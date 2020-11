SAKPROSA TIL FOLKET: Anette Trettebergstuen og Arbeiderpartiet vil at innkjøpsordningen for sakprosa til norske biblioteker skal bli automatisk som skjønnlitteratur-ordningen. Foto: Gøran Bohlin

Arbeiderpartiet: Vil ruste opp innkjøp av sakprosa

Arbeiderpartiet har sett seg lei på forskjellsbehandligen mellom sakprosa og skjønnlitteratur som kjøpes inn til norske bibliotek og foreslår nå å gi 25 millioner kroner årlig for å styrke innkjøpsordningen for sakprosa.

Nå nettopp

Forslaget kommer i deres alternative statsbudsjett som legges frem denne uken.

De siste årene har det vært mange eksempler på at de beste sakprosabøkene som gis ut her i landet ikke er blitt kjøpt inn til bibliotekene av Kulturrådet.

Og det toppet seg nylig da Erika Fatlands bok «Høyt» ikke ble innkjøpt - til tross for at det er en av høstens store sakprosautgivelser: Boken er hyllet av nær samtlige medier og nominert til både Brageprisen og Bokhandlerprisen.

Les saken: Fra hyll til null!

Kulturrådet skal nå se på innkjøpsordningene etter at det i høst ble lagt frem en utredning som foreslår endringer i den skjeve fordelingen mellom sakprosa og skjønnlitteratur. Men i årets kulturbudsjett finnes det ikke midler til dette.

Dette vil Arbeiderpartiet gjøre noe med. De foreslår å gi 25 millioner kroner årlig til innkjøpsordningen for sakprosa i sitt alternative budsjett.

FAKTA: Dette er innkjøpsordningen for sakprosa * Forvaltes av Norsk kulturråd *Ordningen er selektiv. Budsjettet avgjør hvor mange sakprosabøker som kjøpes inn årlig. I motsetning til innkjøpsordningen for skjønnlitteratur hvor alle bøker med tilstrekkelig kvalitet blir innkjøpt. * I 2020 er budsjettet på ca. 23 mill. kroner, noe som betyr at rundt 90 titler kan kjøpes inn. Dette utgjør kun 25–30 prosent av de påmeldte titlene. * Vedtakene fattes av vurderingsutvalget for sakprosa, som består av 5–7 personer med ulike

kompetanse knyttet til sakprosa. * Samtlige folkebibliotek over hele landet får minst ett eksemplar av hver innkjøpte

sakprosabok. * Hver bok kjøpes inn i 703 eksemplarer og 70 e-bøker. Vis mer

– Med 25 millioner kan vi få en innkjøpsordning for sakprosa som er likeverdig den vi har for skjønnlitteraturen. Her har det i flere år vært en urettferdig forskjellsbehandlig, og vi mener det er helt nødvendig å gjøre noe med dette. Vi mener innkjøpsordningen for sakprosa skal bli automatisk, slik den er for skjønnlitteraturen, sier Anette Trettebergstuen som mener at sakprosa er viktigere enn på lenge.

les også Vraket av Kulturrådet, nominert til Norges største litteraturpris

– Vi ser jo at kildene til informasjon blir snevrere når folks nyhetsvaner endres. I strømmen av fake news og feilinformasjon, spiller sakprosa og tilgangen til sakprosa en viktig rolle. Et godt utvalg av sakprosa tilgjengelig for alle på bibliotekene er viktig for alle, sier Annette Trettebergstuen til VG.

Hun har undret seg over at bøker som Erika Fatlands kritikerroste «Høyt» ikke blir innkjøpt.

Les VGs anmeldelse av Fatland-boken her!

– Det illustrer at ordningen ikke fungerer, og for folk er det veldig rart at bøker de leser om i mediene, ikke skal finnes på bibliotekene. Samtidig er det forståelig at når ikke denne innkjøpsordningen er automatisk, så må kulturrådet gjøre skjønnsbaserte vurderinger - og slike ting skal jo ikke politikerne legge seg opp i, sier Trettebergstuen som selv ble innkjøpt av Kultturrådet da hun for noen år siden ga ut sakprosaboken «Homo».

– Jeg skjønner jo nå at det var ren flaks!

Trettebergstuen understreker at Arbeiderpartiet i tillegg til å styrke innkjøprsordningene, også ønsker å styrke litteraturpolitikken.

– Vi har etterlyst en styrking av litteraturpolitkken som vi mener står på stedet hvil. Her trenger vi et politisk løft. I motsetning til regjeringen, mener vi at vi trenger en Boklov. Det kan skape mer forutsigbarhet.

Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (Nffo) ble skuffet over at det ikke er satt av midler til sakprosaen i årets statsbudsjettet, og ønsker Arbeiderpartiets alternative forslag til budsjett mer enn velkommen.

GLAD: Generalsekretetær i Norsk faglitterær forfatter - og oversetterforening Arne Vestbø. Foto: Ilja C. Hendel/Nffo

– Vi er selvfølgelig veldig glad for at Arbeiderpartiet foreslår 25 millioner kroner årlig til sakprosa-ordningen. Vi har jo lenge argumentert for at sakprosaen bør prioriteres høyt i kulturbudsjettet - fordi vi er sikre på at det kommer hele Norges befolkning til gode. At alle får tilgang på sakprosabøker på biblioteket er demokratiutvikling i praksis, sier Arne Vestbø, generalsekretær i Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening.

Han mener vi lever i en tid der manglende kildekritikk, skepsis til vitenskap og kunnskap er et problem i offentligheten.

Sjekk terningkast 6 til denne sakprosaboken: Suveren spenning!

– Se bare på den siste tiden i USA! Det er genialt å satse på innkjøpsordningen for sakprosa nå. Den stimulerer til tre ting: Direkte støtte til forfatterne som får litt mer penger for arbeidet sitt, støtte til forlagene som får mer forutsigbarhet i videre satsning på sakprosa - og samtlige folkebibliotek over hele landet kan gi leserne tilgang på bøkene.

– Så gjenstår det jo å se hva som skjer videre med dette forslaget?

– Ja, vi er fullstendig klar over at de neppe får tilslag på forslaget for neste års budsjett, men dersom det blir regjeringsskifte neste år, skal i alle fall vi passe på å minne Arbeiderpartiet på at de må stå for det de nå foreslår. Et alternativt budsjett er sånn sett bare et tall på et papir, men vi tolker det som et kraftig signal om hva de vil prioritere, sier Vestbø.

Erika Fatland trodde ikke det var sant da hun ble vraket av Kulturrådet i oktober - for boken som har fått flere terningkast 6 og er nominert til både prestisjeprisen Brageprisen og den mer kommersielle Bokhandlerprisen.

les også Hyllet av «alle» medier, vraket av Kulturrådet

Hun uttalte til VG at dette er et godt eksempel på at innkjøpsordningen for sakprosa ikke fungerer. For mens rundt 85 prosent av alle skjønnlitterære bøker blir innkjøpt, blir bare rundt 25 prosent av sakprosabøkene innkjøpt.

– Det føles blodig urettferdig. Det er en forskjellsbehandling her som ikke henger på greip. Sakprosaen blir stemoderlig behandlet, og det viser at de ikke følger med på utviklingen. Norsk sakprosa holder et skyhøyt nivå og gjør seg også bemerket internasjonalt. Det skulle bare mangle at vi stiller på lik linje som skjønnlitterære forfattere når det gjelder å bli kjøpt inn til norske bibliotek, sa Fatland til VG.

Publisert: 10.11.20 kl. 16:59

Les også

Mer om Litteratur Sakprosa