KRIMDEBUTANT: «Den som frykter snøen» er Hilde S. Palladinos første krimroman - og den er allerede solgt til Danmark og Tyskland.

Effektiv ny norsk krim! H. S. Palladino: «Den som frykter snøen»

H. S. Palladino (53) er en norsk krimdebutant med grep om virkemidlene. Men historien griper ikke like sterkt.

Av Sindre Hovdenakk

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

«Den som frykter snøen» er allerede solgt til Danmark og Jørn Lier Horsts forlag i Tyskland, og det er mye gjenkjennelig i denne krimboken - som forlaget gjerne vil selge inn som en «psykologisk thriller».

Bjørk Isdahl er en ung terapeut og atferdsanalytiker som sliter med tung skyldfølelse etter at en politisak hun var involvert i resulterte i at en uskyldig mistenkt tok livet av seg.

Da narkomane Azora, en tidligere klient, ønsker å møte henne, ender det med et dødbringende fall fra taket. Men Azora etterlater seg en beskjed: «Jeg vet hvorfor du har mareritt.»

Og drømmene Bjørk jevnlig hjemsøkes av, dreier seg for en stor del om å bli kvalt av snø.

Dermed er det duket for en reise tilbake i både Azoras og Bjørks liv.

Info BOKANMELDELSE: «Den som frykter snøen» Forfatter: H. S. Palladino Sjanger: Krim Forlag: Cappelen Damm Sider: 400 Kr: 399,- Vis mer

I tråd med konvensjonene for psykologiske thrillere, skal svarene på hva som skjer gjerne finnes i traumer og fortrengte minner. Samtidig som den største trusselen befinner seg mye nærmere enn du tror.

Som om ikke Bjørk har nok å stri med, opplever hun også å bli mistenkt for medvirkning til Azoras død. Og på toppen av det hele er hun gravid med eksen. Eller som hun presterer å tenke: «Et mirakel vokser inni meg, jeg er den eneste som kan beskytte det.»

Språket i denne boken er i det hele tatt ikke helt fritt for klisjéer, og de fleste av persontegningene er på samme tid overtydelige og overfladiske.

H. S. Palladino (hennes fulle navn er Hilde Sæterøy Palladino) skriver ellers effektivt og greit, og med bra tempo.

INTERESSE: Hilde S. Palladino har vært elev ved Krimforfatterskolen - og da hun sendte inn manus til flere forlag, skal alle de største forlagene ha meldt sin interesse. Nå skal hun også gis ut i Danmark og Tyskland.

Fortellerstemmen er i første person entall, vi snakker altså om en jeg-fortelling. Handlingen utspiller seg stort sett i et litt udefinert Oslo øst-område, hvor det meste er slitt og trist, mørkt og kaldt. Bjørk opplever flere ganger å bli forfulgt i skumle høstgater, men til å være såpass på alerten glemmer hun påfallende ofte å låse døren og lukke vinduet!

Utover i boken bruker forfatteren etterhvert flere velkjente effekter fra thrillersjangeren. Her dukker det opp både gamle brev og bilder som røper familiehemmeligheter, tegninger som trigger minner, et mørkt tjern og et skummelt gammelt hus.

Flere ganger synes jeg likevel at «Den som frykter snøen» tangerer grensene til løkkeskrift-romanen. Ordentlig spennende blir den sjelden.

Det er ellers verdt å merke seg at en journalistveteran i VG hjelper Bjørk i gang med å finne sannheten om henne og Azora. Det er påfallende hvor godt sånne gamle VG-folk husker!

Innvendingene til tross, så er det ingen tvil om at dette er en godt gjennomarbeidet debutbok.

Det er få unødvendige hvileskjær, og tilstrekkelig mange sceneskifter til å holde på oppmerksomheten. Avsløringene som kommer på slutten om Azoras skjebne og Bjørks egen bakgrunn vil sikkert overraske selv den mest våkne leser.

«Den som frykter snøen» vil nok finne sitt publikum, men den mangler den iskalde spenningskloa som griper tak i deg helt fra første side.

Anmeldt av: Sindre Hovdenakk