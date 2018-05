TRAKK SEG ETTER PRESS: Etter et krisemøte i Svenska Akademien 12. april, kunngjorde Sara Danius at hun trakk seg som medlem og sekretær. Her sammen med forfatter og akademimedlem Sara Stridsberg som også nylig trakk seg. Nå har Akademien besluttet at de ikke deler ut Nobelprisen i litteratur i år. Foto: TT NEWS AGENCY / X02350

Svenska Akademien: Deler IKKE ut Nobelprisen i litteratur i år

Publisert: 04.05.18 09:05 Oppdatert: 04.05.18 09:44

I dag kom beskjeden fra Svenska Akademien: Det blir ikke noe litteraturpris i 2018.

Det opplyser Svenska Akademien i en pressemelding fredag.

Den siste tidens krise i Svenska Akademien har fått svenske kulturkommentatorer til å mene at årets nobelpris i litteratur umulig kan deles ut. I går møttes Akademien til sitt faste torsdagsmøte - og der ble beslutningen tatt.

– Vi har besluttet å ikke dele ut prisen. Det har vært lange og intense diskusjoner, sier Anders Olsson, fungerende sektretær, til nyhetsbyrået TT, ifølge Sveriges Radio .

Istedet skal Svenska Akademien dele ut to priser i 2019. I pressemeldingen skriver Svenska Akademien at beslutningen ble tatt på bakgrunn av blant annet Akademiens svekkede troverdighet.

Metoo-skandale

Det hele startet med en metoo-skandale - der 18 kvinner gikk ut og anklaget en mann med nær relasjon til et av medlemmene i Svenska Akademien for seksuelle overgrep. Mannen ble i svenske medier omtalt som «Kulturprofilen», og han er gift med Katarina Frostenson, akademimedlem. I tillegg ble samme mann anklaget for lekkasje av nobelprisvinnere , og en granskning viste også økonomiske misligheter - blant annet at Svenska Akademien bevilget penger til kulturprofilens kulturklubb Forum - der også hans kone, akademimedlemmet, var medeier.

På rekke og rad har flere medlemmer av Akademien trukket seg som følge av krisen og interne stridigheter - og nå teller de bare 10 av opprinnelig 18 medlemmer. Det betyr at de på nåværende tidspunkt ikke er beslutningsdyktige.

I pressemeldingen skriver Svenska Akademien:

– Vi har kommet langt med prisarbeidet og forsetter som tidligere, men det er nødvendig at Akademien får tid til å gjenoppbygge sin fulle styrke, engasjere et større antall aktive medlemmer og bygge opp troverdigheten for sin virksomhet innen neste litteraturpris.

De varsler også at de vil starte en moderniseringsprosess av vedtektene og måten de jobber på. Blant annet vil de se på det som omhandler muligheten til frivillig avgang - for det har vært slik at de 18 medlemmene er oppnevnt på livstid. Det var dette punktet Kong Carl Gustav nylig besluttet å endre .

Syv ganger tidligere har Akademien valgt å ikke dele ut pris: 1915, 1919, 1925, 1926, 1927, 1936 og 1949.

Alle pressemeldingene

Den siste tiden har det kommet en rekke pressemeldinger fra Svenska Akademien i forbindelse med anklagene mot den såkalte «Kulturprofilen» eller «Kulturmannen».

10. april: Ingen kommentar til den siste tidens hendelser.

12. april: Sara Danius går av som Svenska Akademiens sekretær og Katarina Frostenson (kona til kulturprofilen) sier fra seg sine oppgaver i Akademien.

13. april: Pressemelding om at de kommer til å sende ut en ny pressemelding om granskningen som ble satt i gang etter metoo-oppropet i november 2017.

20. april: Pressemelding der de skriver at Svenska Akademien befinner seg i en alvorlig krise - etter en periode med dyp uenighet mellom lederne i viktige spørsmål og at troverdigheten er svekket. Et av målene med granskningen var å finne ut om anklagene om seksuelle overgrep var kjent innenfor Akademien. De mener at det ikke var allment kjent, men de beklager også at de flere år tilbake i tid la til side et varslerbrev om kulturprofilens oppførsel. Les hele pressemeldingen her

28. april: Pressemelding der de informerer om at forfatteren Sara Stridsberg trekker seg fra Akademien.

4. mai: Nobelprisen deles ikke ut i 2018, istedenfor vil det deles ut to prisen i 2019. Les hele pressemeldingen her. Les hele pressemeldingen her