IMPONERER: Den danske forfatteren Kaspar Colling Nielsen imponerer med en roman som har det aller meste, mener VGs anmelder. Foto: Cappelen Damm

Bokanmeldelse av Kaspar Colling Nielsen: «Den danske borgerkrig 2018-2024»: Briljant

Sindre Hovdenakk

Publisert: 12.01.18 09:27

6

BOK 2018-01-12T08:27:01Z

Førsteklasses gammel dansk! Samtidsdiagnose og fremtidsfabel. Krigsdystopi og sexorgier. Denne danske romanen har det aller meste.

Fakta Roman Forfatter: Kaspar Colling Nielsen Tittel: «Den danske borgerkrig 2018-2024» Forlag: Cappelen Damm Sider: 215 Pris: 379 kroner

Bokåret 2018 begynner for min del med «Den danske borgerkrig 2018-2024», og jeg er imponert!

For det er en helt usedvanlig mangefasettert, provoserende, tankevekkende og briljant skrevet roman vi her får presentert i Kyrre Andreassens spreke oversettelse. Den som ikke finner noe å bli utfordret eller stimulert av i denne boken, må være grunnleggende lei av litteratur.

Det hele starter med gruvekkende scener fra et København anno vår egen tid. En langvarig økonomisk krise, utløst av en ny finanskrise, har ført til voldelige opptøyer og borgerkrigslignende tilstander i Danmark. Det er en revolusjonær situasjon med storming av Folketinget på Christiansborg, summariske henrettelser og væpnede sammentreff midt i København sentrum. En utarmet og desperat befolkning går til angrep på øvrigheten – og det blir blodig.

Fortellingen om den danske borgerkrigen får vi fra bokens mannlige jeg-forteller, som selv var både aktør og vitne til det som skjedde. Men det kan ikke akkurat sies å være en historie nedskrevet tett på begivenhetene. Vår mann er nemlig blitt 475 år gammel, og tilhører en utvalgt elite av søkkrike mennesker som takket være stamcellebehandling fortløpende kan endre og fornye kroppen sin, slik at de faktisk har nådd menneskehetens største døm: evig liv.

Disse evig unge tilbringer tiden med å dyrke sine hobbyer, drikke vin, lese lyrikk og ikke minst delta i langvarige og fantasifulle orgier med hverandre. Det gode liv altså, og på toppen av det hele har fortelleren sin snakkende hund og beste venn Geoff til å holde seg med selskap. Men den dagen minnene om hans livs forelskelse fra borgerkrigens dager, den underskjønne Leonora, blir for påtrengende, rulles historien fra 2000-tallet opp for oss.

Den som nå måtte tro at «Den danske borgerkrig 2018-2024» er en slags politisk science fiction-bok har bare delvis rett. For Kaspar Colling Nielsen bruker et stort spekter av litterære virkemidler innenfor dette rammeverket til å fortelle en rekke delhistorier som både rommer kapitalisme-kritikk, ramsalt harselas over 68-generasjonen, rystende refleksjoner over krigens og voldens fascinasjon og eksistensielle tanker over vårt forhold både til dyrene og naturen rundt oss for øvrig.

Det er en bok så velskrevet at jeg blir glad, med et refleksjonsnivå himmelhøyt over det aller meste av dagens samtidslitteratur for øvrig.

