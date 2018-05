FALLITTERKLÆRING: Roy Jacobsen, som i år er en av ti nominerte til den prestisjetunge prisen Dublin Literary Award, sier til VG at å droppe Nobelprisen var en nødvendig fallitterklæring. Foto: / NTB

Norske bokprofiler: – Klokt å ikke dele ut Nobelprisen i år

Publisert: 04.05.18 12:02 Oppdatert: 04.05.18 13:02

Norske forfattere og bokprofiler mener det er klokt å ikke dele ut Nobelprisen i litteratur i år.

I dag kom beskjeden fra Svenska Akademien: Det blir ikke noen litteraturpris i år . Istedenfor vil de dele ut to priser i 2019.

Roy Jacobsen, som er en av de norske forfatterne som de siste årene har gjort stor suksess internasjonalt , sier til VG at beslutningen var helt nødvendig.

– Det sittende akademiet har slitt med tilliten siden Kerstin Ekman gikk ut. Nå har det altså ikke engang tillit til seg selv. Å droppe prisen i år blir dermed en nødvendig fallitterklæring. Så gjenstår det å se hva som kommer ut av det, sier Roy Jacobsen – som i fjor var på kortlisten til Bookerprisen som første nordmann gjennom tidene. I år er han på kortlisten til den prestisjetunge Dublin Literary Award for samme bok, «De Usynlige».

Jon Fosses tur?

Prisen har ikke gått til Norge siden 1928 da Sigrid Undset vant, men Jon Fosse har de siste årene vært høyt oppe på bettinglistene til å vinne Nobelprisen. Han ønsker ikke å uttale seg om Svenska Akademiens beslutning.

For Fosse er høyaktuell som kandidat til prisen selv, og direktør Edmund Austigard i Fosses forlag, Samlaget, sier til VG at det er kommet signaler fra Sverige deres vei.

– Det har kommet noen innspill fra Sverige som kanskje antyder at det er greit å lytte litt nå ja! Kanskje er det sånn at det som har skjedd er sporen til endring. For Jon Fosse betyr det lite. Han har opplevd det store internasjonale gjennombruddet, og det er derfor det spekuleres rundt hans navn hvert år. Han skriver nå på sitt storverk, og det gjør han uavhengig av hva som skjer med Nobelprisen i litteratur, sier Austigard som synes det var en riktig beslutning å ikke dele ut i år.

Klokt

– Jeg synes det virker som en klok beslutning. Prisen er svært viktig, og da er det viktig at fokuset blir på litteraturen og prisvinneren, og ikke skandalene, sier Samlaget-direktøren.

Forlagssjef Mads Nygaard i Aschehoug mener situasjonen Svenska Akademien er kommet opp i er svært uheldig.

– Det er det ingen tvil om. At man velger å ikke dele ut prisen i år, kan ikke sies å være overraskende – og det er antagelig det klokeste og kanskje eneste valget. Jeg tolker dette som en bekreftelse på at man forstår alvoret og regner med at vi vil se tydelige tegn på både opprydning, modernisering og endring fremover, sier Nygaard til VG.

Må bygge opp tilliten

Sjefredaktør Cathrine Bakke Bolin i Gyldendal, som faktisk er det forlaget i verden med flest nobelprisvinnere, er også tydelig på at dette var en klok beslutning.

– Gitt de siste måneders uro i Svenska Akademien, tenker jeg dette er en klok beslutning. Det er en beslutning som ivaretar tidligere og kommende vinnere – og som gir Akademien nødvendig ro til det krevende arbeidet de skal gjøre internt for å bygge opp tilliten igjen, sier sjefredaktør for oversatt litteratur Cathrine Bakke Bolin i Gyldendal.

Forfatter Anne B. Ragde mener Svenska Akademien nå burde overlate ansvaret til andre.

– Det er klokt ikke å dele ut prisen i år. De har underminert sin egen aktverdighet og betydning. Andre bør overta ansvaret for Nobels testamente og intensjoner med prisen, sier Ragde til VG.

Grenser til korrupsjon

VGs bokanmelder Sindre Hovdenakk mener det på mange måter er en dramatisk beslutning å ikke dele ut prisen.

– Men det var jo ikke uventet slik situasjonen har utviklet seg. Akademiet er rett og slett ikke i en tilstand der de kan arbeide på en normal måte. I pressemeldingen fra Svenska Akademien fremgår det at de selv innser at omdømmet deres er sterkt svekket. Det er heller ikke det minste merkelig: Akademiet har åpenbart forvaltet tillitskapitalen sin på en svært dårlig måte, og særbehandlingen av den såkalte «kulturprofilen» ligger helt klart i grenselandet til korrupsjon, sier Hovdenakk som også mener de resterende medlemmene har satt seg selv i en umulig situasjon:

– Når de i tillegg bruker mer tid og krefter på å bekjempe hverandre, enn på å arbeide med litteraturprisen, har de resterende medlemmene satt seg selv i en umulig situasjon. Omdømmet deres er med andre ord på et historisk lavpunkt, sier Hovdenakk.

Historie om selvskading

NRKs kulturkommentator Agnes Moxnes mener de siste månedenes skandale hadde vært komplett dersom Akademien hadde valgt å dele ut prisen i år.

– Dette var en klok beslutning. Det er jo en historie om selvskading – som er absolutt selvforskyldt. Skandalen hadde vært komplett hvis de hadde valgt å gi ut en pris nå i 2018. Dette må sies å være deres første kloke valg på lang tid, sier Moxnes til VG.

Leder i Den norske Forfatterforening, Heidi Marie Kriznik, respekterer beslutningen til Svenska Akademien .

– Jeg respekterer den beslutningen som er tatt. Når flere, hele fem medlemmer, har forlatt akademien som konsekvens av det som er kommet frem og uenigheter, så er ikke akademin fulltallig eller fungerende, og må ta konsekvensen av det. Det er synd, men det er forståelig, sier Heidi Marie Kriznik.

