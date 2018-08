VERDENSHERREDØMME: Første bok i barnebokserien til australske Jessica Townsend får det til å krible under huden - og sammenligningen med Harry Potter gir mening. Det kan bety verdensherredømme! Foto: Vigmostad & Bjørke

Harry Potter-hype innfrir! Bokanmeldelse: Jessica Townsend: «Ingenlund 1. Morrigans forbannelse»

«Ingenlund» står støtt i eget univers samtidig som barneboka ikke gjør på skam på sammenlikningene med J.K. Rowlings fantastiske skapning.

Kristine Isaksen

Publisert: 16.08.18 16:05

Alle som skriver fantasyserie for barn i våre dager hopper etter Harry Potter, og det må være en krevende øvelse. Men når sammenlikningen gir mening, kan det bety verdensherredømme.

Barnebok

Forfatter: Jessica Townsend

Tittel: Ingenlund 1. Morrigans forbannelse

Oversetter: Kirsti Vogt

Forlag: Vigmostad Bjørke

Barn 9–12 år

Sider: 414

Pris: 299 kr.

Første bok i serien til australske Jessica Townsend får det til å krible under huden. Her er komplekse personer som vekker interesse og sympati, et originalt og fantastisk univers, og ikke minst: ekte ondskap.

Morrigan Kråkh er et forbannet barn og kommer til å dø før fylte 11 år når en ny tidsalder begynner. Alle tror dette inntil Jupiter Nord henter Morrigan til Ingenlund og hotellet hans. Han skal være fadder og forberede henne til fire prøver hun må bestå for å bli tatt opp i Det Vunderlige Selskap. Klarer hun det, slipper hun å vende tilbake til trasige livet som utstøtt i Sjakkelfoss.

Disse øvelsene er morsomme, finurlige og strukturerer handlingen. Hele tiden undrer leserne og Morrigan hva som kan være hennes særegne evne, som den siste og viktigste prøven skal handle om.

Om forfatteren Jessica Townsend (f. 1985 i Australia) debuterte med «Nevermoor» i 2017, og andre bok i serien om Morrigan Kråkh kommer ut på engelsk i høst. Det er planlagt ni bøker i serien. Hollywood-giganten 20th Century Fox har sikret seg filmrettighetene til den første boka. Så langt er bokrettighetene til «Nevermoor» kjøpt av 27 land. Boka ble kåret til «Årets bok» under Australian Book Industry Awards.

Jupiter Nord er en slags Willy Wonka, fargerik og litt sprø, og hotellet hans verdt ei bok alene. Hotellet er organisk. Når lysekronen i resepsjonen faller ned, vokser det ut en ny. Mitt favorittrom er røykerommet, der det siver ut røyk etter behovet til personene i rommet. Vaniljerøyk for å berolige, salvie for å hele eller rosmarinrøyk for å pigge opp, for å nevne noen.

Det er da vi kommer til hotellet, at lesningen virkelig skyter fart. De første 100 sidene stabler på beina et alternativt samfunn og stort persongalleri, og er fulle av rare, nye begreper som leserne må lære seg. Et tegnet kart over stedene hadde vært til stor hjelp og kommer forhåpentligvis til i de neste bøkene.

Oversetteren har funnet på ord som klinger både norsk og annerledes. For eksempel er «Ingenlund» en utmerket oversettelse av originalens tittel «Nevermoor».

De siste 100 sidene av boka er umulige å legge fra seg, og det lover bra for neste bok i serien.

Den mørke kraften i fortellingen er vundersmeden, som har nærkontakt med Morrigan flere ganger på skummelt vis. Han er en djevel som ønsker seg Morrigan som lærling. Makten og ondskapen hans oppleves som ekte og reell. Boka avsluttes både med harmoni og en skjelvende forutanelse av hvilke prøvelser våre helter kommer til å stå overfor i neste bok. Hold på hatten, her kommer det et t-banetog av en fantasyserie i full fart inn på perrongen!

