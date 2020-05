SUKSESSFORFATTER: J.K. Rowling, her på en filmpremiere i London i 2018. Foto: TOBY MELVILLE / Reuters

«Harry Potter»-forfatter J. K. Rowling gir ut gratis bok på nett

J. K. Rowling (54) blåser bokstavelig talt støvet av et upublisert eventyr.

Den britiske stjerneforfatteren kom med den overraskende nyheten tirsdag om at hun skal legge ut en eventyrbok på nettet, det første kapittelet allerede samme dag. Dette gjør hun spesielt for leselystne barn i karantene eller isolasjon.

«Men også de som er tilbake på skolen i disse rare, bekymringsfulle tider, kan lese boken eller få den lest for seg», lyder det i meldingen fra Rowling.

Boken har tittelen «The Ickabog», og forfatteren skriver at hun vil at fans og lesere skal illustrere den. Hver dag slippes et nytt kapittel – helt frem til 10. juli.

Hun forklarer at hun skrev den enkeltstående boken for ti år siden, og at den har ligget i en eske på loftet siden. Hun sammenligner det å løfte lokket av esken for noen få uker siden, med å åpne en tidskapsel.

Det meste av manuset var håndskrevet, mens noe var skrevet på tastatur. Bilde av esken med notater er postet på Twitter.

Hun beskriver innholdet som «en historie om sannhet og misbruk av makt».

«Jeg har en liten kunngjøring», skriver Rowling, men nyheten om den kommende boken spres nå med lynets hastighet over hele verden.

Planen har hele tiden vært å lansere «The Ickabog», men etter å ha skrevet ferdig alle bøkene om Harry Potter, ble det to andre bøker for voksne som tok fokuset.

De eneste som er kjent med karakterene i eventyret som nå slippes gratis på nett, er de to yngste av Rowlings tre barn.

Handlingen er ikke i Potter-universet.

Rowling forteller at barna, som er tenåringer nå, var «rørende entusiastiske» over ideen om å slippe den gratis til hele verden.

«Så den støvete esken ble hentet ned fra loftet, og de siste ukene har jeg vært oppslukt i en fiktiv verden jeg aldri troddd jeg skulle tre inn i igjen», skriver 54-åringen i en lang post på sin egen hjemmeside.

Der opplyser hun at hun fikk ideen til manuset mens hun jobbet med Harry Potter-innspirten, og at det var da hun begynte å skrive den ned.

De siste uken har gått med til omskrivning og finpuss.

«Mens jeg skrev boken ferdig, begynte jeg å lese kapitlene på nytt for familien min, og det ble noe av det mest ekstraordinære jeg har opplevd i hele mitt forfatterliv», forteller Rowling.

Det endte nemlig med at hennes to barn, de aller første «Ickabog-leserne, fortalte hva de husket fra den opprinnelige historien.

«De forlangte at at jeg tok med deler av handlingen som de i sin tid hadde lagt spesielt stor elsk på. Og jeg adlød», lyder det fra Rowling.

I november blir «The Ickabog» utgitt i vanlig bokform, e-bok og lydbok. Da skal alle inntekter gå til mennesker som på en eller annen måte er ekstra rammet av coronaviruset.

