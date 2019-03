Hva skal vi rekke? Bokanmeldelse: Anne Gunn Halvorsen: «Stress. Og korleis leve med det»

STRESSA: Anne Gunn Halvorsen fikk mye ros for boken «Livet og korleis leve det. Ei handbok for vaksne» - som ble kalt for en «lærerik og intelligent selvhjelpsbok». Nå følger hun opp med en bok om stress etter samme mal. Foto: Pernille Walvik

Hvorfor driver mor og dirigerer ved spisebordet, hvorfor skal barna reise seg raskt etter maten og alt skje så kjapt? Hva skal vi egentlig rekke? spør samboeren en lørdag formiddag.

Så er det en mor med en krevende jobb som fortsatte på høygir hjemme. – Eg vart litt ufyseleg, rett og slett, sier kvinnen til Anne Gunn Halvorsen som har skrevet denne boken om stress.

Bokideen er usedvanlig god, for stress er noe enhver kan kjenne og preges av, og er et tema mange er opptatt av.

Sakprosa Forfatter: Anne Gunn Halvorsen Tittel: «Stress. Og korleis leve med det» Forlag: Samlaget Sider: 146 Pris: 299 kr. Vis mer vg-expand-down

Anne Gunn Halvorsen hadde stor suksess med boken fra to år tilbake, «Livet og korleis leve det» - en håndbok om livet og hvordan leve det. Nå følger hun opp med temaet stress. Stress er definitivt en del av livet, så det er ikke uventet at Halvorsen ville gjøre et dypdykk i noe som preger mange så sterkt.

Men konseptet denne gang framstår ikke like gjennomført og vellykket som håndboken om livet selv. Foreliggende bok om stress har nærmest reportasjens form og er i partier skrevet i en litt for slentrende stil. Her er intervjuer med flere fagfolk og enkeltpersoner som har erfart stress, har råd og som deler.

Halvorsen forteller godt og har funnet mange gode og talende historier, men det irriterer at forfatteren ikke viser en tydeligere plan for hva hun tenker å gjøre i boken. De menneskene hun løfter fram, hvordan fant hun dem, hvorfor valgte hun dem? Det blir litt mye løsvekt, og denne leser tenker at hun kunne brukt fagekspertisen mer systematisk og samlet.

Professor og meditasjonsgrunnlegger Are Holen kommer med mange innsiktsfulle kommentarer og bidrar sterkt med sine refleksjoner og råd rundt stress. Men Holen er spredt flere steder gjennom boken.

Men bevares, «Stress. Og korleis leve med det» har i seg mange gode observasjoner og mye å lære bort, om å leve med stress.

Det er en liten bok, lett å lese, og de fleste vil utvilsomt finne noe «som passer for meg» her. Boken er inndelt i tre deler, om livet ditt, om kroppen din og om verdenen din, verken mer eller mindre. Og det er oppsummeringer med fine punkter om hvordan håndtere og leve med stress.

Alt stress er sannelig heller ikke negativt, det kommer fram. Men enhver bør tenke over hvordan stress i arbeidslivet ikke skal prege privatlivet. Anne Gunn Halvorsen skriver et godt nynorsk, og boken er full av gode og snerte formuleringer.

Ja, stress til tross, man blir i godt humør og litt livsoptimistisk av boken. Og det må jo være et udelt pluss.

Anmeldt av: Guri Hjeltnes

Publisert: 30.03.19 kl. 10:40