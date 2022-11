DØD: Aaron Carter, her på en premiere i Los Angeles i 2015.

Forlaget snur etter kritikk – setter uferdig Aaron Carter-biografi på vent

Aaron Carter og en forfatter skal ha holdt på å skrive boken om popartistens turbulente liv før hans brå bortgang.

Carter ble funnet død i sitt hjem i Lancaster i California 5. november – 34 år gammel. Meldingen gikk ifølge TMZ ut på at det var en drukningsulykke, men dødsårsaken er fortsatt ikke kjent.

Kort etter dødsfallet kunngjorde forlaget Ballast Books at de vil lansere en biografi som Carter og forfatter Andy Symonds angivelig har jobbet med, selv om boken ikke var ferdig.

Forlaget opplyste samtidig om at «Aaron Carter: An Incomplete Story of an Incomplete Life», som var tittelen de valgte, skulle komme i butikkhyllene 15. november – altså bare ti dager etter dødsfallet.

– Virkelig trist

Popstjernen og skuespilleren Hilary Duff (35) var blant dem som reagerte kraftig. Hun var for mange år siden kjæreste med Carter.

– Det er virkelig trist at et forlag, før det har gått en uke siden Aarons død, ser ut til å pushe ut en bok for å tjene penger på denne tragiske hendelsen, uttalte Duff til Entertainment Tonight fredag.

PROTESTERTE: Hilary Duff.

Nå har forlaget snudd. Advokat Scott Altherton, som representerer Ballast Books, sier til Entertainment Tonight at boken utsettes av respekt for Carters etterlatte.

– Min klient har bestemt å droppe lanseringen på det nåværende tidspunkt. Carter var ikke bare en kjendis men også en pappa, en bror og en venn. Mange sørger over ham, sier advokaten.

Carters agentbyrå, Big Umbrella Management, var også svært kritiske til boken.

De takket Duff for at hun sa sin mening. I en uttalelse fra managementet fredag het det at de hadde brukt dagene på å «sørge over en nær venns død, samtidig som de måtte forholde seg til respektløse og uautoriserte utgivelser».

Forlaget sto imidlertid da på sitt og sa til Entertainment Tonight at Aaron Carter hyret Andy Symonds for å hjelpe ham med «å fortelle hans historie til verden».

– Den historien, som endte fort og tragisk, inneholdt både godt og vondt, lød det fra Symonds, som la til han forsto at «andre mennesker i offentligheten ikke vil at alt skal komme ut».

Forfatteren uttalte at Carter selv angivelig ivret for å få boken ut, blant annet for å hjelpe andre som slet mefd rusmisbruk.

– Livet hans var langt fra vakkert, uttalte Symonds, som er journalist.

Duff refset forlaget for «være hjerteløse» og for ikke «å ta den tiden som trengs for å faktasjekke innholdet i boken».

Det har allerede lekket ut innhold fra boken i enkelte aviser, der blant annet det gamle kjærlighetsforholdet til Carter og Duff skildres i detalj.

– Å la Aarons livshistorie munne ut i det som fremstår som uverifisert «clickbait» for profitt, er avskyelig, uttalte Duff før forlaget snudde.