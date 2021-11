SISTE SMS: «Elsker deg mamma!!» skrev Tim Bergling i en tekstmelding til foreldrene noen dager før han døde. «Oman er helt fantastisk! Savner deg og papsen!!»

Ny Avicii-biografi: − Det siste livstegnet til mamma og pappa

Nå kommer «Tim – biografien om Avicii». Om hans liv. Om hans siste dager. Om det siste livstegnet foreldrene fikk før han døde.

Av Jørn Pettersen

«Han lyttet. Forsto. Det var for sent.»

Slik beskriver forfatteren og journalisten Måns Mosesson øyeblikket da Tim Berglings far, Klas, skjønte at sønnen hadde tatt sitt eget liv.

Det var fredag 20. april 2018. Foreldrene til Tim hadde forsøkt å komme seg fra Las Palmas til Oman i et håp om å kunne hjelpe ham. Men de rakk aldri frem. Han ble bare 28 år gammel.

Mandag 16. april hadde moren, Anki fått det som skulle bli deres siste livstegn fra sønnen:

«Elsker deg mamma!!» skrev Tim i en tekstmelding. «Oman er helt fantastisk! Savner deg og papsen!!»

Sent på kvelden den samme fredagen gikk denne nyhetsmeldingen ut over store deler av verden:

«Avicii (28) er død»

Men mandag 16. april var også den samme dagen som Tim hadde ringt til sin tidligere terapeut, Paul Tanner og fortalt at han ikke hadde det så bra.

– Jeg føler meg forvirret, sa Tim til Tanner ifølge biografien.

FORFATTER: Måns Mosesson har brukt to og et halvt år på å skrive biografien om Tim Bergling – bedre kjent som Avicii.

Ønsket å stifte familie

I den samme samtalen fortalte Tim at han savnet et vanlig liv, at han vil ha en kjæreste og familie. Til moren fortalte han at han nå hadde bestemt seg for selge villaen i Los Angeles og flytte hjem. Skulle han stifte familie, ville han at det skulle skje i Sverige.

– Det som er helt for jævlig er at Tim hadde det mye bedre den siste tiden han levde. Etter at han sluttet å turnere og reise rundt fikk han en ro over seg, sier Måns Mosesson til VG.

FORELDRE: Anki Liden og Klas Bergling var dypt bekymret for sønnen i de dramatiske dagene i april 2018.

I to og et halvt år har Mosesson, som til daglig er journalist i den svenske storavisen Dagens Nyheter, jobbet med «Tim – biografien om Avicii». Tirsdag lanseres boken i 14 land, deriblant Norge.

Tim Berglin Den verdenskjente DJ-en og musikkprodusenten tok sitt eget liv i 2018. Han ble 28 år gammel. Tim Bergling, best kjent under artistnavnet Avicii, ble født i Stockholm 8. september 1989. Han startet karrieren på gutterommet, der han skrev, produserte og lastet musikk opp på nettet. I 2011 ga han ut megahiten «Levels», og han fulgte opp med flere populære sanger de neste årene. Allerede året etter var han blant verdens best betalte DJ-er. Han samarbeidet med verdensstjerner som Madonna og Coldplay og ble hyllet som den internasjonale frontfiguren til housemusikken. Vis mer

– Den siste tiden av sitt liv hadde Tim anledning til å se og oppleve de stedene han faktisk besøkte. Ikke bare sitte i en taxi og reise fra hotell til hotell og være på jobb. Nå kunne han oppleve regnskogen i Peru, safari i Kenya. Han trengte ikke ta på seg pene klær hele tiden. Han kunne bare være seg selv, gå i de klærne han hadde lyst, «rote» rundt hjemme i huset sitt uten at han måtte gjøre noe, sier Mosesson.

– Kunne miste fotfestet

Men samtidig forteller han om hvor fort alt kan endre seg for et menneske som Tim i den situasjonen han tross alt var i.

