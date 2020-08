FULLFØRT: Ketil Bjørnstad er ute med siste bind i den selvbiografiske romansyklusen «Verden som var min» – og VGs anmelder Guri Hjeltnes, som har lest hele serien på totalt 4772 sider skriver: «Bjørnstad fullførte, med stort trykk på tangentene, i særegen bjørnstadsk stil. Det har vært en svir å svinge med i de beste passasjene – og en sjarm å delta i denne tour de force.». Foto: Janne Møller-Hansen/ VG

Ketil Bjørnstads tour de force! Bokanmeldelse av «Siste tiåret»

«Jeg er engstelig for alt», skriver Ketil Bjørnstad. Det trenger han ikke være for denne romansyklusen. Seksti år, beskrevet over seks år, i seks bind à 800 sider, landes med ganske stilrent nedslag.

Bjørnstad avslutter seksbindsverket «Verden som var min» med en velskrevet velopplagthet, med store doser bekymringer, selvironi og ærlig åpenhet og også med atskillig blink i øyet: Hans oppheng i enkelte navngitte anmeldere er fortsatt sterk, og katten Simba er stadig på hemsen i bunker med avisklipp og river i stykker anmeldelser.

Tonen i boken treffer fra start. Det er som om han legger ut på denne siste etappen av sitt erindrings- og skrivemaraton med en letthet, en visshet om at det snart er over. For dette har vært et kjempeløft skrivemessig.

I siste bok gyver han løs på årene 2010 til og med 2019.

Samtidig går det fra dur til moll. I årene etter at han har fylt 60, er det som Bjørnstad flerres i stykker av bekymringer over verdens skjeve gang, nifse drømmer over alt som kan skje hans kjære kone og datter. Han kan få panikk overalt der han ferdes, med buss, tog og på et uendelig antall flyturer til konserter wordwide.

Ketil Bjørnstad har truffet en nerve hos mange lesere, han spiller ut sitt liv gjennom alle livsfaser, godt gjenkjennelige.

«Siste tiåret. Verden som var min» Siste bok i romansyklusen i seks bind Forfatter: Ketil Bjørnstad Forlag: Aschehoug Sider: 796 sider Pris: 399 kr Vis mer

Bjørnstads siste bok utdyper temaer fra forrige bok om tyvetallet – hans enormt sterke kjærlighet til foreldrene, hans omsorg for dem i siste livsfase er bevegende og vakker lesning, skjønt han er rasende over hvordan slutten forløper. Hans egne helseplager forverres, hjerteflimmeret er ikke ille nok til å rykke opp på ventelistene.

Bjørnstad skriver at det store romanprosjektet ikke skulle handle om intimsfære og kjøkkerealisme, han ville tilbake til det politiske – inspirert av moren og farens engasjement mot atomvåpen, opprustning og NATO. Så her er politisk strid internasjonalt og nasjonalt i fleng, med slengere mot toppolitikere alle vegne.

Men det selvbiografiske forblir bokverkets bærebjelke: Ketil Bjørnstads opplevelser langs livets landevei, hans psyke og livserfaring – en moden mann nå som bearbeider. En tydelig tråd er hans gamle liv på Sandøya, som dukker opp i drømmer og som han sirkler rundt i taxibåt, øya der han en gang bodde med «den andre».

Det er memory lane, vemod, smerte og glede, oppgjør og ettertanke.

Ketil Bjørnstads allsidige talent som forfatter, komponist og opptredende musiker gir hans seks personlige tiår i bokform et fabelaktig innsyn og (og iblant litt herlig indiskre) blikk på en lang rekke navngitte aktører i norsk og internasjonalt kulturliv, musikkverden og forlagsverden.

Bjørnstad bekymres av teknologien – platealbum og CD-er forsvinner, strømming kommer – hva betyr det for bransjen? Er han blitt en sur gammel gubbe, undrer han og skildrer mørketanker som vender tilbake.

Både i denne boken og i de tidligere bøkene er reiser og hoteller gjengangere. På to sider rekker Bjørnstad å opptre i Alicante, Southhampton, Mosjøen og Rüsselsheim. Forespørslene strømmer på.

Det er nesten som om han koketterer når det gjentas at han ikke trodde han skulle bli noe i livet, med syv års folkeskole. Han, av alle: vidunderbarnet som debuterte som klassisk pianist da han var 16 år, som lyriker da han var 20, og som skrev «Sommernatt ved fjorden» og hele verket «Leve Patagonia» da han var 25 år. Sannelig gikk det bra.

Bøkene om seksti- og syttitallet er best, sett med denne anmelders øyne. Samlet er bøkene like fullt fascinerende og imponerende gjennomført.

Stabukken Bjørnstad har ikke villet spisse eller kutte i sine store lerreter, hver bok er en murstein.

Når vi er ved veis ende, er det bare å smile og si: – Bjørnstad fullførte, med stort trykk på tangentene, i særegen bjørnstadsk stil. Det har vært en svir å svinge med i de beste passasjene – og en sjarm å delta i denne tour de force.

Anmeldt av: Guri Hjeltnes

Publisert: 06.08.20 kl. 13:51

