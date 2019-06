SKRIVER IKKE «TO SØSTRE 2»: Åsne Seierstad vil gjerne snakke med de to søstrene fra Bærum som nå er funnet i live i Syria – og som hun skrev om i den kritikerroste bestselgeren «To søstre». Men noen oppfølgerbok, har hun ikke tenkt å skrive. – Det er en historie, men den må de skrive selv. Foto: Mattis Sandblad

Åsne Seierstad: – Forberedt på reaksjoner fra Syria-søstre

Åsne Seierstad (49) er forberedt på reaksjoner fra de to søstrene som nå er funnet i Syria, men hun står 100 prosent inne for boken hun skrev om deres liv, «To Søstre».

Helt siden forfatter og journalist Åsne Seierstad fikk indikasjon på at de to søstrene fra Bærum, som hun skriver om i «To Søstre», er i live i Syria, har hun tenkt at de sannsynligvis er i flyktningleiren i Al-Hol, men at de trolig ikke ville gi seg til kjenne som norske.

– Jeg tenkte at det kunne ha med oppmerksomheten de har fått i forbindelse med min bok. Likevel tror jeg ikke den boken, slik den er skrevet, er en belastning for dem. Tvert imot mener jeg den kan gi bakgrunn for å forstå valget deres. Jeg er veldig spent på hva de synes, og jeg tar det som måtte komme, sier Seierstad til VG.

De to norsksomaliske søstrene dro til Syria i 2013 – og tidligere denne uken kunne Aftenposten fortelle at de har funnet dem i live flyktningleiren Al-Hol i Syria. De var bare tenåringer da de dro, men er nå blitt 22 og 25 år og mødre til tre jenter.

22-åringen har to jenter på to og fire år, mens 25-åringen har en datter på 4,5. De skal også, ifølge Aftenposten, ha passet på de fem norske foreldreløse barna som denne uken ble hentet hjem til Norge.

FUNNET I LIVE: To Bærum-søstre reiste i 2013 til Syria. Nå er de funnet i live i flyktningleiren Al-Hol. Begge har vært gift og fått barn, men mennene deres skal nå være døde. Foto: Privat

Hyllet for boken

I 2016 ga Åsne Seierstad ut boken «To søstre» der hun forteller historien om hvordan de to tenåringssøstrene fra Bærum bestemte seg for å dra til Syria – og om deres far som desperat forsøkte å få dem hjem. Seierstad vant Brageprisen for boken som også ble den boken som solgte aller mest i Norge det året, og forlaget Kagge opplyser at boken nå har passert 200.000 solgte eksemplarer.

Boken fikk terningkast 6 i VG og knallkritikker over hele linjen. Da den kom i Sverige skrev Svenska Dagbladet at «To søstre» er «en av vår tids viktigste bøker», og boken ble hyllet da den kom i Storbritannia og USA i fjor.

Søstrene medvirket ikke selv i boken.

– Jeg er forberedt på en reaksjon, det er jo livene deres fortalt av en annen – uten deres medvirkning. Og det er ekstremt, det handler om det ekstreme valget de tok. Det er klart at når livet deres oppsummeres på 4–500 sier, så er det ikke sikkert de synes det representerer dem.

– Hvilke vurderinger gjorde du underveis i arbeidet med boken med tanke på at de kanskje en dag dukker opp i Norge – og at boken har utlevert dem og deres liv så sterkt?

– Jeg tenkte selvfølgelig mye på det, og da jeg startet på dette bokprosjektet trodde jeg at de ville komme hjem til Norge underveis – slik at jeg kunne stille dem de spørsmålene jeg hadde. Jeg jobbet med boken i to og et halvt år, og det første halvannet året, antok jeg det som mulig at de ville komme seg ut av Syria. Vurderingen underveis var hele tiden at jeg fortsetter å jobbe, så ser vi hva som skjer. Til slutt følte jeg at historien hadde kommet til en konklusjon, det var ikke mer opplysninger, de hadde brutt all kontakt med broren, sier Seierstad – som tidligere måtte gjennom flere runder i retten etter at bokhandleren i Kabul gikk til sak med krav om erstatning og oppreisning etter å ha følt seg utlevert i boken «Bokhandleren i Kabul». Seierstad ble frifunnet.