– Han kunne miste fotfestet i løpet av kort tid, bli overmannet av sine egne tunge tanker.

Måns Mosesson legger ikke skjul på at det har vært en vanskelig og utfordrende bok å skrive med tanke på selvmordet og hvordan det gikk med Tim.

– Ja, særlig med tanke på de aller nærmeste. Mor, far og søsken. Å beskrive det som skjedde på en måte som de også kunne være fortrolige med, sier forfatteren.

Han fikk et særlig godt forhold til Tims far, Klas. Han har lest hele boken, mens moren Anki har lest deler av den.

– Klas ga meg mange gode tilbakemeldinger og korreksjoner underveis. Han kunne ved noen anledninger for eksempel melde tilbake at det var ikke slik han opplevde Tim og på den måten korrigerte meg på en fin måte, sier Månnson.

Da de fikk dødsbudskapet hadde Klas og Anki forsøkt å komme seg fra Las Palmas hvor de var på den tiden og til Oman. De hadde fått en telefon fra en mann som presenterte seg som Amer. En som nylig var blitt kjent med Tim. Men som likevel gjorde at foreldre ble bekymret. Svært bekymret.

– Tim hadde blitt passiv og innadvendt.

Det var torsdag 19 april, Amer eide en gård rett vest for Muskat og han hadde tilbudt Tim å bli der noen dager. De hadde hatt noen fine dager sammen, men Amer var blitt så bekymret for gjesten sin at han valgte å varsle foreldrene.

– Amer fortalte det som var mest iøynefallende: Gjesten hans hadde ikke spist på lenge, og hadde blitt stadig tausere, skriver Mosesson.

Men det som virkelig fikk faren til Tim til å reagere var beskjeden om at sønnen hadde skadet seg selv.

Tillitsforhold

– Jeg ble kjent med foreldrene til Tim ett år etter hans død da jeg gjorde et intervju med dem i den forbindelsen. Det handlet blant annet om deres sorgarbeid og hvordan de hadde taklet sønnen død, sier Måns Mosesson til VG.

Han forteller at på den tiden hadde foreldrene til Tim begynte å tenke muligheten av å få skrevet en større og mer omfattende biografi om sønnen liv. For å fortelle et større bilde av sønnen sin. Få frem flere av hans sider.

– Faren til Tim, Klas, og jeg fikk god kjemi under dette intervjuet. Jeg opplevde at han fikk tillit til meg og det er kanskje grunnen til at de spurte meg om jeg ville skrive boken, sier Måns Mosesson.

Han skriver i forordet at boken bygger på mange hundre intervjuer, utallige timers samtaler med de som kjente og jobbet med Tim Bergling.

– Gjennom familien har jeg fått tilgang til mobilnotater, chatlogger, tegninger, bilder og lesebrett fulle av de bøkene Tim pløyde gjennom stadig mer intenst. Jeg har fått se videoopptak, både private og profesjonelle og sett de over førti tusen e-postene som Tim fikk og sendte gjennom rundt ti år, sier Mosesson videre.

Foreldrene var naturlig nok opptatt av å gi sønnen den respekt de mente han fortjente.

– For dem hadde allerede det verste skjedd. De vile aldri få sønnen sin tilbake. Samtidig var Avicii så opphøyd, at de gjerne ville få han litt ned fra pidestallen. De ville åpne opp for en diskusjon om hvordan man virkelig har det, sier Månasson og fortsetter:

– I arbeidet med boken ble det også klart for meg at det lå noe som var større her – legemiddelindustri, medisinavhengighet, stress og press. Sosiale medier og en samtid som aldri tar pause, sier Mosesson.

Han traff aldri Tim mens han levde. Men føler likevel at han gjennom det omfattende arbeidet som ligger bak boken, er blitt godt kjent med ham.

– Han var en nysgjerrig, uredd person. Alvorlig, tankefull. Et musikalsk geni som trivdes i sitt eget selskap og hadde problemer med å være midtpunkt, sier Måns Mosesson.