Ny sjarmbombe fra «En mann ved navn Ove»-forfatteren Fredrik Backman: «Folk med angst»

Han kan kunsten å skrive om mennesker, svenske Fredrik Backman. Her drysser han et knippe skadeskutte og triste kvinner og menn ut over sidene og virvler dem rundt.

Romanen «Folk med angst» starter med et bankran og ender et helt annet sted. Forfatteren av verdenssuksessen «En mann ved navn ove» har skrevet en ny historie som sjarmerer og hensetter leseren i alle stemninger, fra sorg og bekymring til latter og glede.

«Folk med angst» Forfatter: Fredrik Backman Sjanger: Forlag: Cappelen Damm Oversatt av: Einar Blomgren 347 sider, 332 kroner

Svenske Fredrik Backman er blitt et fenomen. Så har han da solgt bøker i mer enn 11 millioner eksemplarer, og fem av bøkene hans har kommet inn på New York Times bestselgerliste. Debuten «En mann ved navn Ove» ble også filmatisert i Sverige og nominert til Oscar i 2017. Snart skal Tom Hanks ha hovedrollen som Ove i en Hollywood-versjon.

Romanen «Folk med angst» har sannelig takter, den også. I en blanding av komedie og kammerspill en lille nyttårsaften, bringes vi inn i store og små verdener, rundt kvinner og menn.

Det starter med et dønn fortvilet menneske som er nyskilt, har to barn og knapt et sted å bo, som desperat oppsøker en bank og forlanger 6500 kroner – til en måneds husleie. Men det er en bank uten cash. Raneren løper fortvilet over gaten, inn en oppgang, opp trappene og ramler inn en åpen dør – der det er en visning av en leilighet.

FILMEN: Rolf Lassgård og Bahar Pars i den svenske filmen «En mann ved navn Ove». Foto: Nordisk filmdistribusjon

Som det heter i Backmans slentrende fortellerstil: «Der snublet altså raneren inn, pesende og gjennomsvett med pistolen parat, og det var slik det ble et gisseldrama».

Deretter tar romanen av i mange retninger, tilsynelatende kaotisk, men er suverent planlagt og gjennomført gjennom 75 små og lengre kapitler med en rekke fantastiske dialoger.

Gislene er en overaktiv eiendomsmegler og syv interessenter på visning: Et ektepar som går på alle visninger og kan IKEA-katalogen utenat, en høygravid kvinne med kvinnelig partner, en mangemillionær uten livsglede, en mann med kaninhode og en eldre kvinne.

Alle har de en trist livserfaring, og langsomt kommer det fram at flere har felles fortid og felles traumer.

De to lokale politimennene er far og sønn med sine traumer, begge uvant med gisseldrama, og skildres med stor varme. Så forlanger raneren pizza og fyrverkeri og setter gislene fri. Men når politifolkene stormer leiligheten er den tom. Hva skjedde egentlig mellom raner og gislene leiligheten? Hvor ble det av raneren?

Gåten nøstes opp gjennom mesterlig morsomme og sprø politiavhør med hvert enkelt gissel, og gjennom noen andre nøkkelpersoner som kaster lys over de ulike traumatiske hendelsene.

Det er det som fjetrer mest – all den humor og fantasi Beckman har, evnen til å skildre mennesket varmt og ømt i hverdagens strev, sammen med snedig romansnekring.

Med en vidunderlig løsning og slutt.

Anmeldt av: Guri Hjeltnes

Publisert: 26.10.19 kl. 14:38







