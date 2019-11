PRISVINNER: Ifølge Bragjuryen er dette årets beste bok i kategorien barne- og ungdomsbøker. Boken er skrevet av debutant Ane Barmen.

VG anmelder årets beste ungdomsbok: Ane Barmen: «Draumar betyr ingenting»

Ungdomsbokversjonen av Agnes Ravatn scorer høyt på selvironi og ektefølt sorg. I går kveld vant Ane Barmen Brageprisen for årets beste ungdomsbok.

Kristine Isaksen

Louise er 17 år og sørger etter bestekompisens død. Romanen er treig i begynnelsen, og leserne vet ikke hvor den skal. Men mot slutten går alt opp i en høyere enhet når hovedpersonen klarer å finne måter å leve med sorgen på sammen med andre.

Ane Barmen er debutant og uvanlig språksikker.

Hovedpersonen Louise er ensom og full av følelser og spydigheter. Det gjør dialogene kjappe, råe og troverdige. Ironien er av agnes ravatnsk kvalitet, både underholdende og sår.

Og her går det fort i følelsessvingene. Louise kan gå fra å være hard og barsk til nesegrus på ett sekund: «Takk for sist», seier han, og auga hans er mjølkesjokolade, og fingrane hans like lange som då vi dansa.»

Det er luksusen voksenlesere av ungdomsbøker får oppleve, at følelsene kan få komme ut og lufte seg litt. Louise og de andre ungdommene føler virkelig at de skal dø av fyllekulene dagen derpå. Når Louise kysser gutten hun er forelsket i, er det på´an igjen: nå dør jeg. Det er som om man holder på å sprenges. Opplevelsene er så sterke at de kjennes selvutslettende.

DEBUTANT OG PRISVINNER: Forfatterdebutant Ane Barmen (f. 1984) er utdannet skuespiller og ga i år ut sin første bok, ungdomsromanen «Draumar betyr ingenting» - som i går vant Brageprisen for beste barne og ungdomsbok. Foto: Maria Olivia Rivedal

Forlaget har gjemt bort boka med en svevende baksidetekst og tittel. I det snirklete omslaget er forfatternavn og tittel vanskelig å tyde. Det er bra at Brageprisen løfter fram boka, men det må også være et paradoks for en debutant å motta den gjeveste litteraturprisen i Norge allerede.

«Draumar betyr ingenting» er både hjertevarm og misantropisk. Jeg er så lei av å være lei meg, tenker hovedpersonen på et tidspunkt. Avslutningen kjennes ut som en renselse og er en selvhjelpsbok ut av sorgen verdig. Boka er en følelsesmessig fest å lese og vil med Brageprisen i lomma nå ut til mange flere lesere.

Anmeldt av: Kristine Isaksen

VG opplyser om at anmelder Kristine Isaksen har vært med i Brageprisens elektorat i klassen for barne-og ungdomsbøker i år. Først avgjør en jury på fire personer de fire nominerte bøkene i sin klasse. Så gir et elektorat på ni personer hver for seg poeng til de fire nominerte.

