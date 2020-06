STAPPFULL AV KUNNSKAP: Det norske forlaget Res Publica leste boken til Ivan Krastev på en kveld, sikret seg rettighetene til dagen etter, og gir den ut tre uker etter. Og VGs anmelder er enig i at dette er et godt valg, dersom du vil lese om hvordan coronakrisen forandrer oss. Foto: NADEZHDA CHIPEVA

Ny coronabok: «Vi gjennomlever alle marerittene på en gang». Bokanmeldelse: Ivan Krastev: «Framtida er her nå»

Forfattere og forlag kappes nå om å skrive Den Store Beretningen om hva corona har gjort med verden - og Ivan Krastevs «Framtida er her nå» er definitivt et godt valg å lese.

En gang i mars 2020, i løpet av den andre uken med coronaisolasjon, fikk den bulgarske akademikeren og forfatteren Ivan Krastev en e-post fra en bekjent.

E-posten inneholdt et Venn-diagram med tolv overlappende sirkler, hvorav hver representerte en kjent dystopi, som blant annet «1984», «Vidunderlige nye verden», «The Handmaid’s Tale», «A Clockwork Orange» og «Fluenes herre».

«Og der befinner vi oss – vi gjennomlever alle disse marerittene på én gang», skriver Krastev i boken «Framtida er her nå» som utgis på rekordtid.

«Framtida er her nå. Hvordan pandemien forandrer verden» Forfatter: Ivan Krastev Oversetter: Alexander Leborg Sjanger: Sakprosa Forlag: Res Publica Sider: 92 Pris: 199 Vis mer

Coronapandemien er grå svane, hevder han – en hendelse som er høyst sannsynlig, men som like fullt sjokkerer når den inntreffer, og som har potensiale til å endre verden slik vi kjenner den.

Ivan Krastev er statsviter, styreleder for forskningsinstituttet «Center for Liberal Strategies» i Sofia, forsker ved «Institute for Human Sciences» i Wien og kommentator i New York Times, for å nevne noe.

Nå når både forfattere og forlag kappes om å skrive Den Store Beretningen om hva korona har gjort med verden, helst før krisen er over og vi har glemt hvordan det var å leve da det sto på som verst, fremstår Krastev som et godt valg å lytte til.

Med sine drøye 90 sider er «Framtida er her nå» mer et essay enn en bok, men selv på liten plass klarer forfatteren å si veldig mye om hvordan coronaviruset har endret Europa.

Utgangspunktet for boken er en artikkel publisert hos tenketanken «European Council on Foreign Relations» (som Krastev selv sitter i styret for), der han kokte krisen ned til syv lærdommer som gjør den forskjellig fra tidligere kriser.

En coronakarantene senere har de syv lærdommene utviklet seg til syv paradokser, som Krastev går i dybden på i sin nye bok.

«Coronapandemiens store paradoks er at det å stenge grensene mellom EU-land og låse folk inne i leilighetene deres, har gjort oss mer kosmopolitiske enn noen gang», skriver han - en global pandemi har skapt en felles opplevelse og klangbunn for alle verdens folk, men løsningen har samtidig vært isolasjon og stengte grenser.

Utover død, isolasjon og påfølgende økonomisk krise, frykter Krastev at coronavirusets herjinger vil ende med svekket solidaritet innad i Europa, som paradoksalt inntreffer idet særlig kontinentets mange småstater har fått kjenne på kroppen hvor avhengige de er av import og hjelp utenfra.

Men, selv om visse anti-globaliseringskrefter har styrket seg, har coronaviruset også svekket populistiske krefter. Folk har primært støttet opp om nasjonale ledere og eksperter fra helsemyndighetene, poengterer Krastev, heller enn å lete etter løsningen i alternative bevegelser. Ekspertisen har trumfet populistene.

Coronapandemien er ennå ikke over, og i så måte kan man selvsagt spørre seg om hvilken verdi bokutgivelser som forsøker å gjøre opp status mens krisen fortsatt pågår egentlig har.

Men Krastevs paradokser er spennende. Teksten er skrevet, og oversatt, på kort tid, og vil neppe være det språklig mest spenstige du leser i sommer.

Samtidig er «Fremtida er her nå» så stappfull av kunnskap og interessante betraktninger at det er vanskelig å se for seg at noen som helst vil føle de kaster bort tiden på Krastevs analyse av Europa etter at den grå corona-svanen traff.

Anmeldt av: Oda Faremo Lindholm

Publisert: 12.06.20 kl. 15:16

