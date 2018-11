KAN VINNE BRAGEPRIS: Maria Kjos Fonn er nominert til Brageprisen for sin roman «Kinderwhore». Foto: Håvard Bøhm

Her er de nominerte til Brageprisen 2018

Maria Kjos Fonns roman «Kinderwhore» er en av årets bøker som nå hedres med nominasjon til den norske prestisjeprisen Brageprisen. Sjekk hele nominasjonslista her!

«Mange har skrevet godt om at det er for jævlig å være ung . Men få har gjort det bedre enn Maria Kjos Fonn», skrev VGs anmelder om romanen «Kinderwhore» da den kom ut tidligere i høst.

Nå er romanen nominert til Brageprisen i klassen for skjønnlitteratur og i juryens begrunnelse for nominasjonen heter det at «romanen setter her ord på en ungdoms erfaring med psykiske problemer og med behandlingsapparatet, uten at det føles som at et oppdragende budskap står i veien for den nådeløse nakenheten i beskrivelsene. (...) Kinderwhore er et rystende, men også håpefullt portrett av et barn med ekstreme erfaringer.»

Bragejuryen mener også at Trude Marsteins «Så mye hadde jeg» og Tore Kvævens «Når landet mørknar» er blant årets beste romaner. Sistnevnte fikk terningkast 6 i VG.

Bragenominasjonene ble offentliggjort i dag på Deichmanske hovedbibliotek - og selve prisen deles ut på Dansens hus i Oslo 22. november.

Her er de nominerte:

Sakprosa:

Arild Bye: «Arne Paasche Aasen»

Ingeborg Eliassen og Sven Egil Omdal: «Borgerlønn»

Helene Uri: «Hvem sa hva?»

Peter Normann Waage: «André Bjerke. I kampens glede» .

Barne og ungdomsbøker

Anna Fiske: «Elven»

Kaia Dahle Nyhus: «Verden sa ja»

Kristin Roskifte: «Alle sammen teller»

Arne Svingen «En himmel full av skyer»

Åpen klasse: populærvitenskap for voksne og barn/ungdom

Ole Mathismoen og Jenny Jordahl: «Grønne greier - om natur og miljø og sånn»

Anja Røyne: «Menneskets grunnstoffer»

Anne Sverdrup Thygeson «Insektenes planet»

Katharina Vestre: «Det første mysteriet»

Skjønnlitteratur

Maria Kjos Fonn: «Kinderwhore»

Tore Kvæven: «Når landet mørknar»

Trude Marstein: «Så mye hadde jeg»

Gunnar Wærness: «Venn med alle»