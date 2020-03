LESETIPS: Ifølge bokhandlere VG har snakket med er det stor etterspørsel etter virus-bøker som «Pesten» for tiden - her gir vi tips om flere bøker du kan lese nå.

De beste boktipsene nå: Virus-bøkene, seriene, krimmene, barnebøkene

– Det finnes mange gode bøker, sa Erna Solberg til alle som nå sitter hjemme - og vi gir deg tipsene! Om de beste «dommedags»-bøkene som mange vil lese akkurat nå. Eller hva med en klassiker, en nerveprirrende krim eller en fantastisk bokserie? Her er også tips til barna - og skumle apokalypsebøker til ungdommen.

Fem bokserier å «binge»:

Det er ikke bare TV-serier som kan «binges», her er fem fantastiske bokserier du har tid til å sluke nå:

Vernon Subutex-triologien av Virginie Despentes

En fersk romanserie fra Frankrike som står frem som en av de beste leseropplevelsene noensinne: Her møter du typer og personligheter du sent vil glemme - og nesten hver setning er verdt høylesning. Et vilt kor av kynisme, redsel og ekte kjærlighet. og en samtidsskildring av Paris og Frankrike båret fram av en nærmest glødende fortellerkraft.

Les VGs anmeldelse her: Eksplosiv romantrilogi

Napoli-kvartetten av Elena Ferrante

Det eneste du har lyst til å gjøre etter at du har lest ferdig, er å starte på nytt. Sjelden har en romanserie fått så stort nedslagsfelt - og så mange terningkast 6. Bøkene følger venninnene Elena og Lila fra barndommen i Napoli i etterkrigstiden og videre opp gjennom hele livet - med italiensk historie og utvikling som et bakteppe. Det er besettende, bevegende, magisk - og ikke så rent lite preget av mystikken rundet den anonyme forfatteren.

Sjekk anmeldelse av bok 1: Briljant!

Karl Ove Knausgård: «Min kamp»

Tenk at dette verket på seks bøker bare står klar og venter på nye lesere. Du blir garantert hekta både på litteraturen og mannen - som skriver helt rått om sitt eget liv, forholdet til sin far - og alle rundt seg. Bruk hjemmesittingen til å lese deg opp på det som gjorde Knausgård til internasjonal «rockestjerne»-forfatter.

Karl Ove Knausgårds nye liv i London: Ble far for femte gang

Lars Saabye Christensen: «Byens spor»-trilogien

Dette er en verden det er fint å være i - lenge. Etter å ha skapt et spennende, rart og morsomt persongalleri fra Fagerborgs gater i Oslo i de to første bøkene fra 50- og 60-tallet, stuper leseren inn i 70-tallet og mange overraskelser i siste bok - der også Saabye Christensen skriver seg selv og egen sykdom inn i teksten. Sterkt! Mye feelgood fra forfatterens egen generasjon. og det blir også et gjensyn med karakterene fra «Beatles».

Les VGs anmeldelse her: Fabelaktig bra!

«Elling»-bøkene av Ingvar Ambjørnsen

Hele Norge elsker Elling - som gjorde comeback etter 20 år i fjor i splitter ny bok - og fem bøker venter på en ny generasjon lesere. Ambjørnsen har klart kunststykket å få terningkast 6 for ALLE bøkene. Elling - med alle sine tvangstanker og panikkanfall - er en litterær skikkelse det er umulig ikke å elske. Eller kjenne seg igjen i.

Terningkast 6,6,6,6,6: Les VGs anmeldelse her: For et comeback!

I disse virus- og isolasjonstider:

Nyutgivelse av Albert Camus: «Pesten»:

For første gang siden 1949 kommer nå denne klassiskeren i ny norsk utgave - og forlaget Solum Bokvennen melder om stor interesse etter coronautbruddet. Ebok fremskyndes til 20. mars, og bok kommer 3. april. I Storbritannia trykkes den i ny utgave, og den klatrer på bestselgerlistene i coronarammede land som Italia, Sør-Korea og Japan. Handlingen i boken er lagt til forfatterens fødeland, Algerie, og beskriver en moderne by som helt uventet rammes av en pestepidemi.

