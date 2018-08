FIREBARNSFAR: Lisa Brennan-Jobs (40) er den eldste datteren til den avdøde Apple-gründeren. Nå åpner hun opp om forholdet til faren i biografien «Small Fry». Foto: Paul Sakuma / TT NYHETSBYRÅN

Steve Jobs’ datter: – Min eksistens var en strek i hans regning

Publisert: 05.08.18 20:07 Oppdatert: 05.08.18 20:27

BOK 2018-08-05T18:07:54Z

Lisa Brennan-Jobs (40) deler åpenhjertig om et liv i skyggen av Apple-faren, i et utdrag fra egen biografi.

– Jeg har en hemmelighet, sa en ung Brennan-Jobs til klassekameratene.

– Faren min er Steve Jobs .

I et utdrag fra biografien «Small Fry», som lanseres i USA 4. september, deler Brennan-Jobs (40) åpent om oppturene og nedturene ved å ha avdøde Steve Jobs som far.

Utdraget er delt i Vanity Fair , bare dager før det torsdag ble kjent at Apple-maskineriet er historiske , da de som første amerikanske selskap har nådd en markedsverdi på en billion amerikanske dollar.

Jobs fikk sin eldste datter med daværende kjæreste Chrisann Brennan i 1978, da de begge var 23 år gamle.

Jobs nektet imidlertid for at Lisa var hans datter i de to påfølgende årene, og sa han var steril.

Apple-gründeren fikk siden tre barn med kona Laurene Powell (54).

Han skal likevel ha navngitt datamaskinen som ble forløperen til den første Macintosh-maskinen, «The Lisa». Også det hadde han vanskelig for å innrømme, skriver Brennan-Jobs.

– Du får ingenting

– Jeg bestemte meg for at om jeg oppførte meg som andre døtre, ville han bli med på leken. Vi kunne late som sammen, og i skuespillet ville vi gjøre det virkelig, skriver datteren i «Small Fry».

I utdraget deler hun flere anekdoter fra oppveksten, der Jobs skal ha vært innom sporadisk, mens moren skal ha slitt med å ha fått endene til å møtes.

Etter hvert som Apple ble verdt mer, ble også Jobs’ i økende grad omtalt som «multi-millionær» hjemme hos mor og datter. En ung Brennan-Jobs blir fortalt at faren erstatter bilene sine så fort de får en ripe.

Sett denne? Anmeldelsen av spillefilmen «Steve Jobs»: Sorry, Mac

Under en kjøretur spør hun om hun kan få overta Porschen hans, når han er ferdig med den. Svaret hun får stikker.

– Du får ingenting. Forstår du? Ingenting, skal Jobs ha sagt.

– Vår historie passet ikke med narrativet om storhet og dydighet som han ønsket for seg selv. Min eksistens var en strek i hans regning, skriver Brennan-Jobs videre.

I et innlegg på Twitter fredag, takker forfatteren for den varme mottagelsen av utdraget, men presiserer også at biografien ikke bare er utleverende.

Ventet på forsoning

I utdraget forteller Brennan-Jobs også om sitt siste møte med faren.

Hun skal ha besøkt Jobs hver måned det siste året han levde, før han måtte gi tapt for kreften i oktober 2011 .

– Jeg hadde gitt opp muligheten for en storslått forsoning, som skjer i filmer, men jeg fortsatte å komme likevel, skriver Brennan-Jobs.

Da hun møter en skral Jobs for siste gang, har hun sprayet seg i en eksklusiv ansiktsspray hun fant på farens bad. Når hun er på vei ut av soverommet etter å ha gitt faren en klem, skal Jobs ha sagt til henne:

– Lis? Du lukter som et toalett.