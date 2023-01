FØRER ARVEN VIDERE: Karin Smirnoff skriver videre på Stieg Larssons «Millennium»-serie, men VGs anmelder mener at Larssons litterære arv nå er i hendene på folk som setter det kommersielle foran det kunstneriske.

Bokanmeldelse av «Millennium 7»: Trist og nesten skammelig

Enda en ny forfatter til Stieg Larssons Millennium-serie, og enda et skritt nedover på kvalitetsstigen.

Mye kan sies og skrives om hvordan arven etter Stieg Larssons litterære univers er blitt forvaltet.

Da David Lagercrantz skrev sine tre oppfølgerbøker ble resultatet ganske ordinær gangsterkrim, effektivt og snedig nok men ikke så mye mer enn det.

Den som hadde ventet seg et litterært løft når den kritikerroste forfatteren Karin Smirnoff nå har overtatt stafettpinnen vil imidlertid bli skuffet.

Dette er en flat og uoriginal historie, fortalt i et flatt og uoriginalt språk.

Denne gangen skal vi til Norrland, nærmere bestemt det lille stedet Gasskas.

Mikael Blomkvists datter Pernilla skal gifte seg med den lokale kommunepampen Henry Salo, som har blitt i overkant gode venner med et av firmaene som kjemper om å få grabbet til seg landområder der det kan bedrives svært lukrativ energi- og industrivirksomhet.

Det kommer til å bringe Henry og hans nærmeste i trøbbel, noe også Mikael Blomkvist snart får erfare.

I tillegg har den helkriminelle motorsykkelbanden Svavelsjö MC etablert seg i området.

Det viser seg å være ekstra dårlig nytt for Lisbeth Salander som – voilá – ganske snart også dukker opp i handlingen.

Hun er mer eller mindre tvunget til å ta seg av jenta Svala, som er datter av halvbroren hennes. En halvbror som Lisbeth i sin tid selv tok livet av. Svala er for sin del alene etter at moren ble sporløst borte, og hun senere finner mormoren død.

Også Svala selv er i livsfare, og snart er hun på rømmen med Lisbeth Salander, verdens mest usannsynlige fostermor.

Man skulle kanskje tro at dette var mer enn nok av tråder å holde rede på for både forfatter og lesere. Men ennå har vi ikke berørt selve det underliggende hovedmotivet i fortellingen, kanskje den viktigste «arven» fra Stieg Larssons egne bøker.

Nemlig hatet mot kvinner, og hvordan bunnløs kvinneforakt får menn til å utføre de verst tenkelige overgrep.

I denne boken handler det om unge jenter som sporløst forsvinner fra det lokale flyktningmottaket. Bare for å havne i bunkersen til Marcus Branco, en sadistisk skurk som er så overdrevent fremstilt at det med god margin overskrider det parodiske.

Nettopp dette er et gjennomgående problem med «Havørnens skrik».

Det er som om Karin Smirnoff ikke stoler på sine evner som forfatter. I stedet pøser hun på med banale og overtydelige, til dels sentimentale, personskildringer, og kaskader av sadisme, blod og gørr.

I hennes penn blir Mikael Blomkvist og Lisbeth Salander bare bleke kopier av seg selv.

Både litterære poenger og persontegninger blir streket opp med tjukk tømmermannsblyant. Her mangler fullstendig de gåtefulle lagene som gjorde de første Millennium-bøkene til Stieg Larsson så fascinerende. Her snakker vi i stedet om en krimbok av det mest lettfordøyelige slaget.

Det hjelper ikke stort at Smirnoff for den politiske korrekthetens skyld har funnet plass til et noe anstrengt miljøbudskap og litt uforløst lesbisk erotikk.

Det er trist og nesten skammelig at både forfatter og forlag sier seg fornøyd med så mange lettvintheter.

Det er innlysende at Stieg Larssons litterære arv nå er i hendene på folk som setter kommersielle hensyn langt foran de kunstneriske.

Anmeldt av: Sindre Hovdenakk