Stephen King: «The Stand»

Fås kjøpt som både som bok og ebok i norske bokhandlere, men finnes visst ikke i norsk utgave. The Guardian melder at salget av denne boken fra 1978 nå har steget med 163 prosent etter coronautbruddet. Handler om en pest som utrydder det meste av menneskeheten. De få som overlever samles for å skape et nytt samfunn, og for å kjempe for pur ondskap. 1 1994 ble det spilt inn en amerikansk mini-TV-serie basert på romanen.

Hanne Vibeke-Holst: «Som pesten»

Fersk dansk roman fra 2018 som er blitt skremmende aktuell. Holst har gjort formidabel research og skildrer spillet på innsiden av WHO når en dødelig influensapandemi truer verden. I sentrum av handlingen står en dansk lege. Her kan du lese om hva som muligens skjer på myndighetsnivå akkurat, samtidig som du får spenning og overraskende vendepunkter.

Mattis Øybø: «Alle ting skinner

Her er det ikke et virus som herjer, men et ufattelig snøvær som fører til at Otto Horn, kone og fire barn, samt de fleste andre, blir isolert og avskåret fra sine vanlige gjøremål. Strømmen går, situasjonen blir mer akutt enn noen hadde regnet med - og Oslo forbereder seg på katastrofe. Hva skjer med oss og hverdagen når vi mister kontroll over livet? Svært kritikerrost debutroman.

Giovanni Boccccio: «Dekameronen»:

Har ikke funnet norsk versjon i salg, selv om den skal finnes. Du får i alle fall kjøpt den på engelsk (Decameron)- også som ebok. Dette er en novellesamling som ble utgitt i 1353 (!) og som regnes som et av de store mesterstykkene i verdenslitteraturen. Består av 100 noveller med felles ramme: Syv unge damer og tre unge menn flykter i 1348 fra Firenze som er hjemsøkt av pesten (svartedauden). De slår seg ned i en herskapsvilla på landet der de korter ned tiden med å fortelle hverandre historier.

Skumle apokalypsebøker for ungdom

Jan Henrik Nielsen:«Høsten»

En sykdom har rammet de fleste som lever på jorden. Når også faren blir syk, må døtrene hans forlate bunkeren og dra til byen for å finne medisin. Rørende historie der mye står på spill.

Stefan Casta: «Den grønne sirkelen»

En dag begynner det å høljregne og regnværet slutter aldri. Utrolig spennende å følge fire ungdommer og valgene de tar for å overleve. Romanen er bygget på en dagbok og filmer som de fire ungdommene har etterlatt seg - og et forsøk på å rekonstruere hva det som skjedde med dem etter at monsterregnet begynte.

Thomas Enger: «Enkebyen, De bortførte»

En naturkatastrofe tvinger Stella og familien til å flykte til Enkebyen. Et totalitært samfunn hvor Stella må bruke all sin kløkt for å finne ut av byens mange hemmeligheter. Her er det spenning til ettertanke. Bok to i denne norske serien lanseres i begynnelsen av mai.

Suzanne Collins trilogien «Dødslekene»

Mørk og smart satire av reality-TV. I «Dødslekene» er det bare vinneren som står igjen, som overlever. Filmatiseringene med Jennifer Lawrence i hovedrollen er verdt å se. Og etter planen kommer Suzanne Collins med en forløper der leserne skal få bli med til post-apokalyptiske Panem 64 år før handlingen i det som kalles «Hunger Games»-trilogien. Tittelen blir: «En ballade om sangfugler og slanger».

Fått med deg? Kommer med «Hunger Games»-forløper

Tre x årets krim til krimelskeren:

Alex Michaelides: «Den tause pasienten»

Fikk terningkast 6 i VG - og er nå akkurat nå boken som selger mest i Norge. VGs anmelder skriver at dette er «rent krimgull» og at vi har å gjøre med en av de beste, oversatte thrillerdebutantene de siste årene. Den tause pasienten er maleren Alicia Berenson som er på lukket institusjon og ikke har sagt et ord siden drapet på ektemannen Gabriel - som hun selv er dømt for

Les VGs anmeldelse: Rent krimgull

Camilla Grebe: «Skyggejegeren»

Grebe har etablert seg som en av de mest spennende svenske krimforfatterne, og denne boken ble kåret til fjorårets beste svenske krim. Handlingen i boken strekker seg gjennom 75 år og fire tidsperioder, beskrevet med øynene til fire forskjellige politikvinner. Det starter en februarnatt i 1944, hvor en kvinne blir funnet voldtatt, drept og fastspikret til gulvet.

