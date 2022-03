KASTET UT: Dette er tegneserieruten som gjorde at Nemi ble kastet ut av spaltene til 14 svenske regionaviser.

Svenske aviser dropper Nemi etter ulvebudskap

Denne Nemi-tegningen gjorde at den populære tegneserien ble kastet ut av spaltene til 14 svenske regionaviser.

Av Jørn Pettersen

Publisert: Nå nettopp

Det skriver det svenske fagbladet Journalisten.

– Jeg har aldri blitt sensurert før, sier den norske serieskaperen Lise Myhre i en kommentar til det svenske fagbladet.

SERIESKAPER: Lise Myhre står bak den populærehumorstripeserien Nemi, som fikk eget blad allerede i 2002.

Det var serieruten med tegning av en ulv og med denne teksten som ble for sterk kost for aviskonsernet NTM: «Til tross for at våre største rovdyr er rødlistet, forkommer det lisensjakt på utrydningstruede arter. Ulv er rødlistet i kategorien svært truet. Likevel tillates lisensjakt».

NTM er Sveriges største lokalavis-konsern og Lise Myhres NEMI-serie har hatt en fast plass i konsernets aviser i en årrekke. Inntil fredag i forrige uke. Dagen etter fikk avisenes lesere denne forklaringen på hvorfor Nemi var blitt kastet ut.

Info Nemi Det er Lise Myhre som står bak humorstripeserien Nemi, som fikk eget blad i 2002. Nemi er en svartkledd, øldrikkende gother med sans for drager, fantasy og heavy metal. Hun har et sjarmerende mørkt syn på livet og stor appetitt på snop, øl og poesi. Nemi leses på tretten forskjellige språk, og er med det Norges mest oversatte tegneserie. Den svartkledde outsideren vinner lesere av begge kjønn og i alle aldere. I tillegg til månedlig blader finnes det nå flere bokutgivelser, blant annet illustrerte dikt av forfattere som André Bjerke og Edgar Allan Poe. Kilde: Gyldendal Vis mer

«Vi har sluttet å publisere Nemi fordi det har forekommet politiske ytringer i serien. Tegneseriesiden er ikke et forum for ytringer fordi muligheten til imøtegåelse ikke er til stede».

– En av Nemis styrker er at det ikke bare er tannløs underholdning, men at serien også tar opp emner jeg synes er viktige. At en svensk redaksjon først velgher å publisere en rute med to fakta-påstander om ulver og deretter angrer, må stå for deres regning, sier Lise Myhre til svenske journalisten.

Kalle Sandhammar, sjefredaktør i avisen UNT, har denne kommentaren til svenske Journalisten i sakens anledning:

– Dette er ingen stor sak, vi bytter ut serier med jevne mellomrom. En del lesere har reagert, men jeg vil ikke kalle det en leserstorm, sier Sandhammar.

Lise Myhre har foreløpig ikke besvart VGs henvendelse