så tilgjengelig, så ujålete, har hun ikke bare påvirket norsk litteratur, men hele det norske folk når det kommer til åpenhet om kjønnsroller, kjærlighet og seksualitet i alle nyanser, om lengsel og håp i møte med en barsk virkelighet, skriver Hjorth i et minneord lagt ut på forlagets nettsted forlagsliv .

VGs bokanmelder Guri Hjeltnes synes budskapet om Bjørg Viks bortgang er vemodig, og mener Vik har hatt enorm betydning for flere generasjoner kvinner.

– For min mors generasjon var det især novellesamlingene og de tidlige romanene som tente en gnist, skape gjenkjennelse, vakte engasjement. De er klassikere, «Nødrop fra en myk sofa» , «Det grådige hjerte», «Kvinneakvariet».

– Selv ble jeg kjent med hennes forfatterskap under studier på nordisk, hun inngikk i 1970-tallets store forfatterskare, men var ikke blant de programmatiske - hun skrev vakkert litterært, var samtidig realisten, med flotte tidsbilder, gjenskapte gater og parker og miljøer, med små spydstikk inn i jenters og kvinners liv. «Fortellinger om frihet», «Poplene på St.Hanshaugen». Hun traff også min datters generasjon, sier Hjeltnes, og peker på at Vik ga en stemme til jenter som ville bli sett som noe annet enn bare en snill og søt pike.

- Som Elsi Lund-triologien om en jentepå Bislett i etterkrigs-Norge, med en oppvekst i en evig en balansegang mellom barnslighet og voksenverden som nærmer seg. Joda, Bjørg Vik traff mange. Hun skrev om alle kvinners livsfaser , det var en opplevelse da hun i 2005 utga «Sensommer».

Bjørg Viks bøker er er oversatt til nærmere 30 språk.

Bjørg Vik var utdannet journalist og jobbet blant annet i lokalavisen i Porsgrunn der hun var bosatt frem til sin død.

Ris eller ros til våre nye artikler? Hjelp oss ved å svare på to superkjappe spørsmål. Gi tilbakemelding!Gi tilbakemelding!