BOKBOMBE: Abida Raja (49) gir ut boken «Abida Raja. Frihetens øyeblikk».

Abida Raja i ny bok: Flyktet fra tvangsekteskap

I sin nye bok beskriver Abida Raja (49) oppvekst i Norge og Pakistan og etter hvert tvangsekteskap.

Publisert:

«Et første skritt på veien til forandring må være at vi begynner å snakke sant om de ulykkelige ekteskapene og synet vårt på kvinner», skriver hun om hvorfor hun valgte å fortelle sin historie.

«Etter å ha levd et liv med psykisk, fysisk og seksuell vold, og total sosial kontroll fra omgivelsene, har jeg få materielle goder, men jeg har endelig opplevd å respektere meg selv. I dag kan jeg bestemme over mitt eget liv og min egen kropp», skriver Abida i boken.

Et år etter at venstrepolitiker og tidligere statsråd Abid Raja kom med sin bok «Min skyld» - forteller nå hans storestøster Abida Raja om oppveksten i den samme familien i boken «Frihetens øyeblikk». Boken er skrevet av VG-journalist Håkon F. Høydal og ble lansert tirsdag morgen etter mye hemmelighold. VG har ikke hatt noe med utgivelsen å gjøre.

I innledningen står det at alle er anonymisert, med unntak av Abida, de to eldste barna hennes, broren Abid Raja, faren og de offentlige hjelperne.

VG har forsøkt å ringe flere familiemedlemmer som er omtalt i Abida Rajas bok, samt sendt SMS-er, for å spørre om de kjenner innholdet i boken og om de ønsker å kommentere det. Tirsdag formiddag har de ikke besvart henvendelsene om de konkrete påstandene fra boken.

Abida Raja forteller sin private historie.

I boken forteller hun hvordan hun ble forelsket i en gutt da hun var 18 år. Da et familiemedlem fikk vite dette via noen andre, mente familiemedlemmet hans ifølge Abida at den eneste løsningen var å få henne gift. Etter hendelsen ble hun tatt med til Pakistan i juleferien.

Abid Raja - Abida Rajas bror - fortalte til VG mandag at han ikke utleverte søsterens historie i sin egen bok som ble fjorårets mest solgt bok i Norge.

– Bare ett sted i min bok ligger det et lite hint: Det er da jeg har havnet i barnevernet og drar hjem og banker på, men det er ingen hjemme – og jeg får vite at de har dratt til Pakistan for å gifte bort søsteren min.

Giftet bort til en onkel

Etter stort press fra familien skal Abida ha møtt én av ektemannkandidatene som var en 23 år gammel inngiftet onkel. Da var det blitt 1992. Hun var 18 år og skulle gått i andre klasse på videregående hjemme i Norge.

«Abida husker ikke om hun sa ja. Men hun sa heller ikke nei. Hun ville bare bort», heter det i boken.

Hun beskriver at hun var opprømt ved å gjøre det «riktige», og at hun tenkte på å kunne unnslippe hjemmefra. Men dagene etter bryllupet ble helt annerledes enn hun hadde trodd.

Hun beskriver at ektemannen er voldelig. Hun forteller at hun forsøker å unnslippe ektemannen flere ganger. Etter at hun blir gravid, reiser hun til Norge og han kommer etter.

Hun får etter hvert fire barn. Hun beskriver videre vold i livet i Oslo.

Mange år senere klarer hun til slutt å flykte - og må starte livet på nytt.

I boken skriver forfatter Håkon F. Høydal:

«De siste tjue årene hadde vært en kamp mot seg selv: Hun ønsket å gå fra mannen. Men hun måtte bli. På grunn av barna, og på grunn av familien, på grunn av frykten for fattigdom og skam. Nå hadde hun verken barna, penger eller hus.»

Eksmannen kjenner ikke bokens innhold

VG har vært i kontakt med Abida Rajas eksmann i forbindelse med bokutgivelsen. Han har foreløpig ikke lest boken.

– Jeg er i utlandet og har ikke lest boken, så kan ikke kommentere uten å lese det, skriver han i en SMS til VG.

ØNSKER ENDRING: Abida Raja skriver at hun ønsker å oppnå mer frihet for andre ved å fortelle sin historie.

Abid Raja kom for ikke lenge siden med boken «Min skyld» om samme familie.

– Men dette er ikke noen motbok eller noen oppfølger til «Min skyld». Dette er en bok som ble påbegynt for hele syv år siden, og som det har tatt lang tid før Abida Raja selv var klar for å gi ut. Nå er hun klar, sa forlegger Cathrine Sandnes i J.M. Stenersen forlag til VG mandag.

Abida Raja selv ønsker ikke å uttale seg om boken før den er utgitt, men bror Abid Raja sier til VG at hun har hans fulle støtte.

– Det er utrolig modig av henne å gi ut denne boken. Det krever et stort mot som pakistansk kvinne å fortelle om det hun har opplevd, sier han.

