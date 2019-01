VIL HA ÅPENHET: Sjefredaktør Kari Marstein i Gyldendal ber Bokhandlerforeningen om å publisere salgstall. Foto: Kallestad, Gorm / NTB scanpix

Forlag vil ha slutt på hemmelighold om salgstall

Gyldendal forlag går nå i bresjen for at salgstall på bøker offentliggjøres.

I går skrev VG om at forlagenes praksis om å oppgi opplagstall, ikke salgstall, kan gi et feil bilde på hvem som egentlig er årets salgsvinnere. For da Klassekampen fredagen før jul kåret Stordalen-forlagene som julens vinner med fem av de 15 mestselgende bøkene i fjor, var det mange som reagerte.

For det var faktisk feil, ifølge de offisielle salgslistene.

Nå går sjefredaktør Kari Marstein i Gyldendal ut og sier at noe må gjøres med hemmeligholdet av salgstall i den norske bokbransjen.

I dag oppgir nemlig forlag bare opplagstall, altså hvor mye de har trykket av en bok, ikke hvor mye de har solgt.

– Det er jo ikke heldig at det ser ut som bokbransjen har noe å skjule. Mange forlag er ryddige på opplagstall, og det er ikke bare enkelt å finne frem til til de presise tallene med alle salgskanalene som nå finnes, men vi i Gyldendal mener dagens praksis ikke er tydelig - og kan være villedende for leserne. Opplagstall og salgstall er to forskjellige ting, sier Marstein som har følgende oppfordring til Bokhandelforeningen:

– Vi ber om at Bokhandelforeningen offentliggjør faktiske salgstall, og vi oppfordrer andre aktører i bransjen til å bli med på dette. Sammen kan vi også se på hvordan Boklista bedre kan utformes slik at også salg i andre kanaler enn bokhandel, regnes med. Det blir en utfordring som bransjen må finne svar på. Det er viktig at vi kommer frem til en tydelig praksis, sier Marstein som mener bransjen har alt å vinne på åpenhet.

– Jeg tror det er en stor fordel at bransjen får en felles standard som er knyttet til hva leserne faktisk kjøper og leser istedenfor at vi oppgir hvor mye vi har trykket av en bok. Vi må finne en bedre praksis som gir mer åpenhet, sier Marstein.

I dag er grunnlaget for den norske bestselgerlisten salg over disk i norsk bokhandel, men selv om man i dag har minutt-for-minutt-statistikk for hvilke bøker som selges, er ikke salgstallet med når de ukentlige salgslistene publiseres. I flere andre land er dette vanlig praksis, slik som i USA - der Publishers weekly publiserer eksakt salgstall for bøkene på bestselgerlistene. Også i Storbritannia er salgstallet på bøker offentlig.

Bokhandelforeningen tar gjerne

Administrerende direktør Trine Stensen i Bokhandlerforeningen sier til VG at det har vært en konsensus i bokbransjen om å ikke gå ut med salgstall, men at forlagene får salgstallene for sine bøker på forespørsel – og kan selv velge hvorvidt de vil kommunisere salgstall.

– Det har vært en uskreven regel at vi ikke skal oppgi salgstall. Vi vil selvfølgelig bli med på en diskusjon om å endre dette, sier Stensen om forslaget fra Gyldendal.

– Ja, det er fint å få dette opp på bordet igjen. Det har vært ulike meninger om dette, men hvis det er konsensus blant forlagene og forfatterne om at tallene skal publiseres, tar vi gjerne en diskusjon om det, sier Stensen.

Forlagene sier JA, JA, JA!

Da VG tar runden til flere norske forlag, kommer det et overraskende rungende JA! fra samtlige:

– Aschehoug ønsker også åpenhet når det gjelder salgstall - og at de publiseres med boklista og da med tydelige premisser om hva som rapporteres (salg ut av bokhandel), sier kommunikasjonssjef Mona Ek i Aschehoug forlag.

– Vi er enige med Gyldendal i at Boklista gjerne kan publiseres med salgstall, sier salgs- og markedssjef Knut Gørvell i Cappelen Damm.

– Samlaget støtter åpenhet rundt salgstall og publisering av tall med lista, sier administrerende direktør Edmund Austigard i Samlaget.

– Vi mener det er viktig med åpenhet og at alle er tjent med en lik standard når det gjelder salgstall og markedsføring. En god praksis ville være at de forlag som ønsker bøker vist på bestselgerlisten, også må oppgi salgstall for disse bøkene, sier forlagssjef Elizabeth Sellevold i Vigmostad & Bjørke.

Mens forlagssjef i Strawberry publishing, Jonas Forsang, sier følgende:

– Vi stiller oss bak det resten av våre kolleger i Forleggerforeningen synes er best for bransjen.

Forfatterforeningen: - Åpenhet er bra

Leder Heidi Marie Kriznik i Den norske Forfatterforeningen er ikke fullt så opptatt av opplagstall og salgstall, men er enig i at åpenhet er bra.

– Vi er mer bekymret for økt kommersialisering av bokbransjen og ensretting. Og vi ser dessuten at opplagstallene er synkende på titler forlagene ikke forventer noe stort salg på. Men når det er sagt, åpenhet er bra, og de tallene som brukes må vise til reelle tall, og kanskje burde det på et eller annet vis blitt standard å dele salgstall på de for eksempel de 15-50 mestselgende, sier Kriznik - som vil understreke at Forfatterforeningen først og fremst jobber for at skal vært plass til, og at det synliggjøres et stort litterært mangfold.

– Vi ønsker at leserne får reell valgfrihet når de skal kjøpe en bok. Altså at ikke bestselgerfokuset blir så stort at det kaster slagskygge på den øvrige skjønnlitteraturen.