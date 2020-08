FLERE LAG: Zeshan Shakar (37) har hele livet kjent på en annerledeshet. Nå opplever han stor suksess med romanen «Tante Ulrikkes vei» fra 2017 – og den helt ferske romanen «Gul bok». – der hovedpersonene ligner ham selv ganske så mye. Foto: Maud Lervik

Zeshan Shakar: – Jeg har noe ekstra, noe som «ingen» andre har

Zeshan Shakar (37) har tatt den samme klassereisen som sine hovedpersoner i megabestselgeren «Tante Ulrikkes vei» og den nye romanen «Gul bok» – som i dag får terningkast 6 i VG.

– Jeg har alltid følt meg splittet, eller følt på en dualitet. Jeg er for det første tvilling, jeg har norsk mor og far fra Pakistan, jeg har vokst opp som muslim i et ikke-muslimsk samfunn, jeg er han fyren som kommer fra lavere arbeiderklasse, men som nå jobber i den akademiske middelklassen. Det gjør jo at man hele veien føler på en annerledeshet, sier Zeshan Shakar til VG.

«Og vet du hvor digg det føles ut for en som kommer fra et sted som alle sier bare skaper tapere?», har han uttalt om akkurat dette i en NRK P1-dokumentar.

– Ja, og hvor digg føles det?

– Det føles veldig digg. Min bakgrunn får meg til å føle at jeg har flere lag, at jeg har noe ekstra, noe som «ingen andre har», sier han og forklarer:

Zeshans kapital

– Jeg sitter på en kapital som mange ikke har, som jeg lener meg på, og som på mange måter er min største kapital som forfatter.

– Jeg tror det er litt sånn at den akademiske middelklassen, som er så velutdannet og belest og hører på New York Daily-podkasten og har all den voldsomme kunnskapen, har lett for å tenke at man er allvitende. De kan si: «Å ja, ungdomsopptøyer, det vet jeg en del om, jeg har lest en forskningsrapport.» Men erfaringskunnskap er noe helt annet, sier Zeshan.

Fakta om Zeshan Shakar Født 1982 i Oslo, oppvokst på Stovner, nå bosatt på Romerike med kona Mishell Aktar Shakar og to døtre på 3 og 14 år. Utdannet statsviter, og har også studert økonomi på BI. Shakar har jobbet i departementer, direktorat og nå på Oslo rådhus. Debuterte med romanen «Tante Ulrikkes vei» i 2017 – og har opplevd en eventyrlig suksess siden. Boken er nå solgt i rundt 150.000 eksemplarer. Boken ble satt opp på Det Norske Teatret. Tildelt Tarjei Vesaas’ debutantpris og bokbloggerprisen for boken. Aktuell med: Romanen «Gul bok» som kom ut denne uken – og fikk terningkast 6 i VG. Vis mer

Og det er erfaringskunnskap han bruker når han skaper romankarakterer som Mo og Jamal i «Tante Ulrikkes vei» – og nå Mani i «Gul bok» som er en tematisk oppfølger til supersuksessen «Tante Ulrikkes vei» fra 2017.

Jakten på Kristin og Håkon

Bare se for deg følgende erfaringskunnskap: Året er 1993, og det nærmer seg OL på Lillehammer, og 4.-klassinger fra hele landet har fått beskjed om at de kan være med på audition for å bli plukket ut som OL-maskotene Kristin og Håkon. Også 4.-klassingene på Stovner barneskole.

Men da de som jakter på Kristin og Håkon kommer til Stovner, blir Zeshan Shakar, tvillingbroren, to-tre kompiser og flere klassevenninner bare bedt om å bli sittende i klasserommet.

– Vi passet ikke inn. Vi fikk beskjed av læreren om å sitte og vente i klasserommet, mens resten fikk prøve seg på audition. Vi var vel rundt 10–11 år, forteller Zeshan Shakar.

Han har tenkt på Kristin og Håkon flere ganger senere.

– Der satt vi. Alle skulle få prøve seg, og vi hadde vært så giret på det. Lillehammer-OL var jo stort. Men så måtte vi bare bli sittende. Det der hadde ikke skjedd i 2020, sier han – og legger til:

– Jævla Kristin og Håkon, liksom.