Seierstad mener det var riktig å ferdigstille og utgi boken om søstrene.

– Boken er blitt en del av debatten, den ble brukt i rettssaken mot Ubaydullah Hussain, den er blitt brukt i fagmiljøer, av forskere, i skolen, i kommuner – og på ulike møter og i ulike miljøer. Ja, jeg kommer tett inn på søstrene i boken, men hvis vi skal skrive om radikalisering, så hjelper det ikke å skrive om teorier uten eksempler. Her visste vi veldig mye om søstrene gjennom dem som kjente dem og gjennom det de selv skrev underveis fra kalifatet. Saken deres har samfunnsnytte for å forstå faktorene bak radikalisering, mener Seierstad.

I dagens Klassekampen sier advokatene Per Danielsen og Carl Bore at Seierstad kan bli saksøkt for boken – som ingen av dem for øvrig har lest, men de mener forfatteren har gått over streken etisk og mulig rettslig.

– Det får jeg ta hvis det kommer. Vi hadde en juridisk gjennomgang før boken ble utgitt, som gjorde oss trygge på at vi kunne publisere. Hvis det skulle kommer reaksjoner, får vi svare på det da, sier Seierstad til VG.

Ingen «To søstre 2»

Hun tror ikke at det blir aktuelt for henne å skrive en «To søstre 2».

– Jeg tenker at nå har jeg skrevet én bok uten deres deltagelse, og det holder. Det er klart det ligger en historie her, men den må de nesten skrive selv, sier Seierstad, som gjerne skulle ha snakket med de to kvinnene.

– Jeg skulle selvfølgelig gjerne ha snakket med dem. Jeg har aldri hatt så mange spørsmål underveis i arbeidet med en bok, og jeg prøvde på mange måter å ta kontakt med dem. Jeg fikk ikke svar. Hvis muligheten byr seg, vil jeg gjerne snakke med dem, sier hun.

– Tror du de vil snakke med deg?

– Det vet jeg jo ikke, men dersom jeg møter dem, har jeg ingen problemer med å se dem inn i øynene og si at dette er en bok jeg skrev om dere. Her er det jeg fant, vær så god å lese om dere vil.

– Så du tror ikke de har lest?

– Jeg aner ikke. Uansett står jeg hundre prosent inne for boken, og jeg mener at den gir bakgrunn for valget de tok. Det jeg fant, etter å ha lett med lupe gjennom all tilgjengelig materiale, var to jenter i en dyp eksistensiell religiøs forvandling. Ikke så mye politikk eller hatefull retorikk.

– Hvilken kontakt har du med familien til søstrene?

– Jeg har kontakt med enkelte familiemedlemmer. Boken var et journalistisk verk, jeg har ikke noe varig forhold til familien.

– Hent hjem alle barn og mødre

På Dagsrevyen tidligere denne uken, uttalte hun at Norge bør hente hjem både kvinner og barn fra Syria, men overfor VG nyanserer hun dette.

– Det er barna dette dreier seg om, og jeg mener vi bør hente hjem alle barn. Og mødrene som lever. Moren er kanskje barnas eneste stabilitet i livet. Disse barna er så traumatisert at jeg tenker at det er umulig å forestille seg at de skal se moren stå igjen og vinke, mens barna hentes hjem av norske soldater. Men kvinner som ikke har fått barn, trenger ikke å prioriteres for å hentes hjem nå. Jeg mener at kvinnene ikke har noe mindre skyld enn mennene sin IS-støtte.

For tiden jobber Åsne Seierstad med en bok om USA – og er akkurat kommet hjem fra en lengre periode i Alabama.

