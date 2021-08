SKRIVER BOK: Marianne Behn er godt i gang med bok om sønnen Ari. Foto: VG Scanpix

Marianne Behn skriver bok om sønnen Ari Behn

Etter planen kommer Marianne Behn ut med bok om sønnen Ari allerede til høsten.

Av Camilla Norli

Publisert: Nå nettopp

Det bekrefter Gyldendal overfor VG.

– Vi kan bekrefte at Marianne Behn skriver bok om Ari. Den kommer trolig ut i løpet av høsten, sier forlagssjef Reidar Mide Solberg for sakprosa i Gyldendal.

Han opplyser at Behn er midt inne i skriveprosessen. I en tekstmelding til VG skriver Marianne Behn selv at skriveprosjektet har pågått en stund:

– Jeg bekrefter at skriveprosessen er godt i gang, og at jeg har holdt på med prosjektet en god stund, skriver Behn som vil vente med å si noe mer om hva slags bok det blir.

Torsdag ble Per Heimlys lenge varslede bok om Ari og deres vennskap lagt ut for salg.

VGs anmelder ga terningkast 2 og reagerte blant annet på Heimlys utlevering av private tekstmeldinger mellom de to helt på tampen av Aris liv. VG var i kontakt med Ari Behns far Olav Bjørshol om de private meldingene som gjengis i boken, men siden familien ikke hadde fått lese boken eller de aktuelle passasjene på forhånd, ville han ikke kommentere dette.

BOKKLARE: Per Heimly kom denne uken med bok om vennen Ari, og senere i høst kommer Marianne Behn etter planen med bok om sønnen. Her er de tre sammen på Gullruten i 2011. Foto: Sara Johannessen Meek

Gyldendal har ikke satt noen dato for utgivelse av Marianne Behns bok, men opplyser at den etter planen skal ut allerede i høst – med forbehold om at den kan komme senere.

På allehelgensdagen i fjor postet Marianne Behn et bilde av sønnen på Instagram og skrev direkte til sønnen Ari som tok livet sitt 1. juledag 2019.

«Ari, jeg savner klokskapen din, jeg savner styrken din, jeg savner kreativiteten din og latteren. Jeg savner stemmen din og alle samtalene våre fra den tiden våre livsløp var flettet i hverandre», skrev hun på Instagram.