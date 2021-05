BLIR FORFATTER: Bertine Zetlitz (46) har skrevet en roman for ungdom fra 13 år og oppover. Foto: P. Laukli

Bertine Zetlitz med brutalt ærlig bok: − Inspirert av å være tenåringsmamma

Popstjernen Bertine Zetlitz (46) debuterer som forfatter til høsten.

Zetlitz har brukt mye av tiden i coronalockdown til å skrive sin første bok.

– Det har jo vært nitrist å drive med kultur nå, og alle har gått skikkelig i kjelleren. Så hvordan takler man egentlig det? Man må forsøke å gå inn i det – og ikke bare ned, sier Bertine Zetlitz til VG.

Hun ga ut album med Bugge Wesseltoft to dager før Norge stengte ned i mars i fjor – og det som skulle bli et musikkeventyr med utsolgt show i Operaen og Norgesturné ble først utsatt og utsatt. Så avlyst.

– Det var maks dårlig timing, kan du si. Det har vært tøft, for man sørger jo dypt over det som skjer. Det har satt seg i kroppen, sier Zetlitz.

Men selv brukte hun tiden på å skrive. Resultatet er en ungdomsroman som får tittelen «Top Girl» og kommer ut på Aschehoug i oktober.

– Ideen om å skrive bok har vært der lenge, men med pandemien ble det rom for å gjøre noe som krevde stille- og innesitting. Det har vært fantastisk å dyrke den kreative prosessen der.

Har kjempet med nebb og klør

«Top Girl» handler om Ella som er top girl – den som står øverst på pyramiden som cheerleader. Men også på topp av det meste. Så en dag faller hun, vennene bestemmer seg for å late som hun er usynlig – og alt sprekker.

«Top Girl» er en fandenivoldsk og brutalt ærlig fortelling om å ikke vise svakhet, være først og best men samtidig liten og sårbar», skriver forlaget om boken.

– Det er absolutt inspirert av egen barndom og ungdom. Jeg har også kjempet knallhardt. Ja, med nebb og klør til tider. Hvis man har vært en sterk liten jente, har man også opplevd sin del av både det som er hyggelig og lite hyggelig – og man får en innsikt. Man blir litt skadeskutt, ser Bertine – som mener historien valgte henne.

For først og fremst er hun inspirert av være tenåringsmamma.

– Historien valgte meg. Jeg har en sønn på vei inn i tenårene og en datter som snart skal opp i tiendeklasse. Det å stå i det å være mammaen deres og se hvor tøft det er å vokse opp nå, og samtidig se hvor smidige og smarte de er nødt til å bli tidlig, det er det som har drevet denne historien mest.

– De to ungdommene mine har også vært mine strengeste konsulenter på boken, de er virkelig på ballen, sier Zetlitz.

Yoga- og meditasjonsinstruktør

Hun understreker at det ikke er en selvbiografisk roman.

– Nei, jeg bruker det jeg har, både egen barndom, mine egne barn og andre familiers historier – uten at det blir selvbiografisk. Her handler det om en jente som slåss og slåss, men som ikke klarer mer – og om hvordan det er å komme tilbake etter noe sånt.

FIKK HJELP AV VENNINNE: Bertine Zetlitz’ venninne Fam Irvoll har designet bokomslaget til «Top Girl» og har også laget flere illustrasjoner til boken. Foto: Aschehoug

Veien fra sangtekster til bok, er ikke så lang, mener hun.

– Jeg har jo alltid vært fryktelig opptatt av tekst, så det har ikke vært et så stort hopp å ta det videre til andre former. Samtidig er det en ny erfaring å få mer motstand i prosessen, for det har jeg ikke fått mye av når jeg har skrevet sangtekster. Det har vært en stri og givende prosess.

De siste årene har Bertine Zetlitz også jobbet som yoga- og meditasjonsinstruktør.

– Jeg har meditert siden jeg var liten, og har vært nysgjerrig på teknikken transcendental siden jeg så «Twin Peaks» og hørte at David Lynch holdt på med den, ler Bertine som har tatt det til et nytt nivå:

– Jeg har tatt utdannelse i transcendental meditasjon og holder kurs. Det er all right å ha det som en balanse til alt det kreative, det holder meg «sain» – og gjør det mulig for meg å møte folk jeg aldri ville ha møtt ellers. Men så driver jeg altså i to bransjer som har gått ordentlig dårlig det siste året.

Psst! Bertine Zetlitz’ venninne Fam Irvoll har designet bokomslaget til «Top Girl» og har også laget flere illustrasjoner til boken.