Salman Rushdie til topps på bestselgerlistene: − Utrolig flott!

Få dager etter drapsforsøket på Salman Rushdie, fyker boken «Sataniske vers» til topps på Amazon.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Boken «The Satanic Verses» ligger nå helt på toppen av Amazons bestselgerliste for samtidslitteratur og litteratur, og klatrer på bestselgerlisten for alle bøker uansett sjanger – der den for øyeblikket er på en 27. plass.

Også i Norge er etterspørselen stor:

– «Sataniske vers» er klart mest bestilte bok på nett de siste tre dagene, opplyser markedssjef Caroline Heitmann i Norli til VG.

Aschehoug forlag trykker nå et nytt opplag – som er rett rundt hjørnet – og forlagssjef Mads Nygaard er glad for lesernes reaksjon på angrepet mot Rushdie.

– Det er veldig flott å se. Vi merker en stor økt etterspørsel etter Rushdies bok – og det er utrolig fint å se at lesere i Norge og hele verden på denne måten demonstrer.

– Dette er lesernes protest mot angrepet, og det sier noe om at de ikke lar seg stoppe av det som skjedde. Drapsforsøket utløser en kontrær effekt, og jeg synes det er en viktig reaksjon. Ordet er fritt, sier Nygaard.

Han har vært i kontakt med apparatet rundt Rushdie, men vet ikke mer enn det som allerede er kjent:

Salman Rushdies agent Andrew Wylie har opplyst at Rushdie kan miste et øye, samt fikk leverskader og nerveskader i en arm etter angrepet på et litteraturforedrag i delstaten New York fredag.

Men han overlever. Ifølge Wylie ble han søndag koblet fra respirator og kunne snakke igjen, skriver CNBC.

Etter at Rushdie utga «Sataniske vers» i 1988, har han levd med dødstrusler i alle disse årene. Boken ble bannlyst i flere land etter utgivelsen, og religiøse ledere i Iran mente boken var blasfemisk mot Islam.

I 1989 erklærte Irans åndelige leder Ayatolla Khomeini at Rushdie skulle drepes, og at den som klarte dette skulle få en dusør på 3 millioner dollar.

Dette utløste en rekke angrep og attentater, blant annet på Rushdies norske forlegger William Nygaard som ble skutt utenfor sitt hjem i Oslo i 1993. Han overlevde, men saken er ennå ikke oppklart.

Nå topper boken fra 1988 igjen bestselgerlistene.

Den norske forfatteren Jan Kjærstad er en av dem som etter attentatet oppfordret til å kjøpe boken.

– Til alle som ikke har denne romanen: Gå i bokhandelen og kjøp den i morgen, skrev Kjærstad på Facebook like etter at angrepet ble kjent fredag.

Ifølge CNBC har ikke politiet sagt noe om motivet til mannen som ble pågrepet etter angrepet.