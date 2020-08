FAMILIEN – ET SVART HULL: Er det mulig å bryte løs fra sine foreldres misære? Skal man tro Caroline Ringskog Ferrada-Noli er svaret «nei». Foto: Janerik Henriksson/TT / TT NYHETSBYRÅN

Særs god leseopplevelse! Bokanmeldelse av «Rich Boy»

Caroline Ringskog Ferrada-Noli skapte en liten litterær oppstandelse i Sverige da hun ga ut «Rich Boy» i 2018.

Nå nettopp

Boken ble nevnt av flere kritikere som verdig vinner av Augustprisen (men vant ikke) og har solgt opp mot 30 000 eksemplarer. Nå er boken oversatt til norsk, slik at også vi skal få nyte et innblikk i det som må være en av de mest deprimerende familiekrønikene jeg noensinne har lest.

Når det er sagt, er det viktig å presisere at «Rich Boy», tross sin overveldende tristesse, er en særs god leseopplevelse.

Sjekk også: Sommerens norske store familieroman: Sex, løgn og ekteskap!

«Rich Boy» Forfatter: Caroline Ringskog Ferrada-Noli Oversatt av: Tina Åmodt Forlag: Cappelen Damm Sider: 480 Pris: 332 kr. Vis mer

Boken maler frem tre generasjoner kvinneliv, bestemor Gully, mor Marianne og datter Annika.

I tre bolker fortelles historien om hvordan kvinnene blir ofre for sine menn og sine foreldre. Alle er desperate etter å klare seg, men de får det på ingen måte til. Gully tilhører krigsgenerasjonen og er, som mange kvinner i sin samtid, i stor grad avhengig av en mann for å klare seg. Dette gjør henne mannebesatt, og derfor også hjelpeløs når hun så mister mannen sin.

Hele hennes liv handler om å tekkes menn og det er også dette hun lærer sine døtre.

les også Mer ferie? Her er 12 gode boktips til ferien

68’eren Marianne blir på sin side offer for en selvopptatt, voldelig radikaler av en livspartner, som under overflaten selvsagt er så besteborgerlig som kun bemidlede radikalere kan være. Kaj frarøver henne all tro på eget selvverd, og det lille hun etter hvert klarer å opparbeide seg dør sammen med deres førstefødte når barnet forulykker. Barn nummer to, Annika, arver med det to generasjoners misære, og ender opp som den mest hjelpeløse av dem alle.

«Rich boy» er en bok som handler om mislykket foreldreskap, om oppvekst, om klasse og om likestilling.

Fått med deg? Knausgård skrev ferdig ny roman under lockdown i London

På briljant vis blottlegger Ferrada-Noli hvor ufrie vi fødes, også her i det privilegerte nord. Vi er alle ofre for ikke bare vår egen, men også våre familiers skjebne. Samtidig må det sies at det er noe dypt frustrerende over å lese hvor låste og hjelpeløse karakterene, og da særlig Annika, fremstår, uten at jeg på noen måte betviler sannhetspotensialet i disse oppdiktede livene.

Foto: Janerik Henriksson/TT / TT NYHETSBYRÅN

Annikas offermentalitet er til tider til å bli gal av, samtidig som teksten har en Knausgårdsk intimitet og blottleggelse over seg som gjør at det er umulig å ikke empatisere med henne – uansett hvor tiltaksløs og uselvstendig hun måtte være.

Sommerens krimsnakkis slaktet i VG: Smak av pyton!

Boken lettes også av et gjennomgående humoristisk skråblikk på historiene som fortelles, selv når de kretser rundt emner som psykisk sykdom, partnervold, spiseforstyrrelser og suicidalitet. Kapitlene er alt fra kun noen setninger til flere sider lange, og disse formmessige skiftene bidrar også til å lette opp i den bekmørke tematikken. Akkurat når du tenker at «nå orker jeg ikke mer», gir forfatteren deg en mental pause i form av tre-fire kapitler som ligner mer på diktform enn en roman – før det ruller videre av sted ned i avgrunnen.

Mor er og blir den store skurken i «Rich Boy» – hun ødelegger (for all del sammen med far) sine barns liv. Men Ferrada-Noli viser også hvordan samtiden evner å ødelegge sine kvinner, formidlet via en drivende god tekst.

Anmeldt av: Oda Faremo Lindholm

Kjøp boken Ferrada-Noli Caroline Ringskog « Rich boy » Norli 332,- Til butikk ARK 332,- Til butikk Haugenbok Til butikk

Publisert: 07.08.20 kl. 08:20

Les også

Mer om Bokanmeldelse Litteratur

Fra andre aviser