Ble stoppet av politiet

Episoden er bare starten, eller fortsettelsen. Opp gjennom skal han bli stoppet av politiet mange ganger fordi «de leter etter noen som ligner på ham og kompisene». Han skal oppleve å ikke komme inn på utesteder, oppleve fulle folk som roper skjellsord etter ham på toget.

2020: Det føles faktisk ut som det skjer noe, sier Zeshan Shakar. Foto: Maud Lervik

– Masse greier. Konstant. Men ja, det betyr jo ikke at livet blir definert av det, sier han, men avbryter seg selv:

– Eller jo. Drit i det siste der. Det blir jo det. Jeg gidder ikke å modifisere meg lenger. Det som er positivt er at vi har kommet lenger. Folk med minoritetsbakgrunn lar ikke sånt gå upåaktet hen i dag, og etter alt som skjedde i vår med Black Lives Matter-bevegelsen, så føles det faktisk ut som om det skjer noe.

En av Norges mest solgte bøker

Med romanen «Tante Ulrikkes vei» har han dominert den norske bokverdenen de siste tre årene: Opplaget er på over 150.000 bøker, i 2018 var boken den nestmest solgte av alle bøker i Norge, og den mest lyttede av alle romaner på Fabel, han har mottatt flere priser – og boken ble til et kritikerrost teaterstykke på Det Norske Teatret.

– Det føres jo ekstremt tilfredsstillende. Jeg jobbet så intenst med den boken, og jeg har så til de grader fått belønning for strevet. Men altså, det er fortsatt surrealistisk.

Og enda mer surrealistisk er det kanskje å få terningkast 6 i VG for «den vanskelige andreboken», «Gul bok», som kom denne uken. VGs anmelder Guri Hjeltnes skriver:

«Zeshan Shakar står fram som en forfatter av de sjeldne: Han har et rikt stoff fra ulike kulturer, setter et skarpt blikk på omgivelsene og skriver med humor, alvor og varme.»

– En helt utrolig deilig følelse, jeg er i syvende himmel og kommer ikke til å lande på en stund, sier Shakar – som fikk en slags erkjennelse her om dagen om at livet tross alt har forandret seg litt siden han for fem år siden startet å skrive linjene som ble til «Tante Ulrikkes vei».

– Jeg var på fotoshoot for en reklamefilm om «Gul bok», og da troppet fotografen opp med en drone. Jeg gikk rundt på Haugenstua med en drone over meg som nærmest lagde helikopter-lyd. For det første var det dritflaut. Men ja, det er et bilde på at ting har forandret seg.

Om å jobbe i Y-blokka 22. juli

Mens leseren i «Tante Ulrikkes vei» fikk være med på klassereisen til hovedpersonen Mo fra Stovner, får vi i «Gul bok» være med når en lignende klassereise allerede er gjort. Vi møter den ferdigutdannede økonomen Mani fra Haugenstua som får jobb i Oppvekstdepartementet i Y-blokka – der han blant annet jobber tett på «Gul bok» – som er utkastet til statsbudsjettet. Selv endte nyutdannede Shakar samme sted, bare i Kunnskapsdepartementet:

– Da jeg tok høyere utdanning, dro jeg fortsatt hjem til Stovner og kompisene. Men da arbeidslivet startet med åttetimers dager og kolleger og sjefer, ble man eksponert for kulturen på en annen måte. Man tvansgsosialiseres. «Gul bok» er historien om det.

HEKTISK LIV: Zeshan Shakar har to fulltidsjobber: Forfatter med utrolig mange forespørsler og en jobb som rådgiver for skolebyråden i Oslo – der det har vært ekstra trøkk under coronaepidemien. Foto: Maud Lervik

Og historien om å jobbe i Y-blokka 22. juli (eller kanskje særlig i dagene, ukene og månedene som kom, da det ikke lenger var en Y-blokk å gå til) barndomsvennen som tar overdose, om kjæresten han tror han skal gifte seg med, om hans angstfulle far som er førtidspensjonert taxisjåfør, om å være byråkrat som jobber for Staten.

– Og hele tiden handler det om kollisjoner, både humoristisk og alvorlig. Mani sliter med å forstå hva som er riktig, for der han kommer fra, er status og penger viktig. der er det legitimt å si at man vil tjene masse penger eller vil reise til Dubai. Plutselig er ikke de verdiene ok lenger. Akkurat dette burde det nesten finnes en manual for, kanskje jeg skal skrive den: En innføring i middelklassens verdier og normer, ler han.

