NY DUO: Peter Mohlin og Peter Nyström vokste opp som kompiser i en svensk småby og skrev sin første kriminalfortelling sammen som 10-åringer. Nå har de skrevet sin første krimbok - og den er solgt til 15 land. Foto: Kagge

Effektiv, men uorginal krim. Bokanmeldelse: Peter Mohlin og Peter Nyström: «Det siste livet»

Det oser verken originalitet eller høye litterære ambisjoner av denne svenske krimutgivelsen. Til gjengjeld får du solid håndverk for pengene.

Publisert: Nå nettopp

Det er nyttår, og dermed tid for det forutsigbare sleppet av nye «krimdronninger» og «suksessforfattere».

Påfallende ofte kommer denne litterære kriminaliteten krypende inn over Kjølen. Det gjelder også boka til forfatterparet Mohlin og Nyströms. Typisk nok blir «Det siste livet» presentert som «første bok i ny, svensk bestselgerserie», selv om det ennå bare er én bok som er utkommet.

Krimguide: Ti krimbøker å sjekke ut i vår

«Det siste livet» Forfatter: Peter Mohlin og Peter Nyström Sjanger: Krim Forlag: Kagge

Oversatt av: Fartein Døvle Jonassen

Sider: 523

Pris: 379 kr. Vis mer

John Adderley er en amerikansk FBI-agent med svensk bakgrunn. Etter å ha jobbet undercover i en stor narkotikasak, får han ny identitet og en ny start i utlandet, nærmere bestemt Karlstad der han har vokst opp. Han skal jobbe i en gruppe for uoppklarte forbrytelser. Som leder får han den erfarne politikvinnen Mona Ejdewik, selve prototypen på en selvstendig skandinavisk yrkeskvinne.

Årets første terningkast 6: Enestående roman

Så langt vel og bra, men mindre troverdig blir det hele når John - nå under navnet Fredrik Adamsson - engasjerer seg i etterforskningen av en ti år gammel forsvinningssak der hans egen halvbror har vært den hovedmistenkte.

les også Hemmelig Max Manus-manus: Gir ut roman om «rottejegerne» skrevet i 1948

John/Fredrik hopper i det hele tatt bemerkelsesverdig raskt inn i sitt nye liv, og like raskt inn og ut av rollene som bror, sønn og etterforsker. Det er selvsagt helt etter læreboka at en slik hovedperson også må ha et snev av noe melankolsk og skjebnebestemt over seg.

Jakten på sannheten om den forsvunne Emelie Bjurwalls skjebne er lenge engasjerende og ganske spennende, selv om de tekniske sidene av etterforskningen må sies å balansere helt på kanten av det sannsynlige.

Storsatsning på norsk thriller: Sjekk Juliane Snekkestad i rollen som F16-pilot

Vi blir også presentert for et persongalleri så endimensjonalt at du bare finner det i krimbøker: Den iskalde forretningskvinnen, den kuede ektemannen som bærer på dystre hemmeligheter, den kyniske advokaten og så videre.

Her ligger parodiene snublende nær.

Duoen Mohlin og Nyström takler likevel det som måtte være av litterære svakheter, usannsynligheter og logiske brister med en form for firkantet handlekraft. Slik at leseren blir dratt effektivt med gjennom den litt for lange boken.

Sjekk denne: Intens spennende thriller!

Slutten blir for uttværet, og forfatternes tendens til å overforklare hva som skjer bremser det som ellers kunne vært en spennende avslutning. Det hele blir både klinisk og flatt.

Løpet er selvsagt lagt for et gjensyn med John Adderley, alias Fredrik Adamsson, til neste år.

Det har jeg bare moderate forventninger til.

Anmeldt av: Sindre Hovdenakk