DØDE I MAI: Den britiske kjendisforfatteren og «bad boy» Martin Amis døde i mai. Nå kommer han for første gang ut på norsk.

Frekk og inderlig! Anmeldelse: Martin Amis «På innsiden»

«På innsiden» er en frekk og freidig selvbiografisk roman fra britisk litteraturs store provokatør. Femti år etter debuten, kommer Martin Amis endelig på norsk, bare uker etter at han døde.

I flommen av engelskspråklig litteratur som hjemsøker vårt land, er det ganske utrolig at Amis først nå er oversatt til norsk, femti år etter debuten.

Nå sørger Karl Ove Knausgård og forlaget Pelikanen for at han kommer på norsk: Ført ut den selvbiografiske romanen «På innsiden», utgivelsen som ble hans aller siste.

Stjerneforfatteren døde 19. mai i år, 73 år gammel.

Martin Amis skapte seg et image som kranglevoren provokatør, kjendisforfatter og «bad boy» med pappakomplekser – hans far var den kjente forfatteren Kingsley Amis.

På 1980-tallet tilhørte Martin Amis eliten av unge britiske forfattere, med Ian McEwan, Salman Rushdie og Christopher Hitchens i spissen. Alle tre fikk større kommersiell og litterær suksess enn Martin.

Særlig bestevennen, essayisten og polemikeren Hitchens, vies mye plass i boken, som langt på vei er en roman om mannlige vennskap, døden og skrivelivet.

Og politikk. Amis var brennende engasjert i alt fra Nazi-Tyskland til Israel-Palestina-konflikten, samt USA, landet som ble hans andre hjemland.

Det beste med «På innsiden» er likevel ikke de politiske analysene, den trøttende og ofte banalt enkle religionskritikken – en karakterbrist han deler med brumlebassen Hitchens.

Nei, det er når Amis faktisk fremstår som oppriktig og sårbar og fylt av kjærlighet, at han skinner.

Tre berømte menn utgjør bokens treenighet. Nevnte Hitchens, nobelprisvinneren Saul Bellow og poeten Philip Larkin. Særlig interessant er det å lese om Bellow og Larkin.

Amis skriver nært, levende og med stor sårbarhet om Hitchens og Bellows død: Hitchens døde av kreft og Bellow mistet sin sjel til Alzheimer.

Med dem fører Amis lærde, frekke og hverdagslige dialoger, ispedd litt realt manneprat her og der.

Men også hans lett kamuflerte kone kommer til orde. Ofte med mer forstand enn mannen, som når han foreslår å skrive en roman med tittelen «Jeg knullet dem alle» og hun med overbærenhet får ham på bedre tanker.

«På innsiden» er en selvbiografisk roman som ikke likner noe annet, den blander sakprosa og fiksjon, politisk analyse og skrivetips.

Det er en rik bok – lærd, morsom, provoserende og inderlig – helt utmerket oversatt av Pål H. Aasen, som virkelig har fått kjørt seg (jeg har sjekket originalen).

Antagelig nytes den best i mindre porsjoner, noe forfatteren selv villig innrømmer: «Ideelt sett skulle jeg ønske at den blir lest stykkevis og delt, i raptuser der man hopper over eller utsetter eller også leser ting på nytt.»

Martin Amis var en mann med mange komplekser, et stort ego, en skarp tunge og et gjennomgående misantropisk sinnelag.

Apropos ego: Amis hevder freidig at han vil bli lest helt til 2080.

Nå som Karl Ove Knausgårds forlag Pelikanen de kommende årene satser stort på forfatterskapet, vil jeg ikke helt avfeie spådommen.

Anmeldt av: Gabriel Michael Vosgraff Moro