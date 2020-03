OMSTRIDT: Woody Allen, her i Milano i 2018. Foto: Luca Bruno / AP

Woody Allens bok ble stoppet – ute nå på nytt forlag

Woody Allens (84) selvbiografi er lansert uten forhåndsvarsel.

Ronan Farrow (32) reagerte sterkt for få uker siden da det ble kjent at forlaget som ga ut hans egen Harvey Weinstein-avsløring «Catch and Kill», også skulle utgi farens biografi «Apropos of Nothing».

I et innlegg på Twitter hevdet Ronan Farrow at forlaget holdt farens bokplaner skjult for ham. Saken fikk stor oppmerksomhet i amerikanske medier.

Forlaget Hachette valgte i kjølvannet av kontroversen å trekke seg fra kontrakten med Allen og droppe hele bokslippet. Nå har den 400 sider tykke boken likevel sett dagens lys, melder nyhetsbyrået AP.

Tittelen er den samme, og det er Arcade Publishing som står for utgivelsen.

«Boken er en ærlig og omfattende personlig beretning av Woody Allen om sitt eget liv», skriver forlaget i kunngjøringen.

Utgitt «i hemmelighet»

At Arcade Publishing har inngått avtale om å gi ut filmskaperens bok, har vært ukjent for offentligheten frem til den nå foreligger fysisk. ABC News peker på at boken lanseres på et tidspunkt der verden ellers er opptatt av coronaviruset.

Ronan Farrow har i skrivende stund ikke kommentert farens bok.

Memoarene tar angivelig for seg alt fra barndommen i Brooklyn, til hans anerkjente karriere innen film, teater og TV. I tillegg utforsker den ifølge forlaget 84-åringens forhold til familie og venner.

Særlig er det familieforholdene det foreligger stor turbulens rundt. Ronan Farrow har støttet søsteren Dylan Farrow (34), som hevder at Allen forgrep seg mot henne i 1992, da hun var syv år.

Regissøren har alltid nektet skyld, og hevder det er ekssamboer, skuespiller Mia Farrow (75), som har instruert Dylan til å fremsette anklagene. Allen ble etterforsket, men aldri siktet.

Det vakte voldsom oppstandelse da Allen for snart 30 år siden innledet et forhold til Mia Farrows unge adoptivdatter Soon-Yi Previn (nå 49), som han i 1997 giftet seg med og fikk to barn sammen med. Allen og hans 35 år yngre kone er fortsatt gift.

Publisert: 23.03.20 kl. 15:57

