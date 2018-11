BRAGEVINNERE: Her er bøkene som i dag ble kåret til årets beste av Bragejuryene i hver sine klasser.

Her er vinnerne av Brageprisen 2018

Tore Kvævens historiske roman om menneskene i middelalderen vant i kveld det som regnes for å være Norges mest presisjefylte litteraturpris, Brageprisen.

Publisert: 22.11.18 19:59

Tirsdag ble Bokhandlerprisen utdelt til Simon Stranger for «Leksikon om lys og varme» - og i kveld var det klart for ny prisutdeling da Brageprisen ble delt ut under en festaften i Dansens Hus i Oslo.

Prisen for beste skjønnlitterære bok gikk i år til Tore Kvæven og hans roman «Når landet mørknar» - som tidligere i år ble kalt «mesterlig og makeløs» av VGs anmelder Tom Egeland som ga terningkast 6 og var så imponert at han måtte lese deler av romanen om igjen.

Vi skal tilbake til Grønland, år 1293, der 15 år gamle Arnar jakter hvalross i den iskalde fjorden. Jakten blir dramatisk og får følger. Men Arnar møter også Eir - som blir hans livs store kjærlighet.

Bragejuryen skriver i sin begrunnelse: «Gjennom et rikt og lekent språk maler Tore Kvæven fram en både dramatisk og magisk vakker fortelling fra vikingtidens Grønland. (...) Selv dødt treverk får liv gjennom forfatterens språk, som er en fest å lese. «Når landet mørknar» er en mesterlig kjærlighetserklæring til naturen og livet, og etterlater leseren med et ønske om å få lese mer.»

Barn- og unge

Prisen for beste barne- og ungdomsbok gikk til den erfarne barnebokforfatteren og illustratøren Anna Fiske for boken «Elven». Anna Fiske er et navn alle som leser norske barnebøker kjenner, og hun har opparbeidet seg et betydelig forfatterskap.

I «Elven» skriver hun om Helena som opplever utenforskap både hjemme og ute blant jevnaldrende. Hun skulle ønske hun kunne si hva hun mener, trøste pappa, tørre å snakke med Andreas, ta mer plass.

Bragejuryen skriver: «Fiske skildrer like mye med tekst og bilder et ugjestmildt vinterlandskap av iskald mobbing og indre uro som trykker hovedpersonen ned gjennom tynn-isen. Men Elven er nært portrett av et ungt kunstnersinn som skal finne sin egen stemme opp i alt dette.» Juryen trekker også frem at leseren får ta del i Helenas modningsprosess - som er metaforisk skildret som en vårløsning.

Sakprosa

Helene Uris bok «Hvem sa hva?» ble kåret til årets beste sakprosabok. I boken går språkviter Uri blant annet omtale av kvinner og menn i aviser og andre medier, hun har sett på omtale av kjønn i nekrologer og en skjevfordeling i litteraturpriser, biografier, barne- og ungdomslitteratur - og viser kjønnede ord i ulike tekster.

Bragejuryen skriver : «Helene Uri er en allsidig forfatter. Denne gangen briljerer hun på sakprosafeltet med sin elegante kombinasjon av språklig fagkompetanse og evne til å spille på alle tangenter –sakkunnskap, varm humor, spiss ironi og hjertelige og smertelige observasjoner. Alt formulert godt, i en stringent struktur. En språklig urkraft par excellence.»

Åpen klasse

Årets åpne klasse var sjangeren populærvitenskap for voksne og barn/ungdom - og her stakk Anja Røyne av med Bragepris for boken «Menneskets grunnstoffer».

Anja Røyne er fysiker og skriver om hvordan du er laget av det samme som naturen du ser rundt deg - og bare kan fortsette å eksistere så lenge du får servert alle de nødvendige byggeklossene i form av mat, vann og luft. Hun spør også: Kan vi bruke opp grunnstoffene - og kan vi i så fall hente det vi går tom fra i verdensrommet?

Bragejuryen sier at boken gjør «atomfysikk direkte relevant for leseren» og skriver: «Anja Røyne har en original vri når hun skriver bok om selve byggeklossene som vi og hele verden er laget av. Med spørsmål som «kan vi gå tomme for jern?» og «finnes det nok sand?» ledes leseren inn i diskusjoner om verdens ressurser på mikro- og makronivå, og hvordan alt henger sammen i universet.».

Hvert år deles det også ut en Hederspris - og i år gikk den til Klaus Hagerup som gjennom mange år har skrevet film, skuespill, TV-serier, hørespill, romaner, barnebøker, noveller og dikt.

Juryen skriver: «Årets hedersprisvinner er først og fremst en fremragende forteller, uansett sjanger, uavhengig av form og format. En intens fortellerglede – og formidabel formidlingsevne er gjenkjennelig i tekstene. (...) «Han har en unik evne til å formidle barne- og ungdomsperspektivet innsiktsfullt, troverdig, ømt, og veldig ofte vidunderlig humoristisk, og på en slik måte at fortellingene også treffer den voksne leseren midt i hjertet.»