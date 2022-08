BESTE KLASSE: «Blodmåne» er en Harry Hole-krim av beste klasse. Jo Nesbø forvirrer leseren så grundig at det i seg selv står til terningkast seks.

Velkommen til Jo Nesbøs redselskabinett

Velkommen tilbake til Harry Holes verden av fullblods psykopater, groteske drap – og snikende parasitter.

Sist vi hørte noe fra Harry Hole var i «Kniv» fra 2019. Da trillet han terning på Gardermoen om hvor veien skulle gå videre, og svaret får vi her.

Harry Hole har tilbrakt et år på fylla i Los Angeles, uten andre fremtidsplaner enn å gå nedenom og hjem. Men tilfeldighetene vil at han blir kjent med den eldre, og sterkt fallerte, skuespillerinnen Lucille.

Før Harry får sagt Jim Beam har han forpliktet seg til å få henne ut av en særdeles vanskelig situasjon.

Han har ti dager på seg til å skaffe nesten en million dollar. Ellers vil Lucille – og ganske sikkert også Harry selv – måtte innstille seg på at kirkegården er neste og siste stopp.

Heldig da, at Harry Hole samtidig får et svært lukrativt tilbud fra gamlelandet.

Han skal hjelpe den særdeles usympatiske rikingen Markus Røed med å bevise sin uskyld i en sak der to unge kvinner han har intimt kjennskap til er henholdsvis forsvunnet og funnet drept.

Samtidig er Holes tjenester i den samme saken egentlig også ønsket fra hans tidligere politikollega Katrine Bratt i Voldsavsnittet. Kvinnen han har en «hemmelig» sønn med.

NR. 13: Tirsdag kommer Harry Hole-bok nummer 13 i salg – og VGs anmelder mener «Blodmåne» leverer.

Men Harry Hole må gå dit pengene er, og for å hjelpe seg setter han sammen et særdeles ukonvensjonelt lag av en alvorlig kreftsyk psykolog, en suspendert politimann og en narkolanger(!)

En like sentral figur i handlingen er selvsagt den skyldige drapsmannen selv.

Og her gjelder det å ikke spoile for mye. Men såpass kan røpes, som at vi snakker om en fullblods psykopat, drevet av like deler hevnlyst og ren galskap.

Han sitter også inne med interessant kunnskap om innvendige parasitter og deres bruksområde. Med andre ord hvordan man kan påføre andre mennesker maksimalt med sykdom og lidelse, uten nødvendigvis å etterlate seg ytre spor.

Samtidig har drapsmannen en velutviklet appetitt for hjerner, noe som for mange vil lede tankene tilbake til vår gamle venn Hannibal Lecter fra filmen «Nattsvermeren».

«Blodmåne» minner om forgjengeren «Kniv» i den forstand at det tar tid før spenningen virkelig griper taket. Det skal preikes mye, det skal kjøres litt bil og det skal drikkes en hel del.

Harry Hole er jo det som må kunne kalles en fungerende alkoholiker. I denne boken går han på noe så usannsynlig som et måteholdsprogram, men måtehold har i grunnen aldri helt vært Harrys greie.

Jo Nesbø er heller ikke den som er måteholden med patos, og til dels overtydelig metaforbruk. Her er det katter som fanger mus, livet er som et teater, og kvinnene er enten vanskelige å få eller altfor tilgjengelige.

Noen av dialogene blir stive og unaturlige. Setninger som «Er det oppholdet i kasjotten som har mørnet ham?», hører vel mest hjemme i en svart/hvitt film fra 50-tallet.

Til gjengjeld inneholder boken en fornøyelig episode der erkeheteroen Harry Hole, maskert for anledningen, må begi seg inn i de mørkeste hjørnene av en homseklubb.

Nesbø bruker også Oslo by aktivt som rekvisitt i denne fortellingen. Både Østmarka, Tjuvholmen, Bjørvika, Lorry, gode gamle Schrøder og Frognerseteren får sine roller. En grotesk liten avstikker til Kolsås blir det også plass til.

Ellers ser Harry Holes forhold til menneskene rundt ham ut til å ha modnes betraktelig, det er nesten så det kan bli i overkant mye forsoning og fine følelser.

Etter en lang oppbygging viser Jo Nesbø sakte, men sikkert hvilken suveren spenningsmester han er. Han skildrer de viktigste karakterene sine like mye fra innsiden som fra utsiden, og det gjør at motivene deres gradvis blir tydeligere for oss.

Men det viktigste er alle de heftige vendingene som det blir flere og flere av mot slutten av boken.

SPENNINGSMESTER: Jo Nesbø viser hvilken suveren spenningsmester han er i den nye Harry Hole-boken.

De sprangene som gjør at leserne igjen og igjen tror at vi har «fanget» morderen. Bare for å se ham glippe for øynene på oss. Nesbø forvirrer rett og slett leseren så grundig at det i seg selv står til terningkast seks.

Når Harry Hole til sist bokstavelig talt har snust seg frem til den riktige gjerningsmannen, er det duket for en heftig og klassisk Nesbø-finale.

«Blodmåne» er en Harry Hole-krim av beste klasse. Cliffhangeren til neste bok er allerede på plass, så her er det liten tvil. Harry Hole er tilbake for å bli.

Anmeldt av: Sindre Hovdenakk