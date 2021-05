SAKSØKES: Den svenske skuespilleren og journalisten Cissi Wallin må igjen møte i retten etter anklagene mot den svenske journalisten Fredrik Virtanen. Denne gangen møtes de i Ringerrike, Asker og Bærum tingrett i Sandvika. Foto: PHOTOGRAPHER JEZZICA SUNMO

Svensk metoo-sak opp i Norge: Fredrik Virtanen vil stoppe bok

Den svenske journalisten Fredrik Virtanen (49) vil ha medieprofilen Cissi Wallin (36) og det norske forlaget Memo dømt for grove ærekrenkelser.

Av Camilla Norli

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Mens Cissi Wallin og Fredrik Virtanen venter på at en ankesak skal opp i hjemlandet Sverige, har Virtanen gått til ny sak etter at Wallin ga ut boken «Alt som var mitt» i 2020 – både i Sverige og i Norge.

– Søksmålet bygger på at boken inneholder grovt ærekrenkende og usanne anklager. Virtanen krever oppreisning og at man slutter å publisere anklagene, altså at man slutter å selge boken slik den lyder i dag, sier Fredrik Virtanens norske advokat Carl Bore.

Den tidligere Aftonbladet-journalisten Fredrik Virtanen har saksøkt både den svenske medieprofilen Cissi Wallin, norske Memo forlag og forleggerne Marie og Geir Lexow. Han krever oppreisning for grove ærekrenkelser, samt at boken trekkes fra markedet.

I sluttinnleggene til de saksøkte, som ble oversendt Ringerrike, Asker og Bærum tingrett tirsdag, legges det ned påstand om at Cissi Wallin, forlaget Memo og forleggerne frifinnes, samt at Virtanen pålegges å betale saksomkostnader.

De mener at bokutgivelsen er vernet av ytringsfriheten og at det ikke er grunnlag for at boken skal trekkes, slik Virtanen krever.

Det er satt av seks dager til saken som starter 31. mai.

SAKSØKER: Den svenske journalisten Fredrik Virtanen saksøker Cissi Wallin, det norske forlaget Memo og forleggerne Marie og Geir Lexow. Foto: Tore Meek / NTB scanpix

Måtte gå fra Aftonbladet

I korte trekk startet denne historien med at Cissi Wallin i et instagraminnlegg i 2017 anklaget Fredrik Virtanen for å ha voldtatt henne i 2006. Dette var midt i det svenske metoo-oppgjøret.

Selv har han hele tiden hevdet at han ikke var skyldig i anklagene.

Virtanen gikk til sak mot Cissi Wallin på grunn av instagraminnlegget, og i desember 2019 ble Wallin dømt for grove ærekrenkelser etter voldtektsanklagene hun kom med i 2017. Både Wallin og Virtanen har anket saken: Wallin ønsker frikjennelse, mens Virtanen ønsker en høyere erstatningssum.

Han måtte gå fra sin mangeårige stilling i Aftonbladet etter anklagene. Senere har det kommet kritikk av medienes dekning av saken i Sverige. Samtidig er også denne kritikken blitt kritisert.

Cissi Wallins norske advokat Hilde Ellingsen i advokatfirmaet Lund og co skriver i sitt sluttinnlegg før den norske rettssaken at Wallins ytring objektivt sett er ærekrenkende, men viser til at «sanne ærekrenkelser som hovedregel ikke er rettsstridige».

«Wallin tar sikte på å føre bevis for å underbygge og sannsynliggjøre anklagene mot Virtanen,» skriver hun i sluttinnlegget.

DØMT: Cissi Wallin ble i desember 2019 dømt i Stockholm tingrett for å ha ærekrenket Fredrik Virtanen. Saken er anket av begge parter, men før den kommer opp skal de to møtes i en norsk rettssak som starter 31. mai. Foto: Fredrik Persson/TT / TT NYHETSBYRÅN

Motbok

For et år før Cissi Wallin kom ut med sin bok, ga nemlig også Virtanen ut bok med sin versjon om saken. Boken «Uten nåde – en ransakelse» kom ut i april 2019.

Det norske forlaget mener Cissi Wallin er i sin fulle rett til å fortelle sin historie – og forlegger Marie Lexow i Memo omtaler boken «Alt som var mitt» som en «motbok».

– Det var avgjørende for oss at Virtanens bok allerede lå på bordet. Han viderebringer i sin bok detaljer om saken og hennes politiavhør i sin helhet fra den gangen hun anmeldte ham for hendelsen i 2006. Vi mener hun må ha lov til å svare på dette med en motbok. Dessuten er det ikke slik at vi som forlag her bringer nye anklager eller nye opplysninger ut i det offentlige rom, saken har vært mye omtalt i medier både i Sverige og Norge.

– Vi synes også det er viktig å få frem at i hennes bok kommer det tydelig frem at Virtanen har en annen versjon av hendelsen i 2006 – og vi presiserer også dette i forordet av boken, sier Marie Lexow til VG.

UTGA BOKEN PÅ NORSK: Forlegger-ekteparet som driver lille Memo forlag ville utgi Cissi Wallins bok på norsk blant annet fordi de mener saken er mer ensidig dekket i Norge enn i Sverige. foto: Øivind Haug.

Etterforskes i Sverige

Cissi Wallin er under etterforskning i Sverige for den svenske utgaven av boken – som hun ga ut selv fordi forlaget som opprinnelig skulle utgi boken, trakk seg bare uker før planlagt utgivelse.

– I Sverige har Virtanen varslet saken inn for Justitiekanslern – og det pågår en etterforskning. Dersom det blir tatt ut tiltale, risikerer Cissi Wallin fengsel for å ha utgitt boken i Sverige. Mens her i Norge er det et sivilt søksmål, sier Memo-forlegger Marie Lexow.

Hun synes ikke det mest interessante med boken er selve hendelsen og anklagene. Men det som skjedde i kjølvannet av alt dette.

– Taushetskulturen og rettsprosessen. Hun mistet jobber og oppdrag. I boken skildrer hun den absurde følelsen der hun sitter tiltalt i en sak der hun mener hun er offeret, det er slik virkeligheten kan se ut for unge kvinner, sier Lexow.