Tam og feberfri! Bokanmeldelse: Espen Rostrup Nakstad: «Kode rød»

Av Sindre Hovdenakk

Svenskene får høre det, men ellers er dette en svært forsiktig bok fra Espen Rostrup Nakstad. Skrevet med silkehansker og munnbindet på.

Han utstråler ro, trygghet og fornuft, og ble i løpet av rekordtid noe nær en folkehelt da coronaen feide inn over oss i fjor vår.

Assisterende helsedirektør Nakstad har gjennom halvannet år stått til disposisjon for presse og hvermann. Han har informert nøkternt og tydelig om pandemiens utvikling, og gjort en betydelig pedagogisk innsats i folkeopplysningens tjeneste.

Det måtte selvsagt bli bok, en bok forfatteren har tilegnet «alle som har slåss mot pandemien».

FAKTA: «Kode rød. Kampen for det vakre» Forfatter: Espen Nakstad Sjanger: Sakprosa Forlag: Gyldendal Sider: 350 Kr: 399,- Vis mer

Her er det mye som skal med.

For det første en nær beretning om corona-begivenhetene helt fra i fjor vinter og frem til denne høsten. For det andre en personlig beretning om Nakstads eget liv. For det tredje en innføring i epidemihistorie fra kong Ramses tid til våre dager.

Og som om ikke det var nok, slenger doktor Nakstad med jevne mellomrom de helt store spørsmålene på disseksjonsbordet. Galaksenes uendelighet, masseutryddelse av arter, kunstig intelligens, befolkningseksplosjon og klimaendringer er blant temaene han får plass til. Dessuten forstår vi at Espen Rostrup Nakstad er en forsvarsvenn, og at han er bekymret for gjengkriminalitet!

Stilmessig blir det hele nokså forvirrende:

Forfatteren svinger mellom en nøktern jeg-form og et litt ha-stemt «vi» når han skriver. Litt for ofte tar han også i bruk standardfraser og litterære klisjeer. Stadig kommer det svømmende svarte svaner, og stjernestøv drysser med jevne mellomrom ned over leseren. Det som i intervjusituasjoner kan være en styrke, nemlig Nakstads klarhet og oversikt, kan i skriftlig form fort minne mer om snusfornuft og selvfølgeligheter.

Boken spriker med andre ord mer enn godt er, både innholdsmessig og stilistisk. De stadige avstikkerne både til egen biografi og til politiske spørsmål som strengt talt ligger utenfor en assisterende helsedirektørs ansvarsområde, gjør det vanskelig å finne noen egentlig tråd i denne boken.

Den som leter etter juicy avsløringer om kompetansestriden mellom direktorat, departement og FHI gjennom pandemihåndteringen, vil nok bli skuffet.

Kritikken mot Folkehelseinstituttet er svært forsiktig formulert. Forfatteren reagerer på at FHI 10. mars i fjor ville vente på flere studier før man trykket på den røde knappen: «FHI-ledelsen ønsket å bruke tiden sin på selvstendige vurderinger», skriver han.

Vi vet jo alle hvordan det endte.

Espen Rostrup Nakstad vender senere i boken tilbake med en svak antydning om at FHI noen ganger har opptrådt uansvarlig. Men dette blir aldri skikkelig adressert eller fulgt opp.

De som imidlertid får høre det, er svenskene. Nakstad er ikke det minste i tvil om at deres corona-håndtering i virkeligheten var ideologi kamuflert som epidemiologi. Her burde det være konfliktstoff nok til enda en bok.

Som førstehåndsskildring fra kommandobroen under coronakrisen, er «Kode rød» merkelig tam. For ikke å si feberfri.

Anmeldt av: Sindre Hovdenakk