FREKK: VGs anmelder mener John Ajvide Lindqvist er utstyrt med frekkhetens nådegave og tidvis glitrende penn.

Millennium-avlegger: Frekkhetens nådegave og tidvis glitrende penn

Stieg Larsson-oppfølgeren som forlaget ikke ville ha er blitt en spennende og underholdende historie.

Hva gjør man når man har skrevet en fortsettelse på gigasuksessen Millennium med hovedpersonene Mikael Blomkvist og Lisbeth Salander, bare for å oppleve at forlaget ikke vil utgi boken?

Jo, man skriver en metahistorie om det refuserte manuset, og sørger samtidig for å legge handlingen så tett opp mot Stieg Larssons bøker som mulig.

Utstyrt med frekkhetens nådegave og en tidvis glitrende penn, kommer John Ajvide Lindqvist unna denne dristige manøveren med solid resultat.

Les om Millennium-dramaet som involverte Petter Stordalen: – Det ble kaos, krangel, advokater og masse tjafs

Info «Skriften i vannet. Blodstormen 1» Forfatter: John Ajvide Lindqvist Oversatt av: Henning Gundersen Sjanger: Krimroman Forlag: Gyldendal Sider: 480 Pris: 399 Vis mer

Det første han gjør er å speilvende kjønnet til de to hovedpersonene i forhold til originalen.

Julia Malmros er den relativt suksessrike og middelaldrende krimforfatteren som opplever å få Millennium-manuset sitt refusert. Det medfører i sin tur at hun gjør offentlig skandale for åpent kamera.

Men før det har hun kommet i kontakt med den langt yngre dataeksperten Kim Ribbing, som skal hjelpe henne med å forstå mysteriene med både hacking og cracking.

Kim er mørkhåret, tynn og mystisk, åpenbart plaget av sin egen traumatiske oppvekst, og har vanskelig for å knytte seg til andre mennesker. Men han er også et dypt tenkende og åndelig reflektert menneske.

Lisbeth Salanders tvillingsjel, med andre ord.

FRA IDYLL TIL MORD: Ajvide Lindqvist finner roen i sitt paradis, Gräddö. Massakren i «Skriften i vannet» ser han for seg skjer på en brygge lik hans egen.

Sannelig oppstår det ikke en nærmest motvillig tiltrekning mellom de to hovedpersonene, akkurat som i Larssons bøker.

Den ytre dramatikken tar utgangspunkt i en massakre på selve midtsommerkvelden, der Julias barndomsvenn Olof Hellender, hans kone og deres kinesiske gjester blir drept av ukjente gjerningspersoner.

Bare Hellanders 14 år gamle datter Astrid overlever, og ganske snart skal det knyttes skjebnetråder mellom henne og Kim.

Også Julias eksmann, politietterforskeren Johnny Munther, og hans kollega Carmen Sánchez, skal komme til å spille viktige roller i handlingen.

Sammen, men fra hver sin kant, prøver Julia Malmros og Kim Ribbing å nøste opp i massedrapet.

Dermed kan forfatteren rulle ut en ganske komplisert intrige som omhandler ulovlig kjøp og salg av olje, klimakvoter, korrupsjon og bestikkelser. I tillegg til Sverige, bretter handlingen seg ut til å omfatte Kina, Cuba og Norge.

Forfatteren benytter anledningen til å parodiere nordmennenes hvite tenner og den spesielle fjell- og fjordfriskheten han synes vi omgir oss med. Og bokens dramatiske finale utspiller seg på en oljerigg i Nordsjøen, med en superskurk iført lusekofte!

Før vi har kommet så langt har John Ajvide Lindqvist tatt seg god tid til å utvikle både bokens karakterer og den litt innfløkte handlingen.

Det er, ikke uventet, flere både direkte og indirekte referanser til Stieg Larssons bøker, men også til svensk samfunnsliv, kultur- og mediebransje.

Leseren hviler godt i handlingen. Kanskje litt for godt, for romanen har i overkant mange transportetapper. Både i konkret og overført betydning. Da blir det også for langt mellom de virkelig spennende partiene.

Det var Karin Smirnoff som til slutt fikk oppdraget med å skrive de «offisielle» Millennium-oppfølgerne. Den første boken hennes, «Havørnens skrik», var en gedigen skuffelse. John Ajvide Lindqvists bok er langt å foretrekke for den som virkelig er glad i Stieg Larssons univers.

Anmeldt av: Sindre Hovdenakk