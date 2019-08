PENGER I BANKEN: Jo Nesbøs ideelle Harry Hole-stiftelse opplevde inntektssvikt i fjor, men har likevel godt med penger på kistebunnen. Foto: Gisle Oddstad

Børssmell for Jo Nesbø-stiftelse

Den ideelle Harry Hole-stiftelsen fikk smake det svake børsåret i 2018 og gikk med underskudd for aller første gang.

Nå nettopp

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post

les også Jo Nesbø: – Mennene i Nesbø-familien lever ikke lenge

Det viser tall fra Brønnøysundregistrene.

Harry Hole-stiftelsen ble opprettet av Jo Nesbø i 2008, etter at suksessforfatteren ga fra seg alle daværende og fremtidige royalties og inntekter av boken «Hodejegerne» (2008) og senere «Blod på snø» og oppfølgeren «Mere Blod» i 2015.

les også Knivskarp spenning! Bokanmeldelse: Jo Nesbø: «Kniv»

På de ti årene stiftelsen har eksistert, har egenkapitalen vokst jevnt og trutt til hele 55 millioner kroner, men 2018 ble et sjeldent år med både nedgang i inntekter og underskudd totalt.

Fra inntekter på 7 millioner og et overskudd på 5,9 millioner kroner i 2017, falt inntektene i fjor drastisk til 1, 6 millioner. For første gang viste også resultatet før skatt røde tall; 586.000 kroner i minus.

les også Marte er Jo Nesbøs ålreite dame

Styremedlem og daglig leder i Harry Hole-stiftelsen, Erik Holst, sier til VG at sviktende finansinntekter er en årsak til inntektsfallet.

– Det er bare naturlig at inntektene får en tynnere hale jo eldre bøkene blir, men samtidig gikk vi litt i minus på finanssiden i fjor på grunn av et svakt siste halvår på børsen. Men vi ser allerede lysere på det: finansinntektene det første halvåret i år er på drøyt tre millioner kroner, forteller Holst.

les også Shirley om Nesbø: – Skulle ønske flere var som ham: Jo Nesbø og Shirley Bottolfsen gir én mill. til «de glemte flyktningene»

En kikk på det detaljerte regnskapet til Harry Hole-stiftelsen viser at nettopp svikten i finansinntekter utgjør hovedårsaken til fjorårets underskudd. I 2017 kunne stiftelsen notere seg nær 4,9 millioner kroner i finans- og investeringsinntekter, mens det samme tallet i fjor var 224.000 kroner på minussiden.

Erik Holst er likevel ikke spesielt redd for fremtiden for stiftelsen som hvert år velger en «ålreit fyr» (eller dame!) som får to millioner kroner til å gi videre til en ideell organisasjon som arbeider for utdanning og barn i den tredje verden.

– Nei, med en egenkapital på 55 millioner kroner, kan vi dele ut denne prisen i mange, mange år fremover, sier Erik Holst.

I fjor var det den tidligere britiske statsministeren Gordon Brown som ble stiftelsens «ålreite fyr».

les også Jo Nesbø om formuen, arv og pengebruk: – Jepp, jeg er stinkende rik

– Har det vært diskutert om det er en mulighet at han gir inntekter også fra kommende bøker for å styrke stiftelsens økonomiske grunnlag?

– Nei, det er ikke noe tema. Det er uansett Jo selv som må bestemme seg for noe sånt - det er helt og holdent opp til han, sier Holst.

Jo Nesbø har ikke besvart VGs henvendelser i denne saken.

les også Jo Nesbø: Bestselger i Storbritannia

Suksessforfatteren lider uansett ingen økonomisk nød. Hans selskap, Skriveverkstedet, kunne i fjor notere seg for inntekter på 15,6 millioner og et overskudd på 15,2 millioner.

Egenkapitalen er nå oppe i rekordhøye 131,8 millioner kroner.

Publisert: 08.08.19 kl. 12:18