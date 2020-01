ALLEREDE ÅRETS BESTE: VG kåret krimboken «Den tause pasienten» til en av fjorårets beste bøker - basert på den engelske utgaven. Nå er boken ute på norsk. Foto: Cappelen Damm

Krimgull! Bokanmeldelse: Alex Michaelides: «Den tause pasienten»

Dette er rent krimgull! «Den tause pasienten» ble allerede før jul kåret til en av årets beste bøker - og den hører til blant toppen av psykologiske thrillere.

Det har ikke vært vanskelig å få med seg all forhåndshypen. Britiske Alex Michaelides thrillerdebut var overalt i fjor med fantastiske anmeldelser i alt fra Publishers Weekly til The Times og BBC. Flere medier hadde boken på listen over fjorårets aller beste bøker, også VG som gjorde et unntak fra regelen om å ta med en bok som ennå ikke var ute på norsk i kåringen.

«Den tause pasienten» Forfatter: Alex Michaelides Sjanger: Psykologisk thriller Oversatt av: Line Gustad Fitzgerald Forlag: Cappelen Damm Sideantall: 384 Pris: 379

Hypen er fortjent!

Michaelides innfrir de høye forventningene med bravur og plasserer seg på linje med storselgende forfattere som Gillian Flynn, Paula Hawkins og A.J. Finn. Vi har å gjøre med en av de beste, oversatte thrillerdebutantene de siste årene.

Den kjente maleren Alicia Berenson har sittet på lukket institusjon siden hun ble dømt for drapet på ektemannen Gabriel, som ble rammet av fem skudd i ansiktet. Flere har forsøkt å få henne til å fortelle hva som hendte den kvelden, men Alicia er fullstendig taus. Dette ser psykoterapeuten Theo Faber på som en utfordring. Han har akkurat fått jobb på Alicias institusjon og har bestemt seg for å få Alicia til å snakke.

TRAFF BLINK: Alex Michaelides bor i London og etter å ha skrevet filmmanus, bokdebuterte han med «Den tause pasienten» i januar 2019. Boken gikk rett inn på førsteplass på bestselgerlisten til the New York Times, og filmrettighetene er solgt til Brad Pitts produksjonsselskap Plan B. Michaelides skal selv skrive filmmanuset. Foto: Andrew Hayes-Watkins

Mens vi følger Theos jakt på Alicias minner, får vi innblikk i Alicias dagboknotater.

Kyprosfødte Michaelides har latt seg inspirere av den greske tragedien om Alcestis og bygget opp et mesterlig plott. Det er ikke vanskelig å forstå at vi har å gjøre med en forfatter som er vant til å skrive filmmanus. Han har en stø hånd om karakterene, som er fascinerende og som i stor grad driver historien. Flere av dem blir værende hos leseren etter at siste side er lest.

Gradvis avdekker Michaelides hvilke mørke hemmeligheter som befinner seg bak hver karakters fasade og legger inn vendepunkter som byr på stor overraskelse for leseren. Til å være forfatterdebutant er han svært dyktig til å porsjonere ut spenning slik at leseren aldri mister interessen. Han har thrillersjangeren i fingerspissene og skriver drivende godt med akkurat passe mengde metaforer.

«Den tause pasienten» er inspirert av britisk krimlitteratur. Michaelides’ forkjærlighet for forfattere som Patricia Highsmith, Ruth Rendell og Agatha Christie skinner gjennom, og boken har et klassisk krimmysterium i sin kjerne: Hva skjedde den natten Gabriel døde?

Oppklaringen gir den gapende overraskelsen som en god, psykologisk thriller skal ha, samtidig som bokens siste kapittel byr på en briljant avslutning som får leseren til å lukke boken med en følelse av uhygge. Og for en thrillerleser: Hva kan vel være bedre enn det?

Anmeldt av: Elin Brend Bjørhei

Publisert: 10.01.20 kl. 21:06

