FRA BOKEN: Her er illustrasjoner fra den tredje boken i serien «Nordlys» som nå skal bli film. Foto: Malin Falch/Egmont

«Nordlys»-suksessen blir film: – Sier nei om Disney ringer

Det som startet som et skoleprosjekt for norske Malin Falch (27) er nå blitt bokserie som er solgt i over 100.000 eksemplarer og som Nordisk Film vil lage en storslagen animasjonsfilm av.

– Det er jo dødskult. Samtidig kan jeg ikke helt tro på det! Jeg tør ikke ha for store forhåpninger, for det er mange steg frem til det blir film, sier forfatter og tegneserieskaper Malin Falch.

Men at barnebokserien «Nordlys» allerede er en stor suksess, har i alle fall begynt å gå opp for henne. Serien, som foreløpig består av tre bøker, har rundet 100.000 solgte eksemplarer bare i Norge. Serien er også solgt til Sverige, Danmark, Belgia og Island. Flere land er på gang.

Dette er «Nordlys» «Bokserien Nordlys er en portalfantasy med røtter i norsk folketro. Sammen med Sonja kan du bli med på en reise til det eventyrlige Norge. Sonja får en natt besøk av en fremmed gutt, som likevel virker merkelig kjent. Han er fra et magisk rike, og han tar henne med dit. De reiser på nordlyset og kommer til et Norge som ikke er likt noe vi ser til daglig, men som likevel finnes i alle som har sett nettopp nordlyset. En vakker, magisk og berusende reise til Nordens magi.» Det er planlagt ti bøker i hovedserien. Men også en god del spin-off-bøker, så følg med. Vis mer

– Jeg hadde aldri trodd at jeg kunne leve av å gjøre det jeg liker aller best. Å være tegneserieskaper har jo et dårlig rykte sånn sett, så jeg føler meg veldig heldig, forteller Falch – som nå er veldig spent på hvordan «Nordlys»-universet skal bli på film.

– Jeg er veldig glad for at det var Nordisk Film som til slutt endte med å kjøpe rettighetene. Jeg håper nå at norske og nordiske animatører har lyst til å jobbe med «Nordlys». Nordisk film har også sagt at de vil lage en animasjonsfilm av internasjonal standard, og sånn sett håper jeg det kan få oss ut i verden, sier Falch.

UNG SUKSESS: Malin Falch (f. 1993 i Trondheim), bor i Oslo og er utdannet illustratør fra Academy of Art University i San Francisco. Hun debuterte med Nordlys bok 1 «Reisen til Jotundalen», som vant Arks barnebokpris i 2018. Så fulgte «Vikingene og oraklet». Årets bok, «Kråkesøstrene», er den tredje i Nordlys-serien. Foto: Egmont/Svein Brimi

Det var ifølge forlaget Egmont flere produksjonsselskaper som var interessert i filmrettighetene til barnetegneserien.

– Men vi landet etter en runde på Nordisk som deler vår tro på «Nordlys» også utenfor tegneserierutene. Serien har brutt mange grenser allerede, ikke bare har den som første tegneserie kåret til beste barnebok i 2018, den har også brutt landegrenser – og bokserien vil nå bli utgitt i flere nordiske og europeiske land. Vi håper en helaftens animasjonsfilm vil ytterligere utvide fanskaren til «Nordlys» og Malin, både i Norge og utlandet, sier direktør Kjell Frostrud Johnsen i Egmont Kids Media i en kommentar sendt på mail.

Svein Golimo i Nordisk Film mener Malin Falchs univers har stort potensial internasjonalt, og produsent Elisabeth Kvithyll gleder seg til å forvandle det til levende bilder.

– «Nordlys» er en portalfantasy som får norske sagn, eventyr og norrøn mytologi til å skinne. Det er en fantastisk oppgave å forvandle denne magiske reisen i nordisk magi til levende bilder – og inn i flere barnehjerter, sier Elisabeth Kvithyll som skal være produsent på filmene.

For vi snakker filmer. Og mange flere bøker. Malin Falch sier til VG at hun har planlagt for 10 bøker totalt. Det blir én ny bok i året i syv år fremover.

– Så jeg vet hva jeg skal gjøre fremover. Jeg har regnet ut at jeg er 33 år når siste bok kommer ut. Det føles egentlig bare utrolig bra. Tenk å få jobbe på mitt eget på denne måten. Nå håper jeg på et eller annet vis å kunne bidra til filmene også. Men jeg må først og fremst få tid til å lage bøkene.

BARNEBOKPRIS: Malin Falch vant i 2018 Arks barnebokpris for den første «Nordlys»-boken, «Reisen til Jotundalen». Foto: Tore Meek / NTB scanpix

Selv sa hun opp en godt betalt jobb i Silicon Valley for å satse på «Nordlys» – som startet som et prosjekt da hun utdannet seg til illustratør på Academy of Art University i SanFransisco.

– Vi fikk i oppgave å designe noe til en animasjonsfilm. Så det er jo litt gøy at det som egentlig startet som en idé til en film, nå faktisk skal bli film. Det er en stor drøm som går i oppfyllelse.

– Og hvordan gikk det med skoleprosjektet?

– Hehe, det gikk greit, det ble en A. Jeg ble jo så gira på det og gjorde masse ekstra. Etterpå ville jeg bare fortsette.

Resten er nå blitt norsk tegneseriehistorie. Hun jobber nå med bok fire i det som beskrives som en fantasyserie med røtter i norsk folktetro for barn fra 8 år og oppover.

Barnebokanmelder Kristine Isaksen, som ga den tredje boken «Nordlys 3: Kråkesøstrene» terningkast 6 i VG, synes det er en meget god nyhet å høre at «Nordlys» nå skal bli film.

– «Nordlys»-serien er spekket av filmatiske kvaliteter og vil bli en fest å se på stort lerret. Falch er utrolig god på å lage bevegelse og driv av lys- og fargekontraster i tegningene sine. Naturen kan gå fra å være norsk slik som på turistpostkortene til truende trolsk à la Theodor Kittelsen med bare noen små endringer i lyssettingen. Jeg håper animasjonsfilmene klarer å ta vare på disse kjappe stemningsskiftene, sier Isaksen – som har sett Disney-kvaliteter ved tegneserien.

– Det blir viktig at filmene klarer å balansere Disney-referansene med det særegne norske, som Falch gjør så briljant. Det er bra det er Nordisk Film som skal gjøre dette først og ikke et amerikansk selskap. Amerikanerne kommer etter, er jeg sikker på, sier Isaksen.

Selv mener Malin Falch at hun vet hva hun skal svare dersom Disney ringer.

– Jeg hadde faktisk sagt nei dersom Disney hadde spurt, de ville sikkert gjort noe rart, ler Falch.

Publisert: 05.08.20 kl. 10:39