Les VGs anmeldelse her!

Håkan Nesser: «Halvmorderen»

Det er noe med grunnstemningen i fortellingene til Nesser som nesten alltid løfter ham opp over hopen i nordisk krim, skriver VGs anmelder Ingvar Ambjørnsen om boken som kom på norsk i forrige uke. Vi møter Adalbert Hanzon (73) som nyter friheten etter en lang fengselsstraff, dømt for et drap han selv ikke var tilstede under (eller?). En dag ser han en kvinne på apoteket - og kanskje kan saken få sin oppklaring?

Les anmeldelsen her: En av de beste i nordisk krim!

Hottest akkurat nå:

Matias Faldbakken: «Vi er fem»

Les en av fjorårets beste og kuleste norske romaner som akkurat har vunnet både Kritikerprisen og P2-lytternes ungdomspris - og som er nominert til Nordisk råds litteraturpris. Det hele starter som en historie om en familie på fire på bygda - men da far Tormod tar litt av med et leire-eksperiment, skjer det noe uhyggelig: Leirklumpen hans blir stadig mer levende - og snart slippes krefter fri som ingen kan kontrollere. Overskridende, skummel, grotesk - og ikke minst morsomt bok.

Les VGs anmeldelse her: Bygdegrøss på speed

Litt selvhjelp i Coronaens tid:

Agnes Ravtan: «Opersjon sjølvdisiplin: Sjølvhjelpsbok for deg som ikkje kan fordra sjølvhjelpsbøker»

Vi kunne sikkert valgt ørten selvhjelpsbøker, men falt ned på denne fengende, intelligente og til tider rasende morsomme boken av romanforfatter Agnes Ravatn: Her plukker du garantert opp tips som nå kan overføres til den umulige hjemmekontor+hjemmeskole-situasjonen. For nå kan mangel på selvdisiplin virkelig tære på! Agnes Ravatn har selv erfaring på «området» - helt til hun selv tok grep og her gir deg sin guide.

Egil Aslak Hagerup : «I tilfelle dommedag. Enkel beredskap for vanlige folk»

Den dagen «alle» hamstret og var på vei inn i hjemmene sine, ble dette den boken flest klikket med seg hjem fra bokhandelen Norli. Hagerup skrev boken etter at Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) på tampen av 2018 sendte ut en brosjyre til alle husstander i landet – med en liste over 20 ting som skal ligge parat i tilfelle en krise rammer (som: Ikke spill Monopol) og er en guides som gir deg mange praktiske svar.

Fikk med deg? Denne boken klikket folk med seg mest hjem

Kom i gang:

Lenge siden du har lest? Start med en pageturner for å få fart på sakene:

Jojo Moyes: «Over horisonten»:

En varm historie om hvordan litteratur kan forandre liv og viser en forfatter som behersker underholdningssjangeren til fulle. Oppslukende fra Jojo Moyes som har skrevet sin beste bok siden «Et helt halvt år».

Les VGs anmeldelse: Beste siden «Et helt halvt år»

Delia Owens: «Der krepsene synger»

Denne tidsriktige millionbestselgeren er en fest for sansene og inneholder alt hva et underholdningslesehjerte kan begjære. Reese Witherspoon skal produsere filmen som Fox har sikret seg rettighetene til.

Les VGs anmeldelse: Utsøkt underholdning!

Nina Lykke: «Full spredning»

Bare tittelen får folk til å kjøpe denne boken akkurat nå ... Boken er riktignok mørk og borrer og borrer i den hvite middelklassens uutholdelige letthet og angsten for å bli gammel. Men det er samtidig så lett og så morsomt at Lykke uten tvil kan kalles vår nye norske pageturner-dronning. Sjekk også ut: «Nei og atter nei».

Les VGs anmeldelse: Lykkes enda bedre!

Tre knallbra biografier

For den kulturinteresserte: Torgrim Eggen: «Axel. Fra smokken til Ovnen»

I denne velskrevne biografien kan du fordype deg i et forfatterliv fylt av dop, utagering og rastløshet. Til sammen et stykke moderne kulturhistorie, om et liv som strekker seg fra en småborgerlig Oslo-bakgrunn, via en hemningsløs hippietilværelse og frem til statusen som en av det forrige århundres viktigste og mest nyskapende norske forfattere. Mye flott bildemateriell og et vell av underholdende anekdoter setter en ekstra spiss på Torgrim Eggens flotte verk.

