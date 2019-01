DEBUTANT: Klara Hveberg har skrevet en vakker kjærlighetssonate i d-moll. Foto: Agnete Brun

Bokanmeldelse: Klara Hveberg - «Lene din ensomhet langsomt mot min»: Bemerkelsesverdig romandebut!

Debutant Klara Hveberg har skrevet en bemerkelsesverdig roman om en eksentrisk matematiker, klassisk musikk og den store kjærligheten.

Den begavede matematikkstudenten Rakel Havberg forelsker seg i professoren sin på Blindern, Jakob Krogstad. En mann hun oppfatter som en tvillingsjel og som drømmer om å skrive en roman om verdens første kvinnelige professor i matematikk, russiske Sofja Kovalevskaja.

Roman Forfatter: Klara Hveberg Tittel: «Lene din ensomhet langsomt mot min» Sjanger: Roman Forlag: Aschehoug Sider: 308 Pris: 379 kroner

Rakel og Jakob innleder et intenst, hemmelig kjærlighetsforhold, men vil han faktisk velge henne, og hvor lenge skal hun våge å vente på ham?

Rakel er en underlig sjel: lidenskapelig, eksentrisk, med musikalsk talent og litterære ambisjoner. I barndommen blir Rakel venn med bokstavene, tallene og fantasivennen David. Som ung drømte hun om å bli fiolinist, men læreren på skolen mente hun kom til å bli forfatter. Hun elsker å løse tankenøtter og ser sammenhenger der andre ser kaos eller slettes ingen ting. Der andre ser fergekryss på fjorden, ser hun fergekyss.

Om forfatteren Klara Hveberg (f. 1974) i Molde. Etter å ha vurdert studier i musikk og litteratur endte hun opp med å ta doktorgraden i matematikk med en avhandling om fraktal geometri. Hun arbeider ved Universitetet i Oslo.

Smak litt på navnet Rakel Havberg, minner det deg om noe? Den oppmerksomme leser vil se at det er et anagram. Stokker man om bokstavene blir det Klara Hveberg, forfatterdebutanten som deler visse biografiske trekk med sin heltinne. I likhet med Rakel er Klara matematiker, oppvokst i Molde og ekspert på fraktaler, disse uendelig vakre geometriske formasjonene, kanskje det nærmeste matematikken kommer kunstens skjønnhet.

Etter at Rakel blir uforklarlig syk, drømmer hun seg mer og mer inn i Sofja Kovalevskajas bemerkelsesverdige liv på slutten av 1800-tallet. Hadde hun et romantisk kjærlighetsforhold til sin veileder, professor Karl Weierstrass? Og kan Sofja hjelpe henne med å forstå seg selv og forholdet til verden og kjærligheteten? «Tenk om tiden ikke er en rett tallinje, men en sammenkveilet spiral? Hvor århundrene ligger inntil hverandre, adskilt av tynne hinner», undrer Rakel, som finner stadig flere paralleller mellom sitt eget og Sofjas liv.

«Lene din ensomhet langsomt mot min» er en bemerkelsesverdig roman om kjærlighet, klassisk musikk og matematikk. Forfatteren skriver med stort overskudd og filmatiske kvaliteter. Ikke minst klarer Hveberg å smitte leseren med sin entusiasme for matematiske problemer og filosofiske tankesprang. Helt uten lyter er romanen ikke. I siste halvdel fremstår handlingen noe mer ufokusert og vimsete. Språklig er det mange kreative formuleringer å glede seg over, men det tipper noen ganger over i for mye patos og forfinet gammelmodighet.

Rakel og Jakob ligger ikke sammen, de elsker. Forfatterinner og fiolinistinner hører også til i en annen tid. Når det er sagt må jeg tilføye at jeg ble både betatt av og ikke så rent lite forelsket i Rakel. Klara Hveberg har skrevet en vakker kjærlighetssonate i d-moll, som gir sterke forhåpninger for hennes videre forfatterskap. Jeg føler meg rett og slett mindre ensom med denne boken på nattbordet.