Les VGs anmeldelse: En god story om et ekstremt liv

For den politiske interesserte: Hans Olav Lahlum: «Reiulf Steen. Historien, triumfene og tragediene»

Det er en nærmest litterær dimensjon over dramatikken i Steens liv. Samtidig som han nådde toppen som politiker, falt han ned i en personlig avgrunn preget av angstanfall, alkoholmisbruk og et familieliv i full oppløsning. Det er samtidig historien om en enorm klassereise. Et spennende og tidvis trist portrett av en politisk skjebne uten sidestykke.

Les VGs anmeldelse: Spennende portrett!

For alle som elsker undeholdning: Elton Johns «Meg»

Underholdning er det man trenger nå, og poplegendens biografi er spekket med nettopp underholdning, mange gode skrøner og rikelig med levd liv. Boken er fengende skrevet og lett å like, akkurat som sangene hans. Det blir mye rock and roll men også litt blues når den snart 73 år gamle engelskmannen forteller historien om sitt eget liv.

Fem boktips til barna

Ida Jackson: «Brillebjørn er hjemme fra barnehagen selv om han ikke er syk»:

POPULÆR BJØRN: Det har kommet 11 bøker om Brillebjørn - og forfatter Ida Jackson har laget en lydbok i forbindelse med coronasmitten. Foto: Gyldendal

Helt nyskrevet fortelling om barnas favoritt Brillebjørn - som foreløpig kun finnes som lydbok, men som gratis lydbok på Ida Jacksons egen blogg. Jackson vet at historiene om Brillebjørn funker best når de ligner mest mulig på livet til målgruppen. Allerede første dag ble lydboken lastet ned 10.000 ganger. Alder: Fra to år.

Kari Stai: «Jakob og Neikob. Stormen»

Jakob sier ja til alt. Neikob sier nei til alt. Dette er grunnsteinen i den populære serien om bestevennene som åpner opp for mange absurde situasjoner. Årets bok tar opp forbruk og klimaendringer på særegent vis, og gir tankepåfyll til både liten og stor. Kari Stais fargepalett er nydelig avstemt. Jeg får lyst til å flytte inn i den. Alder: Fra tre år

Ingeborg Arvola: «Buffy By er talentfull. En selvbiografi»

Buffy By og den vesle familien hennes er helstøpte fra første side av. De er fattige i et ellers rikt Norge, men gyver løs på hverdagene med stolthet, humor og kjærlighet. Kompleks og klok bok om en annerledes, men bra barndom. Her finnes dessuten ville historier om amerikaneren Jimmy Jeeves, bager fulle av cash, og et slalåmkurs i Hafjell som går helt av skaftet. Terningkast 6! Alder: 9–12 år

Lest? Kåret til en av årets beste bøker!

Malin Falck: «Nordlys 3: Kråkesøstrene»

Bok tre i Nordlys-serien som har vunnet Arks barnebokpris og har rundet et opplag på 100.000 bøker. Ganske unikt for en tegnerserie for barn, Skaperen Malin Falck sa opp en godt betalt jobb i Silicon Valley for å satse hjemme i Norge. Det dreier seg om en portalfantasy med røtter i norsk folketro - og i tredje bok møter Sonja, Bjørnar og Lotta det mystiske og vennlige fjellfolket. Men så får Sonja snusen i at lederen deres skjuler en stor hemmelighet. Alder: Fra 8 år

Simon Stranger: «Kokotopia 1 og 2»

Norske Simon Strangers barnebokserie må sjekkes ut. Det er litt sånn «Gutta i trehuset» møter «Det var en gang et menneske» - og i den første boken skal vi til middelalderen og Svartedauden som herjer. Ridder SImon (som rir på en gris) møter Helena, som er anklaget for å være heks. Sammen prøver de å redde både seg selv - og resten av verden. Dette er verdenshistorien, bare ikke akkurat slik du lærer om den på skolen. Alder: 9 til 13 år

Les VGs anmeldelse (av bok 2): Helproft for barna!

Anbefalt av: Camilla Norli, Sindre Hovdenakk, Kristine Isaksen, Arne Hugo Stølan og Elin Brend Bjørhei

